Do opisywanej sytuacji doszło we wrześniu 2021 roku. Mecenas Paulina Obrok-Pawlarczyk, której historia została opisana na brd.pl, zaparkowała swój samochód przy ul. Młyńskiej w Rybniku. Po opłaceniu postoju do godziny 10:00, kobieta udała się na rozprawę sądową. Niespodziewanie, ta się przedłużyła. Wyjście z budynku sądu nie wchodziło w grę, a aplikacje mobilne służące do wykupowania biletów parkingowych nie działały.