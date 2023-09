Spis treści: 01 Używane Audi A4 B8 - wymiary nadwozia

02 Używane Audi A4 B8 - uwaga na niektóre silniki benzynowe

03 Używane Audi A4 B8 - silnik 2.0 TDI to najlepszy wybór

04 Używane Audi A4 B8 - typowe usterki

05 Używane Audi A4 B8 - ceny i sytuacja rynkowa

Audi A4 generacji B8 to jeden z najpopularniejszych samochodów na polskim rynku aut używanych. Dominują egzemplarze wyposażone w silniki wysokoprężne 2.0 TDI. A4 B8 produkowane było do 2015 roku, a w 2011 przeszło face lifting. Auto jest chwalone za bogate wyposażenie, jakość wykonania, wygodną obsługę, osiągi, klasyczny napęd quattro w niektórych wersjach (oparty na układzie Torsen, a nie tańszym Haldexie) oraz pewne prowadzenie. Niestety, Audi popełniło błędy w przypadku konstrukcji niektórych elementów i szukając egzemplarza używanego warto o tym pamiętać. Nasza rada - jeśli tylko pozwala na to budżet lepiej zainwestować w wersję po face liftingu.

Zdjęcie Po face liftingu w 2011 zmienił się m.in. wygląd przednich i tylnych świateł / materiały prasowe

Używane Audi A4 B8 - wymiary nadwozia

A4 B8 zostało skonstruowane na zupełnie nowej płycie podłogowej, której zawdzięcza aż o 16 cm dłuższy rozstaw osi. Długość nadwozia to 4,7 m, kombi jest tylko nieznacznie dłuższe (o 1,8 cm). Także pod względem pojemności bagażnika różnica między sedanem a kombi jest niewielka - zaledwie 10 litrów na korzyść tego drugiego (490 versus 480 litrów). A4 nigdy nie było wzorem jeśli chodzi o przestrzeń w środku, szczególnie dla pasażerów siedzących na kanapie.

Zdjęcie Ilość miejsca z tyłu jest większa niż u poprzednika, ale wciąż tylko zadowalająca / materiały prasowe

Używane Audi A4 B8 - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys. 4703/1826/1427 mm (4721/1841/1495 mm - kombi)

Rozstaw osi 2808 mm (2805 mm - Allroad)

Pojemność bagażnika 480-962 l (490-1430 l - kombi)

Używane Audi A4 B8 - uwaga na niektóre silniki benzynowe

Trzon wersji benzynowych stanowiły odmiany turbodoładowane z bezpośrednim wtryskiem paliwa i na łańcuchu rozrządu. Miały pojemność 1.8 (120/160/170 KM), 2.0 (180/211/225 KM) lub 3.0 (272/333 KM). W ofercie była też jednostka wolnossąca 3.2 FSI osiągająca 256 KM oraz 4.2 V8 (450 KM), ta ostatnia dostępna oczywiście w usportowionym wariancie RS 4. Problemem słabszych odmian, szczególnie przed face liftingiem, może być bardzo wysokie zużycie oleju (1 l/1000 km), które wynika ze zbyt cienkich pierścieni tłokowych. W dodatku zdarzało się, że dochodziło do rozciągnięcia się łańcucha rozrządu. Od 2011 roku pod maskę A4 B8 zaczął trafiać zmodernizowany silnik 1.8 TFSI, w którym zastosowano układ zmiennych faz rozrządu. Problem "olejowy" można rozwiązać, ale koszt naprawy może przekroczyć 10 tysięcy złotych. Nasza rada? Szukać odmian wyprodukowanych po 2011 roku albo wybrać odmianę 3.0, z tymże i ona nie jest wolna od awarii (wycieki). Najlepiej jednak po prostu iść za głosem rynku i zdecydować się na diesla.

