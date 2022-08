Samochody elektryczne Ile kosztuje ładowanie auta elektrycznego? Spis treści: 01 Zablokowany kabel. Dlaczego?

Zablokowany kabel. Dlaczego?

Wbrew pozorom opisywana sytuacja nie jest czymś niezwykłym. W internecie nie brakuje dyskusji dotyczących tego problemu. Także nam przydarzyła się taka sytuacja w jednym z testowych samochodów elektrycznych. Jak sobie radzić w takiej sytuacji?

Do możliwości zablokowania kabla ładowarki w gnieździe pojazdu może dojść na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest nieprawidłowo działający mechanizm blokujący, innym awaria skutkująca przepaleniem bezpiecznika. Nawet zwykłe przepięcie elektryczne w całym układzie sterującym zatrzaskami, kończy się niekiedy całkowitą niemożnością wyjęcia wtyczek.

Zdjęcie Volvo XC40 P8 Recharge / INTERIA.PL

Kilka metod podstawowych

Zanim jednak podniesiemy alarm i zaczniemy przeczesywać internet w poszukiwaniu rozwiązania, upewnijmy się, czy na pewno przed wyjęciem wtyczki, samochód został otwarty. Niemal wszystkie dostępne na rynku modele mają automatyczną blokadę złączy ładowania w przypadku zamknięcia samochodu.

Większość przypadków zatrzaśnięcia wtyczek można zatem rozwiązać poprzez zwyczajną, kilkukrotną próbę zamknięcia i odblokowania zamków w samochodzie. Czasami układ elektryczny sterujący blokadą potrafi po jakimś czasie "załapać" i uwolnić kabel. Warto jedynie pamiętać, by pomiędzy wciśnięciem na pilocie przycisku blokowania, a odblokowywania, odczekać od 20 do 30 sekund - czas ten pozwoli to na zresetowanie całego układu.

Niektórzy właściciele zwracają także uwagę na możliwość skorzystania z dedykowanych samochodom aplikacji komórkowych. Większość z nich umożliwia nam zdalne odblokowanie samochodu poprzez smartfona. W przeciwieństwie do niektórych pilotów samochodowych, wywołany w ten sposób sygnał często działa na wszystkie rygle w pojeździe, wliczając w to te, odpowiedzialne za blokowanie wtyku ładowania. Jak można wyczytać w internecie, metoda ta działa m.in. w przypadku samochodów marki Hyundai.

Problemem może okazać się też przypadkowa zmiana ustawień w menu komputera pokładowego naszego samochodu. Niemożność wyjęcia wtyczki może być związana z m.in. źle ustawioną konfiguracją funkcji automatycznego zwolnienia blokady złącza w trakcie i po ładowaniu. Dotyczy to zwłaszcza pojazdów z rozbudowanym menu systemu infotainment. W niektórych znajdziemy także odpowiedni przycisk, pozwalający na zwolnienie wtyczki. Zwykle znajduje się on w widocznym miejscu ekranu z informacjami o procesie ładowania, chociaż zdarzają się też auta, w których takiej opcji trzeba poszukać w ustawieniach pojazdu.

Ukryte mechanizmy odblokowujące

Co jednak, gdy powyższe metody nie wystarczą? Wtedy musimy sięgnąć po rozwiązanie ostateczne, a więc tzw. linki awaryjne. Te występują w każdym samochodzie elektrycznym i umożliwiają ręczne zwolnienie blokady wtyczki, poprzez ich pociągnięcie. W przypadku wykonywania tej czynności należy jednak pamiętać, by nie szarpać linek na siłę. Sam ruch powinien być jednostajny i wykonywany z odpowiednim wyczuciem.

Zdjęcie Skoda Enyaq iV / INTERIA.PL

Miejsce ukrycia wspomnianych linek, ich kolorystyka, a także oznaczenia, różnią się w zależności od pojazdu oraz umiejscowienia portów ładowania. W przypadku elektryków Volkswagena i Skody (np. ID.3, ID.4, Enyaq iV) najczęściej można je znaleźć za niewielką, perforowaną osłoną, znajdującą się w prawej części panelu bagażnika. Audi w modelach e-tron oraz e-tron GT umiejscowiło gniazda ładowania z przodu, a system ręcznego ich odblokowywania znajduje się niemal bezpośrednio pod maską - prostopadle do złączy. BMW w modelu i3 postanowiło ukryć linki na progu tylnych drzwi i są one odpowiednio oznaczone.

Zdjęcie Audi e-tron S / INTERIA.PL

Tak naprawdę, niezależnie od posiadanego samochodu, szukając wspomnianych miejsc, należy posiłkować się instrukcjami obsługi, w których bez najmniejszych problemów znajdziemy wszystkie wymagane informacje. Jest to o tyle ważne, że w niektórych samochodach, wyposażonych dodatkowo w elektryczne systemy otwierania i zamykania klapek, możemy znaleźć więcej niż jedną linkę.

Czasami wystarczy zadzwonić

W skrajnych przypadkach pomoże także telefon do serwisu lub opiekuna sprzedażowego. Stosownymi informacjami mogącymi rozwiązać problem dysponują także infolinie większych sieci ładowania. Niektóre firmy prowadzą nawet własną bazę techniczną dotyczącą każdego elektrycznego pojazdu na rynku. Jest ona uzupełniana na bieżąco, do czego zresztą może przyczynić się każdy kierowca dzwoniący z problemem.

