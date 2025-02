Dość niecodzienne jest to, że niecały rok temu Skoda Enyaq przeszła już face lifting, który polegał w głównej mierze na tym, że zaktualizowano system multimedialny (zarówno pod kątem oprogramowania jak i grafiki), dorzucono do cenników wersję Laurin & Klement, znacząco zwiększono moc odmiany “85” oraz, w niektórych wypadkach, moc ładowania.

System multimedialny 4.0 wreszcie daje radę - działa szybko, nie zawiesza się, a do tego ma czytelniejszy układ menu. Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

Skoda Enyaq 85x i Enyaq Coupe 85 - ceny i wyposażenie

Takie porównanie wypada zacząć od cen. Przy aktualnych promocjach (które zakładamy można znacząco “podkręcić”) klasyczny Enyaq z napędem 4x4 kosztuje 281 300 zł. Z kolei odmiana Coupe, ale tylko z jednym silnikiem (a więc napędem tylnym) wyceniona została na 279 550 zł. Wyposażenie obu wersji jest naturalnie to samo, choć z jedną różnicą - wersja Coupe ma w standardzie dach panoramiczny, który w przypadku zwykłego Enyaqa wymaga dopłaty 4,9 tys. zł. Różnica w cenie wynosi więc 6650 zł na korzyść odmiany Coupe.

Wyposażenie odmian Laurin & Klement jest bogate, choć minus jak stąd do Mladej Boleslav należy się Skodzie za to, że dopłacać trzeba za pompę ciepła - element, który w aucie elektrycznym tej ceny i wielkości powinien być w standardzie (a kosztuje 5,5 tys. zł). Poza tym w zasadzie nie można narzekać. Fotel kierowcy jest regulowany elektrycznie, ma nawet funkcję masażu, do tego na zewnątrz mamy reflektory matrycowe wraz z podświetlanym “grillem” i dodatki wyjątkowe dla odmiany L&K (na przykład szare wykończenie lusterek czy chromowane ramy okienne). Na deser - okolicznościowe emblematy L&K zarówno na nadwoziu jak i w kabinie (między innymi na kierownicy).

W obu przypadkach przód wersji L&K rozświetla potężny “grill” z wmontowanymi weń diodami LED. Nie jest przesadzony, a szczególne wrażenie robi oczywiście nocą. michal jaron INTERIA.PL

Skoda Enyaq 85X i Enyaq Coupe 85 - osiągi i zużycie energii

Obie wersje mają identyczną moc (285 KM) i zestaw akumulatorów (77 kWh pojemności netto), odmiana 85x wyróżnia się dodatkowym silnikiem elektrycznym, który napędza przednią oś. Oczywiście napęd 4x4 realizowany jest zupełnie automatycznie, to znaczy kierowca nie ma wpływu na to, która oś i kiedy jest napędzana - o wszystkim decyduje komputer.

Co ciekawe, różnica w osiągach (na korzyść odmiany z napędem 4x4) jest minimalna, obie mają taką samą prędkość maksymalną (180 km/h), a do setki przyspieszają w 6,6 lub 6,7 s. Za to w kwestii zasięgu przewagę zyskuje odmiana z napędem tylnym - producent obiecuje 570 km przy 525 km wersji 85x.

Wersja Coupe na drodze zachowuje identyczny komfort, co standardowa odmiana, nie jest też od niej szybsza - wręcz przeciwnie, brak napędu 4x4 skutkuje niezauważalnie wolniejszym przyspieszeniem do setki (6,7 kontra 6,6 s) michal jaron INTERIA.PL

Jak to wygląda w praktyce? W mieście obie odmiany potrafią zużyć około 13 kWh/100 km - pod warunkiem, że ruch jest niewielki, a my jeździmy łagodnie. To daje zasięg na poziomie około 600 km. Im na ulicach robi się gęściej, tym zużycie wzrasta - w obu przypadkach nawet do 16 kWh/100 km. Wówczas zasięg to około 480 km - czyli wciąż nieźle. Różnic w zużyciu energii obu wersji nie odnotowaliśmy, a jeśli już, to mogłyby być wynikiem nieco innego natężenia ruchu.

Najniższe zużycie w obu przypadkach można osiągnąć w mieście, im wyższa prędkość, tym zużycie energii bardziej “ucina” zasięg. Teraz liczby. W przypadku odmiany 85x wyjazd na drogę pozamiejską oznacza zużycie od 16 do 18 kWh/100 km, co wciąż daje solidne 430-480 km zasięgu. Enyaq Coupe nie odbiega zużyciem od odmiany 4x4 - najwyższy wynik, jaki zanotowaliśmy to również 18 kWh/100 km, choć jadąc łagodnie można uzyskać około 15 kWh/100 km. W tym wypadku zasięg auta może przekroczyć 510 km, a minimalnie przejedziemy około 430 km.

