Pięcioletnie auto miejskie to rozsądny wybór. Porównujemy popularną Fabię, wygodne Punto i niezawodnego Yarisa przez pryzmat sytuacji rynkowej.

Zdjęcie Porównanie aut miejskich /Motor Fiat, Skoda czy Toyota? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Fiat, Skoda czy Toyota? Yaris 50% Punto 32% Fabia 18%

głosów: 3890

FIAT PUNTO EVO

w produkcji: od 2009 r.*

ceny od: 15 000 zł

* w 2009 r. wprowadzono nazwę Punto Evo

Reklama

SKODA FABIA

lata produkcji: 2006-2014

ceny od: 9000 zł

TOYOTA YARIS

lata produkcji: od 2011 r.

ceny od: 22 000 zł

Samochodu miejskiego w wieku 5 lat nie sposób jeszcze nazwać zużytym, a przy tym ma on za sobą już okres najszybszego spadku wartości. Dlatego jego zakup jest sensowny.

Za Punto Evo z rocznika 2011-2012 trzeba zapłacić od 15 tys. zł za słabo wyposażony, trzydrzwiowy egzemplarz z dieslem do 26 tys. zł za 5-drzwiową, krajową wersję 1.4 od pierwszego właściciela. Przy tym warto zwrócić uwagę, że Punto, choć najmniej liczne w ogłoszeniach, jest też najłatwiejsze do nabycia od prywatnej osoby. Fabię i Yarisa odkupimy raczej od floty lub od użytkownika, który sam kupił je z wyprzedaży poleasingowej.

Ceny Fabii w wieku 5 lat także zaczynają się od 15 000 zł. Wszystkie auta mają oczywiście 5 drzwi, a najtańsze są białe diesle z wyjątkowo ubogim wyposażeniem i przebiegiem 230-260 tys. km. Za najdroższą Fabię z 2012 r. trzeba zapłacić 32 tys. zł: będzie to kombi (rywale są niedostępni w tej wersji) z benzynowym silnikiem 1.4. Co ciekawe, wolnossąca Fabia 1.4 86 KM kosztuje drożej niż mocniejsza 1.2 TSI - klienci cenią sobie prostszą konstrukcję i możliwość założenia instalacji gazowej.

Yaris jest zdecydowanie najdroższy: po pierwsze płaci się za renomę marki, po drugie - za to, że wciąż jest aktualnym modelem i zadebiutował najpóźniej z porównywanej trójki. Nie sposób kupić Yarisa II poniżej 22 000 zł, a realne oferty aut bez uszkodzeń wizualnych zaczynają się od ok. 25 000 zł za diesla z dużym przebiegiem. Kończą zaś na prawie 40 000 zł, przy czym najdroższy (i najlepiej wyposażony) jest wariant hybrydowy. Powstaje więc pytanie: czy warto dopłacać, żeby mieć Toyotę?

Zdjęcie FIAT Ten wygląd tablicy przyrządów wprowadzono przy okazji liftingu z 2009 r. i zmiany nazwy na Punto Evo. Jednak najuboższe wersje wciąż miały starą deskę z 2005 r. / Motor

Zdjęcie SKODA Na zdjęciu wersja typowa dla rynku wtórnego: ręczna klimatyzacja i radio bez nawigacji. Limitowane odmiany jak Monte Carlo trafiają się niebywale rzadko. / Motor

Zdjęcie TOYOTA Porzucono znaną z wcześniejszych Yarisów koncepcję wskaźników pośrodku. Toyota wygląda w środku nowocześnie, tylko rzadko bywa dobrze wyposażona. / Motor

Jeśli chodzi o wnętrze...

...Toyota wypada zaskakująco dobrze, biorąc pod uwagę, że jest najkrótsza w porównaniu. Ma jednak taki sam rozstaw osi jak Punto, a bagażnik - nawet trochę większy, choć w zestawieniu przestrzeni ładunkowych wygrywa Skoda. Różnice w wymiarach wnętrza należą do niewielkich, zaledwie 5-centymetrowych: najwięcej miejsca z przodu oferuje Yaris, z tyłu - Fabia, która ma także największą ładowność. W Yarisie można skorzystać z możliwości przesunięcia tylnej kanapy. Pozycja za kierownicą Skody przypomina tę z minivana ze względu na wysokie umieszczenie siedzeń. W Punto siedzi się nisko, w Yarisie - przeciętnie.

