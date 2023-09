System eSCOR działa od kilku miesięcy. Stale cię kontroluje. Wiedziałeś?

Spis treści: 01 Co to jest eSCOR i jakie dane sprawdza?

02 Jakie parametry ocenia eSCOR?

03 Szkody z AC mają wpływ na wycenę eSCOR

04 Przykładowy raport eSCOR - jak wygląda?

05 Jak sprawdzić ocenę w eSCOR?

06 eSCOR - narzędzie dla ubezpieczycieli, czy dla kierowców?

Co to jest eSCOR i jakie dane sprawdza?

eSCOR to w skrócie Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka. To zupełnie nowy system działający od zaledwie kilku miesięcy. Jego zadaniem jest monitorowanie danych na temat każdego kierowcy. Na ich podstawie system wylicza i ocenia potencjalne ryzyko kolizji lub innej szkody generowane przez każdego kierowcę. Wyniki eSCOR mogą pomóc towarzystwom ubezpieczeniowym wyliczać wysokość składek ubezpieczenia OC i AC. Dzięki systemowi eSCOR wycena polisy ubezpieczeniowej może być teraz bardziej klarowna - wcześniej niejasne było co tak naprawdę decyduje o wysokości składki, a towarzystwa ubezpieczeniowe miały własne systemy oceny kierowców, na podstawie miejsca zamieszkania, historii ubezpieczeniowej, wieku, czy ilości posiadanych samochodów. Dzięki eSCOR teraz wyliczenia mogą być łatwiejsze.

Co równie ważne, teraz my jako kierowcy również możemy wiedzieć co wpływa na wysokość składki naszej polisy. Każdy kierowca ma bowiem własną ocenę ryzyka eSCOR w skali 1-5.

Jakie parametry ocenia eSCOR?

System eSCOR bierze pod uwagę kilka istotnych parametrów przy generowaniu oceny ogólnej. Najważniejsze są:

historia szkód, zarówno tych pokrywanych z polisy OC, jak i tych pokrywanych z polisy AC

historia polis ubezpieczeniowych - łączny czas ochrony wszystkich pojazdów (jeśli mamy kilka samochodów czas sumuje się),

czas posiadania polisy OC

dane demograficzne, takie jak miejsce zamieszkania oraz wiek kierowcy.

Wynik wyliczany jest na podstawie danych z ostatnich pięciu lat.



Szkody z AC mają wpływ na wycenę eSCOR

Ważną informacją jest fakt, że na końcowy wynik nie wpływają jedynie szkody i dane dotyczące polisy OC, ale także każda szkoda z Auto Casco - nawet takie drobnostki jak naprawa lub wymiana uszkodzonej szyby, czy też wymiana koła. Jeśli tego typu szkody są pokrywane z AC (nawet szczątkowego jak Autoszyba) dane te trafiają do historii i mają wymierny wpływ na naszą ocenę eSCOR.

Dla przykładu generując raport dotyczący mojego wyniku eSCOR dostałem jedynie 4 punkty na maksymalne 5, choć od kilkunastu lat nie miałem żadnej szkody z OC, a jedyna szkoda z Auto Casco jaka się przydarzyła, to wymiana wspomnianej uszkodzonej przez kamień szyby. W związku z tym wydaje się, że system eSCOR ocenia kierowców nie do końca sprawiedliwie, biorąc pod uwagę zdarzenia, na które nie mieli oni żadnego wpływu. Bo przecież złapanie kapcia, czy dostanie w szybę kamieniem, to zupełnie niezależne od nas zdarzenia.

Aby dostać ocenę 5 trzeba pochwalić się zupełnie czystą "kartoteką" ubezpieczeniową, co oznacza, że musimy mieć bogatą historię ubezpieczeniową i całkowicie czystą kartę jeśli chodzi o bezszkodową jazdę. Na maksymalny wynik nie mogą z pewnością liczyć kierowcy z krótkim stażem za kierownicą, ponieważ nie spełnią wymogu długiej historii polis ubezpieczeniowych.

Przykładowy raport eSCOR - jak wygląda?

W ramach sprawdzenia jak działa system eSCOR posłużyliśmy się przykładowymi danymi i złożyliśmy wniosek do UFG o przygotowanie raportu eSCOR. Raport generowany jest automatycznie, więc wynik dostajemy w ciągu kilku sekund. Możesz zobaczyć go poniżej.

Z naszej domniemanej historii polis wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat mieliśmy polisę OC na trzy pojazdy (łączny wynik 14,9 - lata sumują się) - dwa samochody i motocykl (co też jest brane pod uwagę). W tym czasie żadna szkoda nie była pokryta z naszej polisy OC (nie spowodowaliśmy żadnej szkody). Z polisy AC likwidowana była z kolei wspomniana pęknięta szyba. Nasz wynik eSCOR to mocne, ale nie najwyższe 4.

Raport daje też pogląd na to jak wypadamy na tle naszej grupy wiekowej, a nawet w naszym powiecie ( w tym przypadku 36-40). Wychodzi na to, że nasza czwórka to bardzo solidny wynik na tle średniej ogólnopolskiej wynoszącej 2,6 i powiatowej wynoszącej skromne 2,2.

Zdjęcie Raport eSCOR prezentuje naszą ocenę, która ma wpływ na wysokość polisy OC / INTERIA.PL

Jak sprawdzić ocenę w eSCOR?

Proces generowania raportu eSCOR jest prosty i można wykonać go w kilku krokach:

zarejestrować się w serwisie www.ufg.pl i podać swoje dane personalne. Można zalogować się również przez Profil Zaufany - wystarczy w formularzu logowania kliknąć "logowanie przez login.gov.pl" i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami. Po zalogowaniu się do portalu UFG przechodzimy w lewym słupku menu do zakładki Ocena UFG. Tam wybieramy: nowy raport eSCOR, uzupełniamy dane i zaznaczamy interesujące nas elementy raportu System automatycznie oceni nasze parametry i wygeneruje raport.

Ważne: zanim wyślesz wniosek o wygenerowanie raportu, dokładnie sprawdź czy dane są zgodne z prawdą, a także czy historia szkód nie zawiera nieprawidłowości. To istotne ponieważ ma wpływ na końcowy wynik, a wszelkie nieprawidłowości możesz zgłosić do UFG z prośbą o korektę informacji.

eSCOR - narzędzie dla ubezpieczycieli, czy dla kierowców?

Choć system eSCOR został wprowadzony głównie po to, by ułatwić pracę towarzystwom ubezpieczeniowym, w rzeczywistości podaje jedynie skondensowane dane do których ubezpieczyciele i tak mają dostęp. eSCOR nie narzuca też sposobu pracy towarzystwom ubezpieczeniowym, ani nie zmusza ich aby uzależniali wysokość składek od wyniku raportu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą z niego skorzystać, ale nie muszą i podobnie działa to w drugą stronę. System ten może być bardziej przydatny kierowcom, którzy mając wysoki wynik eSCOR mogą użyć go jako argumentu przy negocjacji wysokości składki u ubezpieczyciela.