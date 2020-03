Jakie auto powinien wybrać początkujący kierowca?

Po pozytywnym zakończeniu nauki i zdaniu egzaminu na prawo jazdy każdy młody kierowca zastanawia się, jakie powinno być jego pierwsze auto. Czym się więc kierować przy wyborze swojego pierwszego pojazdu? I jakie samochody w szczególności rekomendowane są młodym kierowcom? Odpowiadamy poniżej.

Bezpieczeństwo

Świeżo upieczony kierowca powinien przede wszystkim nauczyć się dobrze jeździć i poruszać po drogach. Do pełnej sprawności i swobody w tej kwestii potrzeba oczywiście odpowiedniej ilości czasu spędzonego za kółkiem. Pierwszy samochód powinien być przede wszystkim odpowiednio wyposażony w rozmaite systemy, zarówno te odpowiadające za bezpieczeństwo, jak i te wspomagające. Co prawda kamera cofania czy czujnik parkowania nie są obowiązkowe, jednak chociażby poduszki powietrzne, wspomaganie kierownicy i układu hamulcowego to absolutna podstawa, i ciężko dziś już nawet znaleźć auta bez tych elementów.



Na początek warto zdecydować się na model z nieco mniejszym silnikiem, gdyż jest to podstawowy parametr, według którego ustalana będzie kwota ubezpieczenia naszego pojazdu. Istotnym, choć nie koniecznym elementem są elektryczne lusterka, lecz klasyczne, manualnie składane modele z pewnością będą wystarczające. Przy odpowiednio wysokim budżecie, warto wybrać auta posiadające dodatkowe wyposażenie jak wyżej wspomniane czujniki czy kamery.



Ekonomia

Z tym słowem kojarzy się najbardziej cena. I owszem jest ona istotną kwestią przy wyborze pojazdu. Samochód dla początkującego kierowcy powinien być w miarę tani, a także powinien to być model z łatwo dostępnymi częściami zamiennymi i niskim kosztem eksploatacji. Warto więc wybierać auta z mniejszymi pojemnościami silnika. Istotną kwestią jest zorientowanie się, jakie najczęstsze awarie występują w danym modelu.



- Przed zakupem, warto zwrócić się także do profesjonalnego eksperta samochodowego - podpowiada Sebastian Dudek z Ogólnopolskiej Sieci Ekspertów Samochodowych Autotesto. - Pomoże on w ocenie faktycznego stanu technicznego pojazdu oraz doradzi jak wybrać samochód odpowiedni do potrzeb i możliwości finansowych. Skorzystanie z usług takiej osoby może także uchronić potencjalnych kupców przed niepotrzebnym kosztami, związanymi z naprawą ukrytych usterek, które mogą dać o sobie znać dopiero po kilku tygodniach użytkowania.

Najlepsze samochody dla początkujących

Poniżej przedstawiamy przykłady samochodów, które w szczególności rekomendowane są świeżo upieczonym kierowcom.

1. Ford Focus II - bardzo pojemne i przestronne auto, szeroka gama silnikowa, dosyć niskie zużycie paliwa, w zależności od wersji silnikowej już od 6 litrów, dosyć popularny model więc o części zamienne nietrudno, można go dostać od około 8 tysięcy zł.

2. Fiat Punto Evo - samochód mało pali (4-6 litrów, w zależności od wersji silnikowej), a koszty eksploatacji są stosunkowo niskie. Do jest przystępny cenowo (ceny za sprawne egzemplarze zaczynają się od około 15 tysięcy złotych)

3. Renault Clio III - pojazd z dużą odpornością na korozję, a także niskimi kosztami utrzymania, dostępny w kilku wersjach silnikowych (spalanie od 4 do 8 litrów, w zależności od warunków i konfiguracji) dosyć tani - za sprawny egzemplarz w niezłym stanie zapłacimy około 10 tys. złotych

4. Peugeot 207 - samochód dostępny jest na rynku w wielu wersjach, dlatego też każdy kierowca może znaleźć model najbardziej mu odpowiadający. Średnie spalanie w okolicach 4 do 9 litrów i dosyć niska cena (od 11 tysięcy złotych) sprawiają, że to świetny wybór dla początkujących.

5. Skoda Octavia II - popularny model dedykowany nie tylko młodym kierowcom. Bardzo tani (w zależności od roku produkcji można go nabyć już od 5 tysięcy zł.) i mało awaryjny model. Przeciętne spalanie 8-12 litrów na 100 kilometrów.

6. Toyota Yaris II - model ten charakteryzuje się niskim spalaniem, w dodatku nie sprawia praktycznie żadnych problemów przy użytkowaniu, a także jest bardzo trwały. Średnie spalanie między 4,5, a 8 l/100 km i ceny zaczynające się od 10-11 tys. czynią z niego bardzo ekonomiczną propozycję.

7. Audi A4 (B7) - przestronny samochód o wyjątkowo niskiej awaryjności. Zużycie paliwa na poziomie 5,5 do 11 litrów na 100 km (w zależności od wersji), ceny rozpoczynają się od ok. 10 tysięcy złotych. Dla początkujących użytkowników aut najlepszym wyborem będą wersje z silnikami benzynowymi 1.6 oraz 1.8. Są to niezbyt mocne, ale mało awaryjne napędy.

8. Suzuki SX4 I - praktycznie bezawaryjne auto z niskimi kosztami utrzymania. Ze względu na użycie cienkich słupków samochodu gwarantuje bardzo dobrą widoczność zza kierownicy, co będzie na pewno ogromną zaletą dla mało doświadczonych kierowców, którzy szukają pierwszego auta. Zużycie paliwa oscyluje wokół 7-8 litrów/100 km. Ceny samochodu rozpoczynają się już od około 13 tysięcy złotych.

To tylko kilka propozycji. Wybór zależy oczywiście do was. Jedno jest pewne - niezależnie od wybranego modelu - auto powinno zapewnić nam bezpieczne poruszanie się po drogach.