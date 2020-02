​Używane wciąż popularne. Od Niemca, który płakał przy ich sprzedaży

Czy myślicie, że tylko Polacy, zainteresowani zakupem samochodu, skupiają swoją uwagę głównie na rynku pojazdów używanych? Otóż nie, podobną sytuację obserwuje się również w innych, bogatszych od naszego krajach. Praktycznie w całej Europie.

W Hiszpanii w ubiegłym roku liczba rejestracji fabrycznie nowych samochodów osobowych zmniejszyła się, w porównaniu z 2018 r. o 4,8 proc. W grupie klientów prywatnych - aż o 12 proc. Jednocześnie na niezmiennie wysokim, stabilnym poziomie utrzymuje się popyt na auta z drugiej ręki. Ba, w przypadku wehikułów ponad 20-letnich wzrósł o 17 proc.! Taki stan rzeczy tłumaczy się pogarszającą się sytuacją finansową hiszpańskich rodzin, szybkim wzrostem cen nowych samochodów oraz wycofywaniem z oferty tańszych, stosunkowo bardziej dostępnych dla przeciętnego Hiszpana modeli. Takich jak Fiat Punto, Ford Ka+ czy Opel Karl. Coraz więcej osób dochodzi też do wniosku, że zamiast kupować nowy wóz, lepiej go wynająć lub korzystać z usług firm carsharingowych. Miejscowi producenci, importerzy i dealerzy narzekają na politykę fiskalną państwa i domagają się, by nabywcy starych, nieekologicznych "gruchotów" byli obciążani wyższymi podatkami. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii kupili w 2019 r. 1,86 mln nowych samochodów, o 2,4 proc. mniej niż w 2018 oraz około 7,9 mln używanych, mniej więcej tyle samo, co w roku poprzednim.

A oto pierwsza dziesiątka najlepiej sprzedających się na wyspach modeli (w nawiasach podajemy liczbę egzemplarzy, które w ubiegłym roku zmieniły właściciela) oraz wzięte z brytyjskich mediów wyjaśnienia ich powodzenia.

1. Ford Fiesta (351 767)

Od 11 lat lider rankingów najlepiej sprzedających się w Zjednoczonym Królestwie nowych aut, co przekłada się rzecz jasna na sytuację na rynku wtórnym. Fiesta zadebiutowała w 1976 r., a to oznacza, że nazwa tego modelu jest znana chyba każdemu dorosłemu Brytyjczykowi. W najpopularniejszym miejscowym serwisie ogłoszeniowym stale widnieje ponad 13 000 ofert sprzedaży używanych Fiest, co pozwala trafić na atrakcyjny cenowo, możliwie świeży i będący w dobrym stanie technicznym egzemplarz.

2. Vauxhall Corsa (299 791)

Vauxhall, czyli Opel. Corsa jest zaliczana w Wielkiej Brytanii do segmentu funkcjonującego pod nazwą supermini, na który przypada jedna trzecia całego rynku używanych samochodów. Supermini z drugiej ręki budzą nieporównanie większe zainteresowanie niż na przykład SUV-y i crossovery. Corsę second hand szczególnie chętnie kupują rodziny, poszukujące taniego pojazdu do codziennego użytku oraz świeżo upieczeni kierowcy.

3. Ford Focus (293 276)

Jeden z hitów w UK, zarówno jako samochód nowy, jak i używany. Relatywnie duży spadek wartości pozwala kupić "prawie nówkę" za ułamek ceny autentycznej nówki. Poszukiwane są modele drugiej generacji (w salonach obecnie oferuje się czwartą).

4. Volkswagen Golf (260 344)

Numer 2 na liście najlepiej sprzedających się na Wyspach nowych samochodów. Model zadomowiony na rynku od 36 lat, a więc świetnie znany każdemu. Na obfitość ofert używek wpływa popularność Golfa w wypożyczalniach i firmach leasingowych. Szczególnie poszukiwaną wersją jest GTI, wszystkich generacji.

5. Vauxhall Astra (243 746).

Kompaktowa Astra traci popularność jako samochód nowy, ale na rynku wtórnym wciąż trzyma się mocno. Przede wszystkim ze względu na przystępne ceny.

6. BMW 3 Series (184 470)

Około 10 000 ofert w portalu Auto Trader. Model powszechny we flotach. Po zakończeniu leasingu trafia na rynek wtórny. Duża podaż pozwala wielu Brytyjczykom spełnić marzenia i za relatywnie nieduże pieniądze stać się właścicielami wozów prestiżowej, niemieckiej marki.

7. Mini Hatchback (168 878)

Nie należy do samochodów tanich, powoli traci na wartości, ale... jest modny. Kupowany dla prestiżu i z sentymentu. W końcu marka Mini, aczkolwiek obecnie należąca do BMW, pozostaje jednym z symboli dawnej świetności brytyjskiego przemysłu motoryzacyjnego.

8. Volkswagen Polo (157 353)

Sytuacja podobna, jak z Corsą. Model znany od wielu lat, poszukiwany do dojazdów do pracy, na uczelnie, odwożenia dzieci itp. Pierwsza generacja Polo ma status klasyka i jest łakomym kąskiem na rynku wtórnym.

9. Audi A3 (127 294)

Od lat obecne wśród najpopularniejszych używanych modeli. Z punktu widzenia nabywców jego atutem jest szybka utrata wartości w pierwszych dwóch latach od daty produkcji. Wiele osób przedkłada A3 nad nieco nowszego Focusa czy Astrę.

10. Renault Clio (126 587).

Jeszcze jedno supermini. Załapało się do pierwszej dziesiątki dzięki swojemu francuskiemu rodowodowi i związanemu z tym szybkim spadkiem wartości (tak, tak... w Wielkiej Brytanii też panuje przesąd dotyczący "aut na F", choć może nie obejmuje on Forda), przekładającym się na ceny, atrakcyjniejsze od cen innych europejskich i japońskich rywali. Duży wybór, pozwala każdemu chętnemu znaleźć coś dla siebie.

***

Według raportów AAA AUTO, w Polsce od stycznia do połowy grudnia 2019 roku pojawiło się 2 487 916 ofert sprzedaży samochodów używanych. Najpopularniejsze to: Opel Astra, Volkswagen Passat, Audi A4, BMW 3, Volkswagen Golf, Ford Focus, Skoda Octavia, Ford Mondeo, Opel Corsa, BMW 5. Jak widać, pięć z nich to modele obecne także na liście bestsellerów rynku wtórnego w Wielkiej Brytanii. Jedno nas jednak nie różni. Trudno przypuszczać, by Brytyjczycy, podobnie zresztą jak Hiszpanie czy Francuzi, masowo sprowadzali stare auta z zagranicy. Od Niemca, który płakał przy ich sprzedaży...