Ranking niezawodności aut używanych. Jak wypadają elektryczne?

Póki co nabywcy wciąż podchodzą do samochodów elektrycznych z rezerwą. W zmianie tego trendu pomóc mogą jednak wyniki rankingów dotyczących niezawodności pojazdów...

Zdjęcie BMW i3 / Ciekawostki Samochody "na F" i "fszystkie francuskie"

Już po raz 16. niemiecki "Auto Zeitung" opublikował raport jakościowo-eksploatacyjny na temat niezawodności samochodów jeżdżących po niemieckich drogach. Zestawienie powstało w oparciu o ponad 5 milionów obowiązkowych badań technicznych przeprowadzonych przez inżynierów organizacji zrzeszonych w GTU - niemieckim odpowiedniku polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. Najnowszy raport dotyczy aż 250 modeli.

Reklama

Z obszernego opracowania dowiadujemy się m.in., że w samym tylko ubiegłym roku w Niemczech właścicieli zmieniło ponad 7,2 mln samochodów używanych. Ich średni wiek wynosił 6,2 lata.

Ciekawie prezentuje się zestawienie dotyczące najbardziej niezawodnych pojazdów w poszczególnych klasach. Mimo że - w powszechnej opinii - za większość irytujących usterek we współczesnych samochodach odpowiada rozbudowana elektronika, praktycznie we wszystkich kategoriach wiekowych zwyciężyły auta elektryczne!

Za najmniej usterkowy pojazd w wieku do 3 lat specjaliści GTU uznali BMW i3. Elektryczny samochód z Monachium okrzyknięto również najmniej usterkowym autem w wieku do lat 5.

Zwycięstwo w kategorii wiekowej do 7 lat przypadło w udziale Renault ZOE. W przypadku najstarszych z przebadanych pojazdów - w wieku powyżej 9 lat - za najmniej usterkowy model uznano Toyotę iQ, która również oferowana była w Niemczech z napędem elektrycznym.

Osoby szukające bezawaryjnego kompakta w wieku do 3 lub 5 lat powinny zainteresować się Mercedesem klasy A. Wśród starszych aut prym wiodą Volkswagen Golf VII generacji (do lat 7) i Toyota Prius (powyżej 9 lat).

W przypadku aut klasy średniej, niezależnie od wybranej grupy wiekowej, w ścisłej czołówce klasyfikowane są: Mercedes klasy C, Audi A4 i Honda Accord.

Zdjęcie Mercedes klasy C /

W segmencie E prym wiodą dwa modele z Ingolstadt: Audi A6 i Audi A7. Jeśli chodzi o starsze pojazdy szczególnie warte polecenia okazuje się Volvo V70.

Zdjęcie Volvo V70 /

Osoby szukające bezproblemowego auta o stricte rodzinnym charakterze powinny zwrócić szczególną uwagę na: Toyotę Verso (niezależnie od rocznika), a także - w przypadku młodszych pojazdów - BMW 2 Active/Gran Tourer oraz Mercedesa klasy B.

Zdjęcie Toyota Verso /

W przypadku cieszących się ostatnio ogromnym powodzeniem średniej wielkości suvów dobrym wyborem są m.in.: Opel Grandland (najmłodsze auta w wieku do 3 lat), Mercedes GLA (do 5 lat), BMW X3/X4 (do 7 lat) oraz Mitsubishi ASX (najstarsza kategoria +9 lat).