Warto jeszcze wspomnieć, że tablice przyrządów dość poważnie różnią się w zależności od wersji wyposażenia. Wyjątkowa sytuacja zachodzi w Punto Evo: można trafić na egzemplarze z lat 2011-2012 z deską rozdzielczą z modelu roku 2005 i to nie jest efekt napraw, tylko polityki Fiata - w najuboższym wariancie Punto Evo montowano wnętrze ze starego modelu. W przypadku Yarisa ekran centralny bywa najczęściej zastąpiony przez radio z przyciskami, a Fabia występuje z dwoma rodzajami konsoli środkowej: z miejscem na radio 2DIN lub 1DIN. Najczęstsza konfiguracja to fabryczne radio 1DIN i kieszonka poniżej. Plastiki w ubogich wersjach Fabii wyglądają najmniej zachęcająco, ale przynajmniej nie zużywają się zbyt szybko. Natomiast właściciele Fiatów narzekają na nieprzyjemny zapach w kabinie w ciepłe dni.

Zdjęcie FIAT Duże fotele, ale dosyć słabo wyprofilowane. Miejsca pod dostatkiem, siedzi się dość nisko nad ziemią. / Motor

Zdjęcie SKODA Takie fotele to domena wersji Monte Carlo. Miejsca z przodu najmniej, a z tyłu najwięcej (wśród rywali). / Motor

Zdjęcie TOYOTA Porzucono znaną z wcześniejszych Yarisów koncepcję wskaźników pośrodku. Toyota wygląda w środku nowocześnie, tylko rzadko bywa dobrze wyposażona. / Motor

Lepiej mieć cztery niż trzy

Wszystkie silniki Punto mają cztery cylindry. Dwucylindrowy wariant Twinair wprowadzono dopiero w 2012 r. (po kolejnym liftingu) i nie jest popularny. Możemy śmiało polecić wszystkie odmiany benzynowe, a szczególnie rzadko spotykaną wersję 1.4 T-Jet z turbodoładowaniem. Spokojniejszym kierowcom wystarczy wolnossące 1.2 lub 1.4 z 8-zaworową głowicą, oba dobrze dostosowane do pracy na LPG. W ofercie był także silnik 1.4 Multiair 105 KM bez doładowania - tu trzeba liczyć się z dość drogą w naprawie awarią modułu Multiair (nawet 3000 zł). Należy to jednak do rzadkości.

Do Punto Evo dostępne były diesle 1.3 i 1.6 Multijet. Na rynku przeważa ten pierwszy, ale nie polecamy go: męczy małym zakresem użytecznych obrotów i problematycznym filtrem sadzy.

Fabia średniego ryzyka

Na 3-cylindrowe silniki postawiła Skoda, która ma zarazem największą gamę jednostek napędowych. Bazowe jednostki 1.2 12V i 1.2 TDI (benzyna i diesel) mają 3 cylindry, co wyraźnie słychać przy obrotach biegu jałowego. Ale uwaga: już 1.2 TSI to silnik 4-cylindrowy o zupełnie innej konstrukcji, z bezpośrednim wtryskiem paliwa i turbodoładowaniem. Największe wersje silnikowe to 1.4 i 1.6 (benzynowe) oraz 1.6 TDI.

