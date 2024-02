Eksperci Deutsche Automobil Treuhand (DAT) przyjrzeli się cenom nowych i używanych samochodów dostępnych na rynku niemieckim. Ich wnioski trudno uznać za zaskakujące: ceny nowych samochodów rosną, w 2023 r. osiągnęły średni poziom 44 630 euro, czyli niemal 193 tys. zł. Co gorsza, po rekordowym roku 2022, 2023 nie przyniósł też specjalnie poprawy w kwestii rynku aut używanych. Średnia cena samochodu z drugiej ręki wyniosła w ubiegłym roku 18 620 euro, czyli przeszło 80 tys. zł. To również zła informacja dla polskich kierowców, planujących zakup używanego auta z niemieckiego rynku - nie ma co liczyć na cenowe okazje.

Jest drożej, a Niemcy kupują (i sprzedają) mniej aut

Jak podaje ADAC, jeszcze w 2019 r. w Niemczech zarejestrowano 3,6 mln nowych aut, a w ubiegłym roku - tylko 2,84 mln. W 2019 r. za Odrą zmieniło właściciela 7,2 mln samochodów osobowych, w 2023 - o milion mniej. Według danych DAT 90 proc. Niemców uważa posiadanie samochodu za elementarną potrzebę i nie wyobraża sobie niekorzystania z własnego pojazdu. Jeśli nie stać ich na nowe, zamiast przesiadać się do komunikacji miejskiej, będą raczej dłużej jeździli tymi, które posiadają.



Jak kupić tanio samochód (nowy lub używany)

ADAC przygotowało zestaw rad, które mają pomóc myślącym o zmianie auta w podjęciu dobrej decyzji. Według niemieckich ekspertów, najważniejsze to: