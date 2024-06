Spis treści: 01 Najlepsze opony wielosezonowe. Wyniki testów ADAC w 2024 roku

02 Najlepsze opony wielosezonowe w 2024 roku. Co dokładnie sprawdza ADAC?

03 Jakie opony wielosezonowe kupić w 2024 roku? Wyniki testów ADAC

04 Opony wielosezonowe, które warto kupić. Średnie wyniki w teście ADAC

05 Których opon wielosezonowych nie kupować? Przegrani testu ADAC 2024

Z danych Polskiego Związku Producentów Opon wynika, że w 2023 roku rynek ogumienia w Polsce skurczył się aż o 14 proc. Spadki nie dotyczą jednak wszystkich segmentów. O ile sprzedaż opon zimowych spadła aż o 23 proc. a opon letnich o 11,9 proc, o tyle zainteresowanie oponami wielosezonowymi wzrosło o 1,8 proc. i odpowiada już za 21 proc. sprzedaży. Na trendzie cierpi głównie sprzedaż opon letnich, których udział w rynku skurczył się na przestrzeni dwóch lat z 39 do 34 proc.

To oznacza, że jeśli polski kierowca musi kupić komplet nowych opon do swojego samochodu, decyduje się przeważnie na zimówki lub coraz częściej opony wielosezonowe.

Trend dotyczący rosnącej popularności opon wielosezonowych widoczny jest również w Niemczech. Z tego względu niemiecki automobilklub postanowił przetestować 16 popularnych na rynku modeli tzw. opon całorocznych i sprawdzić, które z nich oferują obecnie najlepszy kompromis między bezpieczeństwem, trwałością i ceną. Wynik zaskoczył samych testujących, bo pierwszy raz w historii takich testów model opony całorocznej zasłużył na wysoką "dobrą" ocenę ogólną.

Z drugiej strony, aż dwa z testowanych modeli oceniono jako "niewystarczające", a siedem kolejnych zanotowało mocno przeciętne noty - ocenę "wystarczającą", która w opinii samego ADAC nie daje podstaw do ich polecenia. Oznacza to, że mimo starań producentów, którzy dostrzegają zachodzące na rynku zmiany, stworzenie uniwersalnej opony, która równie dobrze radziła by sobie na rozgrzanym asfalcie, w strugach deszczu na autostradzie czy na ośnieżonej drodze lokalnej jest niezwykle trudne. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza jeśli pokonujemy samochodem duże przebiegi i często poruszamy się po drogach szybkiego ruchu.

Zanim przedstawimy wyniki najnowszej serii testów wato pochylić się nieco nad metodologią. Od 2023 na wyniki ogólne wszystkich testowanych przez ADAC opon w 70 proc. składają się oceny wynikające z zachowania danej opony na drodze (ocena bezpieczeństwa jazdy) i w 30 proc. ocena za tzw. bilans środowiskowy. Pod uwagę brane są m.in. aspekty dotyczące efektywności ekonomicznej, jak chociażby zużycie paliwa czy trwałość samej opony.

ADAC przyjmuje, że:

35 proc. eksploatacji przypadnie na suchą nawierzchnię,

45 proc. eksploatacji odbywać się będzie na mokrej nawierzchni,

20 proc. eksploatacji przypadnie na warunki zimowe (śnieg, lód, błoto pośniegowe itd.).

Na każdej z nawierzchni sprawdzana jest m.in. droga hamowania czy zachowanie opony w konkretnych warunkach (np. jazda po okręgu na granicy przyczepności). W czasie jazdy po mokrym asfalcie sprawdzana jest też m.in. odporność na aquaplanning (wzdłużny i poprzeczny). Wypada dodać, że aby wyeliminować wszelkie prawdopodobieństwo nieprawidłowości testy każdego z modeli odbywają się na 7 kompletach opon (28 sztukach) pochodzących od co najmniej 5 różnych dealerów. Mamy więc niemal stuprocentową pewność, że wyniki testowanych egzemplarzy odpowiadają rzeczywistej ofercie rynkowej. Przed rozpoczęciem pomiarów każda z opon przejeżdża około 400 km po normalnych drogach, by uniknąć ewentualnych zarzutów o "docieranie" czy "układanie się" fabrycznie nowego produktu.

