Klimatyzacja samochodowa to element wyposażenia znacząco zwiększający komfort jazdy. Zwłaszcza w upalne dni, kiedy temperatura powietrza sięga 30 stopni, jej działanie może okazać się zbawienne dla kierowcy i pasażerów. Zdarza się jednak, że układ chłodzenia zaczyna pracować mniej wydajniej niż dotychczas. Przyczyny tego problemu mogą być różne.

Jak działa klimatyzacja w samochodzie?

Zanim jednak pochylimy się nad ewentualnymi przyczynami niesprawności, warto wspomnieć co nieco o samej klimatyzacji. W dużym skrócie jest to układ zamknięty składający się z kompresora, skraplacza, osuszacza, rozprężacza, parownika i wentylatora.

Na samym początku do pracy przystępuje kompresor klimatyzacji, który spręża gazowy czynnik chłodniczy, co powoduje podniesienie jego temperatury i ciśnienia. Następnie gaz trafia do skraplacza, gdzie dochodzi do obniżenia temperatury czynnika i zmiany stanu skupienia z gazowego w ciekły. W takiej postaci czynnik trafia do osuszacza, a następnie następuje jego rozprężenie. To właśnie temu zjawisku towarzyszy spadek temperatury ciśnienia oraz zmiana stanu skupienia w gazowy. W ten sposób powietrze zostaje schłodzone.

Zdjęcie Klimatyzacja samochodowa to ważny element wyposażenia zwiększający komfort jazdy. / 123RF/PICSEL

Klimatyzacja słabo chłodzi? To może być czynnik chłodząc

Wbrew pozorom sytuacja, w której klimatyzacja w samochodzie zaczyna pracować słabiej, nie zawsze musi oznaczać kosztownej naprawy. Często przyczyną problemu jest po prostu niski poziom czynnika chłodzącego. Jego ubywanie jest procesem całkowicie naturalnym i chociaż nie powinien mieć on miejsca w nowych lub kilkuletnich samochodach, starsze modele bez wątpienia będą na niego narażone.

W zależności od typu układu dopuszcza się ubytek czynnika na poziomie do 40 lub 60 gramów rocznie. Dlatego im starszy samochód, tym częściej warto udać się na przegląd klimatyzacji, który pozwoli na wykrycie ewentualnej nieszczelności w układzie, a także na sprawdzenie, jaka ilość czynnika chłodzącego w nim pozostała.

Ozonowanie i odgrzybianie klimatyzacji przedłuży jej żywot

Często słabsza praca układu klimatyzacji może iść w parze z przykrym zapachem. Zwykle dobiega on z nawiewów i jest spowodowany tworzeniem się pleśni i grzybów w układzie. To z kolei może być szkodliwe zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów.

Zdjęcie Często słabsza praca układu klimatyzacji może iść w parze z przykrym zapachem. / 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się odoru wilgoci i odświeżyć układ klimatyzacji? Najlepszą i najskuteczniejszą metodą są odwiedziny w serwisie klimatyzacji i powierzenie tego zadania specjalistom dysponującym odpowiednim sprzętem i skuteczną chemią. Koszty odgrzybiania klimatyzacji wahają się w zależności od sposobu od 100 do 250 zł.

Jednocześnie odgrzybianie i czyszczenie klimatyzacji warto połączyć z usługą ozonowania wnętrza samochodu i układu klimatyzacji. Ozonowanie to forma dogłębnej dezynfekcji wnętrza pojazdu poprzez wpuszczenie cząstek ozonu, posiadających mocne właściwości utleniające. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że klimatyzacja jest dokładnie oczyszczona i pozbawiona szkodliwych drobnoustrojów.

Nieszczelność w układzie klimatyzacji to poważny problem

O wiele gorszą i jednocześnie droższą w naprawie usterką jest nieszczelność w układzie klimatyzacji. W tym przypadku sprawa robi się już poważniejsza i wymaga niezwłocznego stawienia się w profesjonalnym serwisie klimatyzacyjnym. Doświadczony mechanik powinien bez większych kłopotów przeprowadzić próbę szczelności, stosując profesjonalne czujniki lub popularniejszą i częściej stosowną metodę ciśnieniową.

Zdjęcie Nieszczelność w układzie klimatyzacji to poważny problem / 123RF/PICSEL

Niestety z reguły taka wizyta stanowczo odbija się na stanie portfela kierowcy. Koszty sprawdzenia szczelności klimatyzacji oraz naprawa mogą kształtować się na poziomie od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Awaria kompresora klimatyzacji. Lepiej szykuj gruby portfel

Powodem tego, że klimatyzacja samochodowa działa dużo gorzej, może być również awaria kompresora. Zatarta sprężarka klimatyzacji nie jest w stanie przekazać czynnika chłodzącego dalej, aby płyn mógł się zamienić się w gaz i opuścić układ, aby obniżyć temperaturę w kabinie samochodu. Niesprawne urządzenie po uruchomieniu klimatyzacji pracuje bardzo głośno. Często dochodzi również wycieku czynnika chłodzącego przez powstałe w wyniku zatarć nieszczelności w sprężarce.

Niestety awaria kompresora to jedna z najbardziej kosztownych usterek w układzie klimatyzacji. Cena za nową sprężarkę waha się od 600 do nawet 3 tys. złotych - w zależności od modelu samochodu.