Zdjęcie Pod względem łatwości obsługi i jakości wykonania Audi A4 B8 nie ma powodów do wstydu nawet dziś / materiały prasowe

Używane Audi A4 B8 - silnik 2.0 TDI to najlepszy wybór

Także w przypadku jednostek wysokoprężnych rozrzut poszczególnych wariantów mocy jest szeroki. Silnik 2.0 TDI przeważa wśród ogłoszeń, osiągał on, w zależności od wersji, 120, 136, 143, 150, 163, 170, 177 lub 190 KM. Zawsze miał wtrysk bezpośredni Common Rail i filtr cząstek stałych, mocniejsze odmiany (poza 163-konną) mogły być wyposażone w napęd quattro. Na rynku można też znaleźć odmiany z silnikami w układzie V6 i o pojemności 2.7 (190 KM) lub 3.0 (204/240/245 KM). Dwie najmocniejsze standardowo napędzane były na cztery koła. Najbardziej problematyczna można się okazać 143-konna odmiana 2.0, w której dochodzi do złuszczania się pompy paliwa, a w konsekwencji - do przedostawania się opiłków metalu do układu paliwowego. We wszystkich 2.0 TDI zdarzały się też awarie pomp i wtryskiwaczy. Najlepsze okazują się odmiany 150- i 190-konne po face liftingu. Wszystkie silniki wysokoprężne chwalone są za niskie zużycie paliwa i dynamiczną naturę.

Zdjęcie Audi A4 Allroad ma o 3,7 cm większy prześwit (18 cm), dzięki czemu można nim zjechać w lekki teren / materiały prasowe

Używane Audi A4 B8 - typowe usterki

możliwe wysokie zużycie oleju w silnikach benzynowych 1.8 i 2.0, szczególnie przed 2011 rokiem

kosztowne awarie przekładni bezstopniowej Multitronic i S tronic

drogi w wymianie łańcuch rozrządu w dieslach V6

pękająca pompa woda

zatykające się wtryskiwacze

niedziałające multimedia i usterki komputera pokładowego

Zdjęcie Bagażnik wersji kombi nie imponuje pojemnością, która wynosi 490 l / materiały prasowe

Używane Audi A4 B8 - ceny i sytuacja rynkowa

Jak wspomnieliśmy, wybór egzemplarzy używanych Audi A4 B8 jest na polskim rynku ogromny. Przeważają odmiany wyposażone w silniki Diesla, niestety sporo jest takich o wątpliwym/bardzo wysokim przebiegu. Nie brakuje wśród opcji benzynowych aut sprowadzonych z USA lub Kanady, najczęściej po niewielkich stłuczkach. Można je rozpoznać po charakterystycznych, pomarańczowych odblaskach w reflektorach. Przed finalizacją zakupu polecamy wizytę co najmniej na stacji kontroli pojazdów, by sprawdzić auto pod kątem ewentualnych wycieków. Najtańsze wersje z pierwszych lat produkcji i przebiegiem powyżej 300 tys. km kosztują około 20 tysięcy złotych. Najdroższe są oczywiście auta z 2014/2015 roku, głównie z napędem quattro i silnikami V6 - wydać na nie trzeba 70-80 tysięcy złotych. Odmiany usportowione S4 i RS 4 można policzyć na palcach jednej ręki - trafiają się rzadko i bez problemu osiągają ceny powyżej 100 tysięcy złotych.

Zdjęcie Najmocniejszą wersję RS 4 można poznać m.in. po poszerzonym nadwoziu / materiały prasowe

Używane Audi A4 B8 - plusy

wysoka jakość wykonania kabiny

dobrze zestrojone zawieszenie

dynamiczne i oszczędne silniki

nowoczesny wygląd nadwozia i wnętrza

dobre wyposażenie

szeroki wybór egzemplarzy na rynku wtórnym

Używane Audi A4 B8 - minusy

niezbyt przestronne wnętrze z tyłu

wadliwe silniki benzynowe

wysokie koszty eksploatacji (serwis)

na rynku nie brakuje aut o wysokim przebiegu

Wybór Interii: Audi A4 2.0 TDI 190 KM quattro