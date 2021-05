Sprzedałeś samochód? Nie zapomnij tego zgłosić!

Ponad milion razy skorzystano z bezpłatnej e-usługi umożliwiającej zgłoszenie kupna lub sprzedaży samochodu - poinformowała Cyfryzacja KPRM w komunikacie, zachęcając, by w ten sposób wywiązywać się z obowiązku związanego ze zgłoszeniem zbycia lub nabycia pojazdu.

Jak przypomina KPRM w komunikacie, na dopełnienie obowiązku związanego ze zgłoszeniem kupna, sprzedaży lub darowizny pojazdu kierowcy mają 30 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży lub umowy darowizny. Jeśli nie zdążą w tym terminie, mogą zapłacić karę - od 200 do 1000 zł.

"Dzięki naszej e-usłudze można dopełnić tej formalności szybko i wygodnie, nie wychodząc z domu. Przekonało się o tym już wielu Polaków. Od 15 stycznia 2020 r., czyli od dnia w którym uruchomiliśmy nową i lepszą wersję naszej e-usługi, do 17 maja 2021 r. skorzystano z niej dokładnie 1 002 841 razy! Najwięcej w ubiegłym miesiącu - 100 368 razy" - poinformował minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, cytowany w komunikacie.

Informacja KPRM zawiera też dokładne dane, jak często Polacy korzystali z niej w innych miesiącach. W dniach 15-31 stycznia 2020 r. było to 13 692 razy, w lutym 2020 r. - 36 522 razy, w marcu 2020 r. - 52 841 razy, w kwietniu 2020 r. - 39 840 razy, w maju 2020 r. - 51 026 razy, w czerwcu 2020 r. - 54 025 razy, w lipcu 2020 r. - 60 331 razy, w sierpniu 2020 r. - 54 895 razy, we wrześniu 2020 r. - 59 200 razy, w październiku 2020 r. - 59 300 razy, w listopadzie 2020 r. - 60 542 razy, w grudniu 2020 r. - 59 083 razy, w styczniu 2021 r. - 74 439 razy, w lutym 2021 r. - 75 848 razy, w marcu 2021 r. - 96 503 razy, a w kwietniu 2021 r. - 100 368 razy.

Resort przypomina też, że zbycie pojazdu zgłasza jego dotychczasowy właściciel, który np. sprzedał go lub darował innej osobie, a nabycie pojazdu zgłasza nowy właściciel pojazdu.

Aby dokonać tej formalności online potrzebny jest profil zaufany, dzięki któremu można potwierdzić w internecie swoją tożsamość. Profil zaufany można założyć przez internet na stronie gov.pl.

Do zgłoszenia potrzebne są dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie chcecie zgłosić (markę, typ - jeśli jest, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny), które można znaleźć np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT, dane zbywcy lub nabywcy pojazdu oraz skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowę darowizny pojazdu.

Umożliwia je e-usługa Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę, którą można znaleźć w zakładce Kierowcy i pojazdy.

Jak informuje KPRM, w pierwszym kroku należy wejść na stronę gov.pl i profilem zaufanym zalogować się do konta Mój GOV (prawy górny róg ekranu).

Po zalogowaniu należy wybrać sekcję Usługi dla obywatela (w pasku z lewej strony), a w niej kategorię Kierowcy i pojazdy (trzecia od góry). Po rozwinięciu się spisu e-usług trzeba kliknąć w Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online). System poprosi o odpowiedź na pytanie - co chce się zgłosić - zbycie czy nabycie pojazdu? W zależności od odpowiedzi przekieruje bezpośrednio do odpowiedniej e-usługi. Wówczas trzeba kliknąć przycisk "Wyślij zgłoszenie".

Kolejny krok to wpisanie danych pojazdu i dołączenia skanu dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu. Należy też sprawdzić lub uzupełnić swoje dane, a także podać dane zbywcy lub nabywcy.

Wreszcie należy zaadresować formularz zawiadomienia. Powinno ono trafić do wydziału komunikacji urzędu, w którym zarejestrowany jest pojazd. Może to być: starostwo powiatowe, urząd miasta - jeśli pojazd jest zarejestrowany w mieście na prawach powiatu, urząd dzielnicy - jeśli pojazd jest zarejestrowany w Warszawie.

Następny krok to sprawdzenie formularza, podpisanie profilem zaufanymi i wysłanie. Wyświetli się komunikat, że zawiadomienie zostało wysłane. Na skrzynkę na koncie Mój Gov przyjdzie urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). To jedyny dokument potwierdzający złożenie zawiadomienia. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu.