Odradzamy 3-cylindrowego diesla, chyba że ktoś dojeżdża po kilkadziesiąt kilometrów do pracy - ale i wtedy lepiej wybrać 1.6 TDI, który pali realnie pół litra więcej na 100 km (ok. 5-5,5 l/100 km). Jeśli ktoś woli benzynową Fabię - warto poszukać 1.4 86 KM, ponieważ jednostki 3-cylindrowe mają dość nietrwały łańcuch rozrządu i cewki zapłonowe, a po 200 000 km zaczynają nieuchronnie zużywać olej. Najprzyjemniej jeżdżący wariant 1.2 TSI to także ten najbardziej ryzykowny. Nabywcy mogą zetknąć się z nadmiernym zużyciem oleju i koniecznością regeneracji turbosprężarki. Akurat do tego silnika części potrafią być drogie, podobnie jak i robocizna - stopień skomplikowania jest o wiele wyższy niż przy tradycyjnych silnikach.

Duży problem małego Yarisa

Gama silników Yarisa to 3-cylindrowy 1.0, 4-cylindrowy 1.33, diesel 1.4 i hybryda benzynowo-elektryczna (1.5 + "prąd"). O ile benzynowy 1.0 i diesel 1.4 sprawują się na razie bez zarzutów, o tyle dotarło do nas ostatnio kilka przypadków uszkodzenia jednostki 1.33 Dual VVT-i. Problem zaczyna się od trudnego uruchamiania silnika lub jego nagłego gaśnięcia. Niektórzy doświadczają zupełnego braku możliwości włączenia silnika. Problemem okazuje się znaczna ilość nagaru odkładająca się na zaworach, a prawdopodobna przyczyna to złe rozwiązanie recyrkulacji spalin - w komorze spalania jest za niska temperatura i nagar nie ma się jak wypalić. Producent zna problem i w ramach gwarancji wymienia komplet elementów układu tłokowo-korbowego. Naprawa pogwarancyjna nie wymaga tak dużej skali wymiany, ale nie eliminuje przyczyny i po paru latach pojawia się ten sam problem.

Inne usterki Yarisa nie są poważne. Jednak przy tak dużej różnicy cenowej najbardziej rozsądnym wyborem "miejskiego 5-latka" wydaje się Punto Evo.

FIAT PUNTO EVO, SKODA FABIA, TOYOTA YARIS: POPULARNE SILNIKI

Zdjęcie PUNTO: 1.3 Multijet to popularny diesel. Małe spalanie jest jego jedyną zaletą. / Motor

Zdjęcie FABIA: 1.2 TSI 86-105 KM dobrze jeździ, ale zużywa olej przy wyższych obrotach. / Motor

Zdjęcie YARIS: 1.33 Dual VVT-i jest oszczędny, ale ma problem ze zbieraniem się nagarów. / Motor

FIAT PUNTO: HISTORIA MODELU

2005: premiera rynkowa pod nazwą Grande Punto

2007: wersja sportowa Abarth Punto 1.4 T-Jet

2009: lifting, zmiana nazwy na Punto Evo

2012: kolejny lifting, nazwa to po prostu Punto

2014: wycofanie wersji T-Jet z oferty, nie sprzedaje się już także diesla

SKODA FABIA: HISTORIA MODELU

2000-2007: Fabia I gen.

2006: debiut Fabii II, z początku tylko hatchback

2007: rozpoczęcie sprzedaży

2008: Fabia Combi

2010: niewielki lifting, zastąpienie silnika 1.9 TDI przez 1.6 TDI, premiera sportowej wersji RS o mocy 180 KM

2014: debiut Fabii III



TOYOTA YARIS: HISTORIA MODELU

1998-2005: Yaris I

2005-2011: Yaris II

2011: premiera Yarisa III

2012: wersja Hybrid z silnikiem benzynowym 1.5 i silnikiem elektrycznym

2014: pierwszy lifting, zmieniony przód

2017: 2. lifting, nowa stylizacja i silnik 1.5 110 KM

UŻYWANY FIAT PUNTO EVO (OD 2009 R.): CHARAKTERYSTYKA, DANE TECHNICZNE

Samochód pozbawiony poważnych wad i zaopatrzony w tanie części. Ciekawostka: zwyciężył w teście 18 aut miejskich "Motoru" w kategorii przestronności. Nieregularnie spasowane blachy w nadwoziu nie muszą świadczyć o powypadkowej przeszłości, a raczej o swobodnym podejściu Włochów do montażu. Jednym z bardziej denerwujących drobiazgów w Punto są klekoczące podczas jazdy nadkola. Niewiele da się poradzić...

