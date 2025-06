Zatrzaśnięcie kluczyka w samochodzie może przytrafić się każdemu - niezależnie od tego, czy jeździmy starym autem, czy nowoczesnym modelem. Choć większość nowszych samochodów powinna wykrywać obecność kluczyka wewnątrz i uniemożliwiać zamknięcie drzwi, w praktyce elektronika bywa zawodna. W takiej sytuacji najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z zapasowego klucza, który zazwyczaj otrzymujemy przy zakupie auta. Problem pojawia się wtedy, gdy zapas został w domu albo w ogóle go nie zabraliśmy - co często zdarza się właśnie podczas urlopu.

Najlepszą metodą, która zwykle gwarantuje, że auto nie zostanie uszkodzone, jest wezwanie profesjonalnej firmy, która zajmuje się awaryjnym otwieraniem zamków. Serwisy ślusarskie mają zwykle uniwersalne klucze i doświadczenie potrzebne do tego, by w trakcie otwierania auta nie doszło do uszkodzenia zamka czy drzwi. Tego typu usługi są dostępne praktycznie w każdym mieście, a jej koszt zwykle wynosi 150-200 zł. Uwaga, jeśli do zatrzaśnięcia kluczyków doszło w weekend albo święto, specjalista może doliczyć dodatkową opłatę za przyjazd.