W sumie nowa seria testów obejmowała 16 modeli opon wielosezonowych w rozmiarze 205/55/R16. Wybrano go nieprzypadkowo, tego rodzaju ogumienie spotkamy w wielu popularnych na niemieckim (i polskim) rynku samochodach najróżniejszych klas. Jeżdżą na nim m.in. takie samochody, jak Fiat 500L, Mini, Mazda 3, Opel Meriva, Skoda Octavia czy Volkswagen Passat. W czasie prób każda ze sprawdzanych opon trafiła na koła testowego Volkswagena Golfa. Które opony uzyskały najlepsze noty w zestawieniu?

Zwycięska opona to Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, pierwszy wielosezonowy model w historii, który z wynikiem 2,4 (im niższy tym lepiej), zasłużył na ogólną ocenę "dobrą". Eksperci ADAC podkreślają, że Goodyear notuje równe wyniki w każdej z ocenianych kategorii. Nie oznacza to jednak, że zapewnia najlepsze wśród testowanych opon właściwości jezdne. W tym zakresie Goodyear musiał uznać wyższość drugiej w zestawieniu ogólnym Pirelli Cinturato All Season SF2. Bezpieczeństwo jazdy na Pirelli oceniono na 2,3 punktu, a oponach Goodyear - 2,7.

Z Pirelli Cinturato All Season SF2 jest jednak pewien problem. ADAC zauważa, że mamy do czynienia z modelem "schodzącym", który zastępowany jest właśnie w ofercie przez nową generację Pirelli Cinturato All Season SF3, a ta nie była poddawana testom. Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 i Pirelli Cinturato All Season SF2 prezentują ponadto skrajnie różne podeście co kwestii trwałości. Pirelli z prognozowaną trwałością na poziomie 33 tys. km zajęło najgorsze miejsce w zestawieniu. Dla porównania, Goodyear zwyciężył w takim zestawieniu i jako jedyny legitymuje się prognozowaną trwałością na poziomie powyżej 60 tys. km (60 700 km).

Stosunkowo dobre wyniki w nowych testach opon wielosezonowych ADAC uzyskały też:

Hankook Kinergy 4S²,

Michelin CrossClimate 2,

Kumho Solus 4S HA32+

Vredestein Quatrac,

Falken EuroAll Season AS210.

Każdy z modeli za bezpieczeństwo jazdy otrzymał noty w zakresie od 2,8 do 3,2, a samo ADAC uznało je za godne rozważenia (w zależności od indywidualnych upodobań, ceny czy sposobu eksploatacji). W tej grupie najlepsze właściwości jezdne gwarantują Hankook i Michelin. Ten pierwszy ma jednak zauważalnie lepszą trwałość (51,5 tys. km Hankook i 44 tys. km Michelin). Całkiem rozsądnym wyborem okazują się też Kumho jeśli wziąć pod uwagę cenę (88 euro za sztukę) i imponującą trwałość (powyżej 50 tys. km).



W grupie przegranych najnowszego testu opon wielosezonowych ADAC umieścić można:

Firestone Multiseason2,

Sava All Weather,

Nankang Cross Seasons AW-6,

Toyo Celsius AS2,

Semperit AllSeason-Grip,

UNIROYAL AllSeasonExpert 2

Yokohama BluEarth-4S.

Wszystkie notują bardzo przeciętne wyniki w każdej z testowanych kategorii i w opinii ADAC trudno jednoznacznie polecić ich zakup. Nie oznacza to jednak, że nie są one warte rozważenia. Wyniki testów sugerują jednak, że kierowcy, którzy codziennie korzystają z samochodów, raczej nie będą zachwyceni ani oferowanymi osiągami (punkty za bezpieczeństwo od 3,6 do 4,0), ani trwałością. W najnowszej serii testów najgorsze wyniki zanotowały dwie najtańsze w zestawieniu opony chińskich producentów:

Kenda Kenetica 4S (78 euro za sztukę),

Infinity Ecofour (81 euro za sztukę).

W obu przypadkach na czerwono świecą się: nota ogólna i ta dotycząca bezpieczeństwa jazdy. Kenda otrzymała wynik ogólny 5,1 punktu w ocenie ogólnej, Infiniti - aż 5,4. W praktyce oznacza to, że jedynym argumentem za ich wyborem jest niska cena.