Pod względem mocy ładowania wersja 4x4 ma znaczną przewagę - można ją “tankować” z mocą do 175 kW; wersja 85 przyjmuje “tylko” 135 kW. Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

Na autostradzie czy drogach ekspresowych te wartości nie są już tak dobre. W Enyaqu 85x przejedziemy co najwyżej 280 km (a częściej bliżej 250 km), natomiast Enyaq Coupe 85 - i tu czuć faktyczną różnicę między obiema wersjami - jest w stanie przejechać od 290 do 320 km. Widać więc, że jeżeli ktoś zamierza często podróżować autostradą, gdzie napęd 4x4 z naturalnych względów przydaje się mniej, powinien skierować swoje zainteresowanie raczej ku wersji tylnonapędowej, która może pokonać przynajmniej 40 km więcej.

Skoda Enyaq 85x i Enyaq Coupe 85 - różnice na pokładzie

Bardzo nieznaczne różnice można odczuć w kabinie i bagażniku. Ten w wersji Coupe jest mniejszy o skromne 15 litrów (570 litrów kontra 585 litrów w zwykłym Enyaqu), natomiast po złożeniu tylnych siedzeń w obu przypadkach mamy do dyspozycji przeciętne 1004 litry.

Enyaq 85x L&K z klasycznym nadwoziem wygląda na duże auto i nie rozczarowuje pod względem przestrzeni w środku. Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

Pod względem komfortu podróżowania odmiana klasyczna oferuje nieco więcej miejsca nad głową z tyłu, co wynika po pierwsze z tego, że dach w odmianie Coupe opada, a po drugie także z tego, że mamy tu panoramiczny dach. Wciąż jednak nie można mówić o ciasnocie - z tyłu w Coupe bez poczucia dyskomfortu usiądzie osoba o wzroście 183 cm.

Dzięki opadającej linii dachu Skoda Enyaq Coupe wygląda “lżej” i na mniejszą niż jej klasyczna odmiana. michal jaron INTERIA.PL

Niezależnie od odmiany Enyaq zapewnia wysoki poziom komfortu - napęd jest cichy, fotele wygodne, miejsca nie brakuje, a do tego do dyspozycji oddano szereg dodatków w słowniku Skody zwanych jako Simply Clever. Są więc rolety na tylnej szybie, parasol w drzwiach kierowcy czy mnóstwo praktycznych (i pojemnych schowków).

Z tyłu wersja klasyczna nieznacznie wygrywa pod względem przestrzeni, jednak ewentualną różnicę poczują głównie wyższe osoby. Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

Skoda Enyaq 85x i Enyaq Coupe 85 - na mokrym wersja 4x4 wygrywa

Kiedy asfalt jest mokry łatwiej swoje osiągi “oddaje” kierowcy Enyaq 85x. W przypadku odmiany tylnonapędowej każde mocniejsze wciśnięcie pedału przyspieszenia oznacza, że elektronika odcina siłę napędową, natomiast w Enyaqu 85x auto sprawnie odpycha się czterema kołami od nawierzchni. Bez wątpienia na śniegu różnice byłyby jeszcze bardziej odczuwalne.

Pod względem dynamiki jazdy i zachowania w zakrętach oba auta prezentują podobny poziom - są neutralne, przyczepne, a w razie zbyt ambitnego podejścia kierowcy do prędkości elektronika szybko wchodzi do akcji i przyhamowuje odpowiednie koło, by zachować bezpieczny tor jazdy.

Skoda Enyaq 85x czy Enyaq Coupe 85? Różnice są minimalne

Czteronapędowa odmiana Enyaqa jest bliższa typowemu autu rodzinnemu - ma mimo wszystko nieco większy bagażnik i więcej przestrzeni, a także bardziej zachowawczy wygląd. Rozczarowuje jedynie zasięgiem na autostradzie, który okazał się wyraźnie niższy niż w przypadku Enyaqa Coupe. Na korzyść wersji 85x przemawia za to lepsza trakcja, co może okazać się nieocenione na przykład podczas zimowej wycieczki w góry. Enyaq Coupe 85 ma “lżejszą”, bardziej oryginalną stylizację i kosztuje o kilka tysięcy złotych mniej.

Także przewaga w kwestii pojemności bagażnika jest nieznaczna - wynosi 15 litrów na korzyść klasycznego wariantu. Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

Werdykt? Do wożenia rodziny lepiej wybrać wersję klasyczną z napędem 4x4, dla singla czy pary z psem wystarczy wariant Coupe z tylnym napędem. A najlepsze w Enyaqu jest to, że przy odwrotnym wyborze też nikt nie powinien narzekać.

