e-TOLL. Jak się rejestrować? Gdzie kupić bilet? Wszystko, co musisz wiedzieć!

Czym jest e-TOLL? To system elektronicznego poboru opłat za przejazdy płatnymi odcinkami dróg oparty na lokalizacji satelitarnej. Teoretycznie każdy pojazd korzystający z e-TOLL musi być wyposażony w specjalny lokalizator GPS - tzw. "OBU" czyli - z angielskiego - on board unit (jednostka pokładowa). Kierowcy samochodów ciężarowych w większości korzystać będą pewnie z certyfikowanych transponderów. W przypadku zwykłych obywateli rolę OBU z powodzeniem pełnić może nasz telefon komórkowy z włączoną transmisją danych i lokalizacją GPS. Wystarczy zainstalować państwową aplikację, utworzyć swoje konto w systemie i dokonać wymaganej przedpłaty.



Czy e-TOLL obejmuje wszystkich kierowców?

Tak. e-TOLL obejmie wszystkich kierowców, a nie tylko tych, którzy wykonują transport drogowy. Dlaczego? Inwestycja w nowy państwowy system pozwoli z czasem zlikwidować bramownice wykorzystywane przez poprzednie rozwiązanie - viaTOLL. Na tym jednak nie koniec. Dzięki e-TOLL - od 1 grudnia 2021 roku - z państwowych autostrad znikną bramki, w których do tej pory kierowcy pobierali bilety i dokonywali opłaty za przejazd. Efektem powinna być zdecydowanie większa przepustowość płatnych odcinków. Mówiąc wprost - dzięki systemowi e-TOLL można będzie zapomnieć o wakacyjnych korkach na bramkach poboru opłat! Przypomnijmy - obecnie KAS, czyli Krajowa Administracja Skarbowa, pobiera opłatę na dwóch odcinkach autostrad płatnych: A2 Konin - Stryków i A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica. To właśnie na tych odcinkach autostrad w pierwszej kolejności, w pełnej skali, zostanie wdrożona nowa metoda poboru opłat. Stanie się to 1 grudnia tego roku, kiedy wygasają umowy na obsługę bramek na tych autostradach.



Jak się zarejestrować do e-TOLL

By ułatwić rejestrację kont użytkowników - z myślą o osobach fizycznych oraz prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze - operatorzy państwowego systemu wprowadzili możliwość uproszczonej, "szybkiej", rejestracji. Skorzystanie z takiego ułatwienia możliwe jest po zalogowaniu się do systemu profilem zaufanym z wykorzystaniem ePUAP, aplikacji mObywatel lub bankowości elektronicznej. W nowej funkcjonalności zarejestrowano już ponad 3,7 tys. kont użytkowników - informuje szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.



W przypadku aut osobowych, inaczej niż do tej pory, gdy kierowcy wypełniać musieli chociażby dane dotyczące emisji spalin czy mas pojazdu, wystarczy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu, numer urządzenia pokładowego oraz e-mail - wszystko na jednym ekranie. Jeśli - w roli nadajnika GPS - planujemy wykorzystywać nasz telefon komórkowy, wcześniej trzeba pobrać na niego aplikację mobilną, która wygeneruje numer urządzenia. Aplikację mobilną e-TOLL PL można pobrać bezpłatnie w sklepach Google Play oraz App Store

Co zrobić, jeśli nie chcę się rejestrować?

Nie oznacza to jednak, że brak czy chwilowa usterka telefonu komórkowego skutkować będzie brakiem możliwości uiszczenia opłaty za przejazd autostradą. Co zrobić, jeśli nie chcemy instalować na swoim smartfonie państwowej aplikacji lub korzystanie z systemu wydaje się nam zbyt trudne?



Za przejazd, w formie biletu, zapłacić można również w tzw. punktach obsługi, czyli np. na dużych markowych stacjach paliw. Obecnie, w skali kraju, działa ich już około 140. Taka opcja wymaga jednak zdecydowanie więcej czasu, niż jednorazowe zainstalowanie aplikacji i rejestracja w systemie. Wnosząc opłatę trzeba podać m.in. numer rejestracyjny, odcinek i planowany czas przejazdu, by nasz pojazd zarejestrowany został w systemie. Pamiętajmy, że ten jest w pełni automatyczny i wykorzystuje m.in. skanery tablic rejestracyjnych. Brak adnotacji o przejeździe automatycznie oznaczać więc będzie naliczenie kary.