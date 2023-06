Czy można dostać mandat na podstawie kamery miejskiego monitoringu?

Spis treści: 01 Kamera nagrała wykroczenie? Wystarczy, żeby dostać mandat

02 Niektóre kamery same wystawią ci mandat

03 Monitoring przydaje się w kolizjach, wypadkach i potrąceniach

04 Kamera monitoringu nie mierzy prędkości samochodu

Przejechałeś na czerwonym świetle, zignorowałeś zakaz wyprzedzania, zaparkowałeś w niedozwolonym miejscu, a może wyrzuciłeś przez okno śmieci? Jeśli popełniłeś wykroczenie w oku kamery monitoringu, jest szansa, że zostaniesz za to ukarany.

Kamera nagrała wykroczenie? Wystarczy, żeby dostać mandat

Jeśli popełniłeś wykroczenie i nagrała to kamera monitoringu, wiele zależy do tego, czy komuś naprawdę zależy, byś poniósł konsekwencje. Dlaczego? Nagranie może zostać sprawdzone na wniosek i dopiero gdy ktoś mu się przyjrzy oraz ujawni wykroczenie, będzie można mówić o pociągnięciu winnego do odpowiedzialności.

Niektóre kamery same wystawią ci mandat

Są też sytuacje, w których zaangażowanie osób trzecich nie jest potrzebne. Mowa tu np. o kamerach zamontowanych nad sygnalizacją świetlną specjalnie w celu monitorowania kierowców. Jeżeli prześlizgniemy się na czerwonym, kamera to odnotuje i zapisze tę informację w bazie CANARD. Po kilku dniach prawdopodobnie przyjdzie do nas list z prośbą o wskazanie kierującego. Nie są to jednak kamery należącego do sieci miejskiego monitoringu.

Monitoring przydaje się w kolizjach, wypadkach i potrąceniach

Dziś kamery montowane w miastach są dobrej jakości. Nie ma więc problemu z odróżnieniem kobiety od mężczyzny, Opla od BMW i czerwonego światła od pomarańczowego. Jakość nagrań jest wysoka, pozwala odczytać numery rejestracyjne, a czasami nawet rozpoznać osobę po wizerunku. To ma często duże znaczenie i bywa pomocne, kiedy miejski monitoring uchwyci np. moment potrącenia rowerzysty na pasach.

Bardzo często nagrania z miejskich kamer służą policji do wyjaśnienia przyczyn kolizji i wypadków oraz we wskazaniu sprawcy. Jeśli znajdziesz się w ciężkiej sytuacji, rozejrzyj się dookoła - może całą sytuację uchwyciła przypadkiem kamera.

Kamera monitoringu nie mierzy prędkości samochodu

Nagranie z monitoringu pozwala wyjaśnić wiele zagadek, ale przynajmniej na razie nie wystarcza, by ukarać kogoś za jazdę ze zbyt dużą prędkością. Owszem, policjanci mogliby bawić się w liczenie, jak szybko minęliśmy latarnie na danym odcinku, ale to zbyt skomplikowane - potrzebny byłby biegły, sprawa w sądzie, sporo czasu i pieniędzy.

Ogólna konkluzja jest taka, że jeśli na drodze popełnimy wykroczenie, to na podstawie nagrania z kamery monitoringu miejskiego nie zostaniemy za to ukarani. Jeśli jednak dojdzie do kolizji czy wypadku, policja może sprawdzić nagranie, celem wyjaśnienia sprawy.

***