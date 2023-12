Używany Peugeot 5008 II. Stylistyka to tylko jedna z jego zalet

Spis treści: 01 Używany Peugeot 5008 II: opinie, wyposażenie, komfort

Używany Peugeot 5008 II: opinie, wyposażenie, komfort

Peugeota 5008 II zaprezentowano jesienią 2016 roku. Do sprzedaży trafił już w 2017. Jego bryła jest zaprojektowana z "pazurem", przez co nawet po sześciu latach od premiery samochód ten wygląda interesująco i atrakcyjnie. W kabinie nietypowe są mała kierownica i tzw. i-Cockpit, który jednak nie każdemu przypadnie do gustu - wyżsi kierowcy mogą mieć trudności ze znalezieniem odpowiedniej pozycji (zegary mogą być przesłonięte przez kierownicę, bo patrzymy na nie przez kierownicę, a nie ponad nią). Bardzo wygodne są fotele, obsługa. Poza sterowaniem klimatyzacją poprzez ekran dotykowy, także nie nastręcza trudności. W Peugeocie 5008 II jest też wystarczająca liczba schowków, a bagażnik o pojemności 780 litrów pozwala bez ograniczeń spakować się na wyjazd.

Peugeot 5008 drugiej generacji jest mocnym kandydatem na auto zdolne przewieźć trójkę dzieci w fotelikach przypiętych mocowaniem Isofix. Model ten wyposażono w trzy niezależne fotele w drugim rzędzie siedzeń, każde ze wspomnianym systemem. Opcjonalnie Peugeot 5008 II może mieć także dwa fotele w trzecim rzędzie. Te sprawdzą się jednak wyłącznie w awaryjnych sytuacjach, bo przestrzeni nie ma tam zbyt wiele.

Zdjęcie Do pozycji siedzenia, małej kierownicy i zegarów ponad nią trzeba się w Peugocie 5008 II przyzwyczaić. W II rzędzie siedzeń znajdują się trzy oddzielne siedzenia z mocowaniami Isofix / INTERIA.PL

Lista wyposażenia może obejmować takie elementy jak panoramiczny dach (uwaga, ogranicza ilość przestrzeni nad głową z tyłu) czy masaż przednich foteli, ale brakuje też pewnych rzeczy, z których najważniejszą jest podgrzewanie kierownicy. Peugeot 5008 ma za to pokaźną listę systemów wsparcia kierowcy, w tym asystenta utrzymania auta na pasie ruchu czy system ostrzegający o pojazdach w martwym polu. Jest też kamera cofania, ale obraz wyświetlany na ekranie nie ma zbyt wysokiej jakości. Nie można narzekać natomiast na jakość wykończenia czy spasowanie. Widać (i czuć), że kabinę zmontowano z porządnych materiałów, które dobrze znoszą próbę czasu. Bardzo przyjemnie zestrojono także zawieszenie, które komfortowo tłumi nierówności, ale też daje przyjemność z prowadzenia i zapewnia dobry kontakt kół z nawierzchnią, a przez to bezpieczne właściwości jezdne.

Peugeot 5008 II - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys.: 4641/1844/1640 mm

4641/1844/1640 mm Rozstaw osi: 2840 mm

2840 mm Pojemność bagażnika: 780/1940 l

Używany Peugeot 5008 II - silniki benzynowe

Wszystkie silniki benzynowe miały turbodoładowanie. Podstawowym silnikiem był 3-cylindrowy 1.2 PureTech o mocy 131 KM, nieco za słaby do tego auta, jeśli mamy nim zamiar wozić większa liczbę pasażerów i bagaż. Opinie o nim są mieszane, bo jednostka ta miała swoje problemy, ale dotyczą one raczej wersji z początków produkcji. Decydując się na niego trzeba pamiętać o wymianie oleju co 10-15 tys. km oraz wymianie rozrządu co 50-100 tys. km. Niezbyt trwałe są także świece zapłonowe. Im nowszy samochód, tym szansa na problemy niższa, bo producent w trakcie cyklu życia tego silnika podnosił jakość tych elementów, które wcześniej sprawiały problemy.

Szukając lepszej dynamiki trzeba jednak zwrócić się ku jednostkom 4-cylindrowym, także o wyższej niż w silnikach 1.2 kulturze pracy. Pierwsza jednostka to 1.6 THP, dostępny wyłącznie w pierwszych latach produkcji, o mocy 165 KM i z automatyczną, sześciostopniową skrzynią biegów. Być może skrót THP nie kojarzy się zbyt dobrze (z uwagi na poważne awarie poprzedników), ale w tym wypadku można się na niego śmiało decydować, bo problemy związane z napinaczem łańcucha rozrządu czy układem chłodzenia zostały wyeliminowane. Zapewnia bardzo dobre osiągi i nie jest zbyt łakomy - może zużyć około 8 l/100 km. Olej lepiej jednak wymieniać częściej niż co 30 tys. km, jak zaleca producent. Od 2018 roku do Peugeota 5008 II oferowano silnik 1.6 PureTech o mocy 181 KM, łączony z 8-biegowym "automatem". Aby spełnić ostrzejsze normy emisji uzbrojono go w filtr cząstek stałych (GPF), jego rozrząd ma napęd łańcuchowy, silnik odznacza się wysoką kulturą pracy, dobrą dynamiką i niskim spalaniem. To najbardziej polecana jednostka spośród wersji benzynowych.

