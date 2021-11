Nie trzeba instalować e-TOLL. Nadzieją Autopay!

Od tego czasu trwały prace, by rozwiązanie stało się dostępne również dla flot lekkich i - co najważniejsze - klientów indywidualnych. W połowie listopada proces testów pomyślnie się zakończył!



Co to jest e-TOLL



E-TOLL to następca systemu poboru opłat viaTOLL. Celem nowego systemu jest usprawnienie przejazdu po wybranych odcinkach dróg poprzez wyeliminowanie konieczności uiszczania opłat na bramkach oraz popularyzację elektronicznych płatności za autostrady. Zgodnie z planem, od 1 grudnia 2021 roku otwarte zostaną wszystkie bramki na płatnych odcinkach państwowych autostrad A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław - Sośnica, czyli nie będzie już możliwe wnoszenie opłaty za przejazd przy punktach poboru opłat. Oznacza to, że kierowcy aut osobowych, motocykli i busów będą płacili za przejazd przy użyciu aplikacji e-TOLL, kupując wcześniej bilet autostradowy, albo korzystając właśnie z aplikacji Autopay.



Jak płacić z Autopay za przejazd państwowymi autostradami?



Chcąc korzystać z Autopay na państwowych odcinkach autostrad A2 i A4 należy wcześniej zarejestrować się w systemie Autopay. Po pobraniu aplikacji Autopay należy założyć swoje konto podając: adres e-mail i numer telefonu, dane pojazdu (markę, numer rejestracyjny) oraz źródło płatności (karta kredytowa lub debetowa). W aplikacji należy także aktywować odcinki autostrad, za które mogą być pobierane opłaty automatycznie.



Autopay na państwowych autostradach bazuje na tzw. geofencingu - lokalizacja pojazdu sprawdzana jest punktowo i to wyłącznie w telefonie, bez przekazywania danych lokalizacyjnych do systemu Autopay. Autopay dostaje informacje z telefonu tylko w momencie przejazdu przez punkty wjazdu i zjazdu z płatnego odcinka. Na podobnej zasadzie działa videotolling, w oparciu o który pobierana jest płatność na koncesjonowanych odcinkach autostrady A1 i A4.



Autoplay nie "śledzi" kierowców!



Twórcy aplikacji podkreślają, że Autopay nigdzie nie zapisuje danych lokalizacyjnych, a informacje używa wyłącznie do zakupu biletu autostradowego. W momencie zbliżania się pojazdu do bramek Autopay wysyła informację typu push informując, że za chwilę zostanie kupiony bilet. Po jego otrzymaniu klient ma jeszcze 3 minuty, żeby ewentualnie anulować transakcję, po tym czasie Autopay przyjmuje, że kierowca zdecydował się na przejazd. Płatność za przejechany odcinek autostrady pobierana jest automatycznie z karty po zakończonym przejeździe. Co istotne, w przypadku korzystanie z Autopay wymagane jest wyłącznie uruchomienie aplikacji (może działać w tle, ale musi być włączona). Nie ma potrzeby uruchamiania przycisku start i stop przejazdu (jak działa to w aplikacji e-TOLL).

"Proces zakupu biletu autostradowego w Autopay jest bardzo intuicyjny i wygodny. Nie trzeba znać nazw węzłów czy dokładnej daty swojej podróży, by kupić odpowiednio wcześniej bilet. To daje pełną elastyczność w podróżowaniu. Zbliżając się do wybranego płatnego odcinka autostrady, system Autopay automatycznie zakupi bilet. Kierowca nic nie musi robić, a po zakończonym przejeździe zostanie pobrana właściwa opłata" - wyjaśnia Robert Mikoś, Product Manager w Autopay Mobility.

Prostszy niż e-TOLL. Z myślą o obcokrajowcach?



Z Autopay mogą także korzystać kierowcy z innych krajów oraz kierowcy poruszający się pojazdami na zagranicznych numerach rejestracyjnych. Pod koniec listopada Autopay umożliwi także wcześniejszy zakup biletu autostradowego na stronie internetowej ebiletautostradowy.pl. To rozwiązanie dla osób, które nie chcą instalować na swoim telefonie żadnych dodatkowych aplikacji. Autopay to system do szybkich płatności, dzięki któremu kierowcy już od 2019 roku mogą automatycznie, bez zatrzymywania się przy bramkach, opłacać przejazdy na autostradzie AmberOne A1 (Toruń-Gdańsk) oraz A4 Katowice - Kraków.



Tym samym Autopay jest najbardziej kompleksowym rozwiązaniem umożliwiającym wygodne płatności za przejazd państwowymi i koncesjonowanymi odcinkami autostrad w Polsce. Jedynym odcinkiem, który nie jest obecnie obsługiwany przez system Autopay jest Autostrada Wielkopolska. Tam, po 1 grudnia, wciąż będzie jednak można uiścić opłatę manualnie, w punkcie poboru opłat.



