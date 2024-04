Jak rozpoznać nieoznakowany radiowóz? Ten szczegół jest decydujący

Spis treści: 01 Marki nieoznakowanych radiowozów polskiej policji

Zapewne każdemu kierowcy choć raz w życiu zdarzyło się przekroczyć dopuszczalną prędkość lub wykonać manewr wyprzedzania tam, gdzie było to niedozwolone. Niektórzy słono za to zapłacili, a innym uszło to płazem. Widok oznakowanego radiowozu z reguły hamuje pirackie zapędy, jednak kiedy patrol “drogówki" porusza się nieoznakowanym radiowozem, szanse na złapanie kierowcy na gorącym uczynku szybko wzrastają.

Wynika to z faktu, że policjanci grupy Speed potrafią wtopić się tłum. Do patrolowania dróg wykorzystują popularne modele samochodów. Najczęściej na swojej drodze spotkamy BMW serii 3, jednak warto pamiętać, że w policyjnej flocie znajdują się również takie auta jak: Cupra Leon, Opel Insignia, Skoda Superb czy Volkswagen Passat.

Zdjęcie Do policyjnej floty dołączyły mocne Cupry Leon / Polska Policja / Policja

Od kilku lat policyjne floty zostały wyposażone w nowe BMW serii 3 - generacji F30 i G20. Na spotkanie niepozornej “3-ki" mamy największe szanse, dlatego to właśnie na tych samochodach skupimy się w tym tekście. W morzu wszystkich “bawarek" policyjne radiowozy nie wyróżniają się z zewnątrz jakoś specjalnie. Najczęściej są srebrne, szare albo czarne. Są jednak detale, które pozwalają szybko je zdemaskować. Jeśli masz wątpliwość, zwróć uwagę na te szczegóły:

Dodatkowa antena na dachu - to element specjalistycznego wyposażenia który może być przymocowany do seryjnej anteny BMW umieszczonej w charakterystycznej płetwie rekina na dachu samochodu.

- to element specjalistycznego wyposażenia który może być przymocowany do seryjnej anteny BMW umieszczonej w charakterystycznej płetwie rekina na dachu samochodu. Wyświetlacz za tylnym zagłówkiem - zwykle ukryty za lekko przyciemnioną szybą, ma wygląd czarnego prostokąta. Trudno go zauważyć, jednak gdy przyjrzysz się dokładnie, możesz dostrzec jego charakterystyczny kształt. W niektórych radiowozach jest wysuwany/rozwijany, przez co po złożeniu może nie być go widać.

- zwykle ukryty za lekko przyciemnioną szybą, ma wygląd czarnego prostokąta. Trudno go zauważyć, jednak gdy przyjrzysz się dokładnie, możesz dostrzec jego charakterystyczny kształt. W niektórych radiowozach jest wysuwany/rozwijany, przez co po złożeniu może nie być go widać. Sygnalizacja świetlna - LED-owe światła umieszczone w grillu samochodu oraz wewnątrz, obok lusterka wstecznego. Również trudne do zauważenia, możesz widzieć je w lusterku jako białe paski ukryte pod grillem, jednak z reguły są dobrze ukryte.

- LED-owe światła umieszczone w grillu samochodu oraz wewnątrz, obok lusterka wstecznego. Również trudne do zauważenia, możesz widzieć je w lusterku jako białe paski ukryte pod grillem, jednak z reguły są dobrze ukryte. Rejestrator za szybą - kamera umieszczona w centralnym punkcie na desce rozdzielczej. Ma niewielkie rozmiary, ale dobre oko powinno ją dostrzec. Zwróć również uwagę na zagłówki w drugim rzędzie - jeżeli są złożone, to jest szansa, że na tylnej półce zamontowano rejestrator.

- kamera umieszczona w centralnym punkcie na desce rozdzielczej. Ma niewielkie rozmiary, ale dobre oko powinno ją dostrzec. Zwróć również uwagę na zagłówki w drugim rzędzie - jeżeli są złożone, to jest szansa, że na tylnej półce zamontowano rejestrator. Oznaczenie modelu - floty policji zasiliły w głównej mierze wersje spalinowe z napędem na wszystkie koła (330i xDrive) oraz hybrydy typu plug-in z charakterystyczną klapką gniazda ładowania na lewym przednim błotniku (330e). Policja może się poruszać zwykłym sedanem lub odmianą “GT" z większym kufrem.

- floty policji zasiliły w głównej mierze wersje spalinowe z napędem na wszystkie koła (330i xDrive) oraz hybrydy typu plug-in z charakterystyczną klapką gniazda ładowania na lewym przednim błotniku (330e). Policja może się poruszać zwykłym sedanem lub odmianą “GT" z większym kufrem. Kierowca i pasażer - policjanci grupy Speed zwykle jeżdżą dwójkami, zatem jeśli w samochodzie siedzą tylko dwie osoby (niekoniecznie mężczyźni) to również może być sygnałem że masz do czynienia z radiowozem.

Zdjęcie Policyjne BMW serii 3 (F30) ma ukryte w "nerkach" LED-owe światła / Tomasz Kawka/East News / East News