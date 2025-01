Mnóstwo czujników, radarów i kamer oraz dane zapisane w systemie nawigacyjnym (w dodatku uaktualniane dzięki łączności online) pozwalają dziś w wielu sytuacjach niemal odpoczywać za kierownicą. Enyaq Coupe, jak to Skoda, dorzuca do tego pokaźny pakiet sprytnych rozwiązań, które producent tradycyjnie nazywa rozwiązaniami Simply Clever.

Wnęki na gaśnicę, specjalny uchwyt na trójkąt czy plastikowe organizery, które można ustawiać według własnych potrzeb, pozwalają dobrze zarządzać bagażem tak, by nie przetaczał się luźno po bagażniku. Enyaq Coupe nie ma co prawda "frunka", czyli bagażnika z przodu, ale pod podłogą tylnego wygospodarowano schowek na przewody do ładowania. Na ścianach bagażnika nie zabrakło też użytecznych haczyków, których używaliśmy przede wszystkim podczas powrotów z zakupów.