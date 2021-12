Test przeprowadzony w tym roku na torze w Poznaniu pokazuje, że na mokrej nawierzchni, bez śniegu, już w temperaturze 6°C auto na letnich oponach z prędkości 85 km/h zahamuje o 6 metrów dalej niż na zimowych.

W aucie typu SUV na letnich oponach te wyniki będą jeszcze gorsze - bo ma ono większą masę i wyżej położony środek ciężkości. Podobnie auto elektryczne - choć baterie są nisko położone, to jednak dokładają one 300-400 kg do masy auta - więc droga hamowania znacznie się wydłuża. Tylko opony dostosowane do zimowych warunków i temperatur nie będą twardniały w taką pogodę. Na mrozie bieżnik letnich opon ma twardość plastiku. Nawet na suchym asfalcie może nie dać rady wyhamować lub "utrzymać" auta na torze jazdy w razie niebezpieczeństwa. Skrócenie drogi hamowania jest szczególnie istotne w warunkach miejskich, gdzie eksploatacja pojazdu polega przecież na ciągłych zmianach prędkości. To szczególnie ważne zwłaszcza w kontekście niedawnych zmian w Prawie o ruchu drogowym i rozszerzeniu praw pieszych.



Kiedy wymienić opony na zimowe?

Dlatego z wymianą letniego ogumienia na zimowe lub całoroczne nie warto czekać na pierwszy śnieg - tylko umawiać się do serwisu, kiedy poranne temperatury spadają poniżej 7°C. Opony mogą uratować nam życie w trudnej sytuacji na drodze. A właściwie dobrane, dobrej jakości, opony mogą skrócić drogę hamowania nawet od kilku do kilkunastu metrów! Warto pamiętać o zasadzie 3xP dotyczącej ogumienia: porządne opony, profesjonalny serwis, prawidłowe ciśnienie.



"Sprawdź symbole oraz oznaczenia na etykietach i pamiętaj - gwarancja na opony renomowanych producentów jest od daty zakupu, a nie produkcji! Najważniejsze jest jednak to, by absolutnie nie kupować opon używanych - nigdy nie wiadomo, jaką mają historię i uszkodzenia warstw wewnętrznych, których nie widać "na oko". Nie warto tak ryzykować dla niewielkiej oszczędności - w końcu opony mają nam służyć kilka lat - przypomina Piotr Sarnecki - dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Co ile sprawdzać ciśnienie w oponach - zmierz przynajmniej raz w miesiącu!

Prawidłowa wartość ciśnienia przewidziana przez producenta samochodu podana jest w instrukcji pojazdu oraz bardzo często na wewnętrznej dolnej części środkowego lewego słupka. Ciśnienie powinno być mierzone minimum raz w miesiącu, nawet jeśli samochód posiada odpowiednie czujniki - a tymczasem jedynie 40 proc. kierowców deklaruje, że jedynie czasem sprawdza jego poziom. Wystarczą 2 dni jazdy ze zbyt niskim ciśnieniem, a zużyjemy opony tak, jak przez tydzień z ciśnieniem prawidłowym. - Jeśli nie sprawdzamy ciśnienia, to opony starczą nam na 3 razy krócej! Zbyt niskie ciśnienie w oponach powoduje nawet dwukrotny wzrost temperatury warstw wewnętrznych - a to już prosta droga do rozerwania opon w czasie jazdy. Opony niedopompowane o 0,5 bara są aż o 3dB głośniejsze i wydłużają drogę hamowania nawet o 4 metry! - alarmuje Piotr Sarnecki.



Warsztaty z certyfikatem? To ważne np. dla wyważenia

Warto wybrać certyfikowany serwis. Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego wspólnie z niezależną firmą certyfikacyjną TÜV SÜD wprowadził system oceny i wyróżnienia profesjonalnych serwisów w oparciu o niezależny audyt wyposażenia i kwalifikacji personelu technicznego. Mapę warsztatów, które przeszły audyt TÜV SÜD i otrzymały Certyfikat Oponiarski można znaleźć na stronie certyfikatoponiarski.pl. - Chcemy wspierać i promować serwisy, które z jednej strony dbają o klientów z drugiej zaś stosują najwyższe standardy pracy. Certyfikat jest tego dowodem. Żeby go dostać serwis musi przejść audyt wyposażenia i umiejętności oraz obsługi klientów, dokumentowany zdjęciami. To właśnie tam nie dojdzie do uszkodzenia ogumienia i kierowca będzie miał pewność, że praca została wykonana poprawnie technicznie. Tu nie ma miejsca na pracę na czas lub błędy montażowe wynikające z niewiedzy lub pośpiechu. Porządny serwis nie wymienia opon szybciej niż w 40 min. Przy jednym mechaniku na auto - podsumowuje Piotr Sarnecki.



