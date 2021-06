Obejrzeliśmy trzy auta z Niemiec. Wnioski przytłaczają!

Szybki tour po województwie; budżet - 12-17 tys. zł; cel - benzynowa Toyota Avensis T25. Wnioski? Przytłaczające.

Zdjęcie Poszukiwania używanej Toyoty Avensis trwają... /

Od kiedy wpadłem w wir rodzinnego życia o cyklicznych wycieczkach po komisach trzeba było zapomnieć. Zmiana stanu cywilnego i narodziny dziecka sprawiły, że doba niespodziewanie się skurczyła. Z trudem znajduje dziś czas, by w zaciszu garażu pogrzebać przy własnych gratach. Ucieszyłem się więc na telefon od kolegi i propozycję "rzucenia okiem" na kilka sprowadzonych samochodów. Na dłuższy czas "wypadłem z obiegu" (nie kupowałem żadnego auta używanego), z chęcią przystałem więc na pomysł sprawdzenia, jak obecnie wygląda przesycony rynek (w ubiegłym roku ponad mln rejestracji!) używanych aut z zachodu.

Założenia? Szukamy samochodu dla statecznego pana po sześćdziesiątce, którego utrzymanie nie obciążałoby poważnie domowego budżetu. Wystarczy, że w coraz większym stopniu pochłaniają go już medykamenty i wizyty u specjalistów. Ot, kolejny dowód na to, że uczciwością i pracą ludzie się starzeją.

Pacjent nr jeden: Avensis kombi sprowadzony z Niemiec. Już na pierwszy rzut oka okolica zdradza czego się spodziewać - duży, profesjonalnie wyposażony warsztat, na którego placu stoi z tuzin rozbitych pojazdów. Mimo wszystko - oglądamy.

Pierwszy "znak/sygnał" - na słupku A (przy narożniku szyby) zauważam odbity lakier poniżej krawędzi błotnika. Wygląda to tak, jakby w momencie uderzenia błotnik odcisnął się na słupku. Ok, trudno - nie można przecież wymagać, by za takie pieniądze kupić nastoletnie auto bez żadnych przygód. Lecimy dalej.

Zdjęcie Miernik już nie wystarcza do oceny stanu auta / INTERIA.PL

Uważnie przyglądamy się elementom poszycia. Wszystko, za wyjątkiem tylnego prawego błotnika (wyraźne odcięcie na słupku) wydaje się być w jak najlepszym porządku. Pierwsze wrażenie po otwarciu drzwi - świetne. Zadbane wnętrze, bogata wersja wyposażeniowa. Przebieg (poniżej 200 tys. km) wydaje się nie budzić zastrzeżeń. Ale...

Gdy kolega z ojcem przymierzają się do auta, przyglądam się bliżej słupkom. Na lewym (środkowym) zastanawia brak standardowej dla Toyoty nalepki z numerem VIN. Potem jest już z górki. Na wewnętrznej stronie słupka A znajdujemy wyraźną "zapyłkę" po cieniowaniu. Zdejmuję uszczelkę drzwi ze słupka B i... naszym oczom ukazuje się niedomalowane (goły podkład) miejsce odpowiadające szczękom typowej klamry blacharskiej oraz - niezbyt ładny - "spaw a’la zgrzew".



Badanie auta miernikiem grubości lakieru to już tylko formalność. W dolnej partii środkowego słupka na urządzeniu kończy się skala. Ciekawostka - wszystkie elementy poszycia karoserii oprócz tylnego prawego błotnika wykazują wartości fabryczne. Dotyczy to również poszycia słupków (!) i wnęk mimo, że znajduje w nich wiele wtrąceń... Handlarzowi dziękujemy za poświęcony czas i jedziemy do kolejnego pacjenta.

Tym razem oglądamy auto z bogatą polską historią - samochód jeździ po kraju od przeszło 10 lat. To widać. Lakier jest w koszmarnym stanie i wymaga natychmiastowej "korekty", na pierwszy rzut oka widać szpachlowany tylny błotnik i zderzak - naprawa w standardzie późnych lat dwutysięcznych. Ogólnie auto robi złe wrażenie - ma zniszczone stalowe felgi, zmatowiałe reflektory, dużo wgniotek i rys. Do tego "zmęczone" wnętrze.



Nie brak mu jednak atutów - fabryczny lakier na większości elementów, nienaprawiane słupki, duży (ponad 250 tys. km), ale łatwy do zweryfikowania przebieg (dokumentacja serwisowa oraz wpisy do CEPIK-u z badań technicznych z Polski). Ostatecznie wygrywa jednak rachunek ekonomiczny. Doprowadzenie samochodu do cieszącego oko stanu wymaga wyłożenia 2-3 tys. zł. Propozycja do rozważenia, chociaż na pewno nie jest to "perełka". Ot - "widziały gały, co brały".