Zdjęcie WYMIARY: długość: 407 cm, szerokość: 169 cm, wysokość: 149 cm, rozstaw osi: 251 cm / Motor

Fiat Punto Evo (2009-): dane techniczne i osiągi Wersja 1.2

1.4

1.4 T-JET

1.3 M-JET

Silnik benzynowy benzynowy benzynowy, turbo turbodiesel Pojemność skokowa 1242 cm3 1368 cm3 1368 cm3 1248 cm3 Układ cylindrów/zawory R4/8 R4/8 R4/16 R4/16 Moc maksymalna 65 KM/5500 77 KM/6000 135 KM/5000 75 KM/4000 Maksymalny moment obrotowy 102 Nm/3000 115 Nm/3250 206 Nm/1750 190 Nm/1500 Osiągi (dane producenta) Prędkość maksymalna 156 km/h 165 km/h 205 km/h 165 km/h Przysp. 0-100 km/h 14,4 s 13,2 s 8,5 s 13,6 s Średnie zużycie paliwa 5,2 l/100 km 5,7 l/100 km 5,6 l/100 km 4,1 l/100 km

UŻYWANA SKODA FABIA (2006-2014): CHARAKTERYSTYKA, DANE TECHNICZNE

Ogromna popularność Skody Fabii powoduje "efekt forów internetowych" - nawet rzadko występujące usterki są wyolbrzymiane i budzą przestrach wśród potencjalnych nabywców. Nie da się ukryć, że zdarzały się przypadki poważnych awarii np. w 1.2 TSI, ale porównując ich natężenie z liczebnością Fabii w Polsce, stanowią margines. W dłuższej perspektywie najtańszy w eksploatacji będzie wariant 1.4 16V.

Zdjęcie WYMIARY: długość: 400 cm, szerokość: 164 cm, wysokość: 150 cm, rozstaw osi: 245 cm / Motor

Skoda Fabia (2006-2014): dane techniczne i osiągi Wersja 1.2

1.2 TSI

1.2 TDI

1.6 TDI

Silnik benzynowy benzynowy, turbo turbodiesel turbodiesel Pojemność skokowa 1198 cm3 1197 cm3 1199 cm3 1598 cm3 Układ cylindrów/zawory R3/12 R4/8 R3/12 R4/16 Moc maksymalna 70 KM/5400 105 KM/5000 75 KM/4200 90 KM/4200 Maksymalny moment obrotowy 112 Nm/3000 175 Nm/1550 180 Nm/2000 230 Nm/1500 Osiągi (dane producenta) Prędkość maksymalna 163 km/h 191 km/h 166 km/h 176 km/h Przysp. 0-100 km/h 14,9 s 10,1 s 14,3 s 12,6 s Średnie zużycie paliwa 5,5 l/100 km 5,3 l/100 km 3,8 l/100 km 4,2 l/100 km

UŻYWANA TOYOTA YARIS (OD 2011 R.): CHARAKTERYSTYKA, DANE TECHNICZNE

Sześciobiegowe samochody miejskie wciąż należą do rzadkości - tu wypada wyróżnić Yarisa, który ma sześć biegów w wersji 1.33 i w dieslu. Wariant 1.0 musi dać sobie radę z pięcioma biegami. Dużym zainteresowaniem rynkowym cieszy się wariant Hybrid - benzynowo-elektryczne pojazdy Toyoty zyskały sobie już renomę niezawodnych. W odróżnieniu od Fabii 1.4 czy Punto 1.4, Yaris 1.33 niezbyt dobrze współpracuje z LPG.