Zdjęcie Wszystkie silniki benzynowe dostępne w ofercie Peugeota 5008 miały turbodoładowanie. / INTERIA.PL

Używany Peugeot 5008 II - silniki wysokoprężne

Podstawowe odmiany 1.6 BlueHDi o mocy 100/120 KM odradzamy ze względu na bardzo słabą dynamikę jazdy, choć trzeba im przyznać, że są bardzo oszczędne i trwałe. Jednostkę 1.6 zastąpiła odmiana 1.5 BlueHDi, jeszcze bardziej przyjazna środowisku, pali podobnie (około 5-6 l/100 km) i ma moc 130 KM. Ma też szerszy zakres użytecznych obrotów, dzięki temu lepiej sprawdza się podczas przyspieszania. Tak naprawdę najlepszym wyborem do Peugeota 5008 II będą diesle 2.0 BlueHDi o mocy 150/177/180KM, dwa mocniejsze dostępne wyłącznie ze skrzyniami automatycznymi (180-konny, wcześniejszy wariant korzysta z 6-biegowe automatu, nowszy ma skrzynię o ośmiu przełożeniach). Ich wysoki moment obrotowy sprawia, że przyspieszenie jest zawsze satysfakcjonujące, zużycie paliwa w tych wersjach pozostaje na niskim poziomie. W przypadku tej jednostki trzeba pamiętać o tankowaniu paliwa dobrej jakości, stosowaniu dodatku do płynu AdBlue w zimie (zapobiegającego krystalizacji mocznika) oraz unikaniu ciągłej jazdy po mieście i na krótkich dystansach, która skutkuje zapchaniem się filtra DPF. Wymianę oleju trzeba przeprowadzać co 20 tys. km (najlepiej co 15 tys.), pasek rozrządu co 10 lat lub 180 tys. km.

Używany Peugeot 5008 II - zalety

przestronne, wysokiej jakości wnętrze

komfortowe resorowanie

oszczędne silniki, szczególnie diesle

atrakcyjna, współczesna stylizacja

Używany Peugeot 5008 II - wady

niewygodna obsługa klimatyzacji przez ekran dotykowy

wysocy kierowcy mogą mieć problem ze znalezieniem optymalnej pozycji

słaba dynamika podstawowych wersji napędowych

Używany Peugeot 5008 II - typowe usterki

problemy z płynem AdBlue w zimie - konieczność stosowania dodatku

zawodna elektronika i elektryka w egzemplarzach z początku produkcji - zawieszający się system multimedialny, czujniki parkowania etc.

zawodny system wentylacji

Używany Peugeot 5008 II - ceny aut używanych

Na rynku aut używanych ogłoszeń dotyczących sprzedaży Peugeota 5008 II jest około 250. Zdecydowana większość to samochody wyposażone w silnik Diesla, około połowa z nich to wersje o mocy co najmniej 150 KM (czyli polecane). Najtańsze auta kosztują od 75-80 tysięcy złotych, ale szukając modeli z młodszych roczników i z niższym przebiegiem trzeba być przygotowanym na wydanie co najmniej 100 tys. zł. Mocniejsze, 4-cylindrowe odmiany benzynowe też zaczynają się od mniej więcej 80 tysięcy, auta a ich ceny dobijają nawet do 130 tysięcy za egzemplarze 2-letnie.

Używany Peugeot 5008 II - opinia autora

Peugeot 5008 II nie tylko dobrze wygląda, spełnia się też świetnie w roli auta rodzinnego. Mocną stroną jest jego zawieszenie o przyjemnej, komfortowej, ale nie miękkiej, charakterystyce. Najlepszym wyborem spośród odmian napędowych będzie mocny diesel. Niestety, z uwagi na wszechstronność ten samochód na rynku używanych jest wysoko wyceniany.

Używany Peugeot 5008 II – dane techniczne (polecane wersje) Wersja 1.6 PureTech 180 2.0 BlueHDi 180 Silnik Benz., R4, turbodoładowany Turbodiesel, R4 Pojemność skokowa 1598 cm3 1997 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 181 KM przy 5500/min 177 KM przy 3750/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 250 Nm przy 1650/min 400 Nm przy 2000/min Masa własna/ładowność 1365-1606/554-795 kg 1607/603 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 8,3 s 9,2 s Prędkość maksymalna 219 km/h 215 km/h