Zdjęcie WYMIARY: długość: 389 cm, szerokość: 169 cm, wysokość: 151 cm, rozstaw osi: 251 cm / Motor

Toyota Yaris (2011-): dane techniczne i osiągi Wersja 1.0 VVT-i

1.3 DVVT-i

1.5 HYBRID

1.4 D-4D

Silnik benzynowy benzynowy benzynowy + elektryczny turbodiesel Pojemność skokowa 998 cm3 1329 cm3 1496 cm3 1364 cm3 Układ cylindrów/zawory R3/12 R4/16 R4/16 R4/16 Moc maksymalna 69 KM/6000 99 KM/6000 100 KM 90 KM/3800 Maksymalny moment obrotowy 95 Nm/4300 125 Nm/4000 111 + 169 Nm 250 Nm/1800 Osiągi (dane producenta) Prędkość maksymalna 155 km/h 175 km/h 165 km/h 175 km/h Przysp. 0-100 km/h 15,3 s 11,7 s 11,8 s 10,8 s Średnie zużycie paliwa 4,3 l/100 km 5,4 l/100 km 3,5 l/100 km 3,9 l/100 km

UŻYWANY FIAT PUNTO EVO (OD 2009 R.): TYPOWE USTERKI

Zużycie łańcucha rozrządu, spalanie oleju - problemy z dieslami 1.3 M-Jet, ale dotyczą tylko najstarszych egzemplarzy.

- problemy z dieslami 1.3 M-Jet, ale dotyczą tylko najstarszych egzemplarzy. Wycieki oleju z 1.6 M-Jet.

z 1.6 M-Jet. Odpadające i łomoczące osłony nadkoli.

Korozja układu wydechowego.

Śniedziejące połączenia elektryczne.





Zdjęcie CHROBOTANIE PODCZAS JAZDY ma często prozaiczną przyczynę: odczepiło się plastikowe nadkole. / Motor

UŻYWANA SKODA FABIA (2006-2014): TYPOWE USTERKI

Zużycie oleju i awarie turbosprężarek: zdarzają się w 1.2 TSI.

zdarzają się w 1.2 TSI. Zgrzytanie z łańcucha rozrządu, przepalone cewki zapłonowe: 1.2 12V.

1.2 12V. Nieszczelności układu chłodzenia.

Nietrwałe tylne łożyska.

Wadliwa partia silników 1.4 TDI: luz na panewkach głównych wału korbowego.





Zdjęcie SPRAWDŹ STAN OLEJU przed zakupem wersji 1.2 TSI. Bywa go mniej niż twierdzi sprzedający. / Motor

UŻYWANA TOYOTA YARIS (OD 2011 R.): TYPOWE USTERKI

Zbieranie się nagaru w silniku 1.33 Dual VVT-i: z czasem prowadzi do braku możliwości uruchomienia silnika - zawory przestają się zamykać.

z czasem prowadzi do braku możliwości uruchomienia silnika - zawory przestają się zamykać. Kamera cofania przestaje się włączać.

Przypadki korozji na klapie bagażnika.

Skrzypiąca obudowa tablicy przyrządów.





Zdjęcie RDZA NA TYLNEJ KLAPIE to problem wszystkich generacji Yarisa. Na szczęście tylko estetyczny. / Motor

UŻYWANE FIAT PUNTO EVO, SKODA FABIA, TOYOTA YARIS: OCENA KOŃCOWA

1. MIEJSCE

Fiat Punto: 4,5/5

2. MIEJSCE

Skoda Fabia: 4/5

2. MIEJSCE

Toyota Yaris: 4/5

Zdjęcie

UŻYWANE FIAT PUNTO EVO, SKODA FABIA, TOYOTA YARIS: PODSUMOWANIE

Postawiliśmy na Punto, bo to samochód przestronny, w dobrej cenie i łatwy do kupienia. Może nie zachwyca wykończeniem, ale... rywale też nie. Fabia przekonuje obecnością wersji kombi i szeroką gamą silników, jednak większość egzemplarzy to ubogo wyposażone samochody po flotach. Ten sam problem dotyczy kosztownego Yarisa. Wygląda on najbardziej nowocześnie, ma praktyczne wnętrze i będzie łatwy do odsprzedania, ale straszy poziomem cen i ryzykiem awarii silnika 1.33.

Tekst: Tymon Grabowski, zdjęcia: archiwum, Rafał Andrzejewsk