Używane BMW serii 5 F10: którą wersję kupić, a których unikać?

Spis treści: 01 Używane BMW 5 F10 - długość, szerokość, wysokość oraz pojemność bagażnika

02 Używane BMW serii 5 F10 - jeśli silnik benzynowy, to tylko R6

03 Używane BMW serii 5 F10 - jeśli z dieslem, to tylko 2.0 B47 lub 3.0 R6 N57

04 Używane BMW 5 F10 - typowe usterki

05 Używane BMW serii 5 F10 - ceny na rynku aut używanych

06 Używane BMW serii 5 F10 - plusy

07 Używane BMW serii 5 F10 - minusy

08 Wybór Interii

"Piątka" F10 to obecnie popularny model na rynku aut używanych, na największym portalu z ogłoszeniami ofert sprzedaży tej generacji serii 5 jest najwięcej ze wszystkich odmian modelu. Przy czym absolutną większość stanowią wersje wysokoprężne.

BMW serii 5 F10 zadebiutowało w 2009 roku, a jej produkcja rozpoczęła się na początku 2010 r., mniej więcej sześć miesięcy później pokazano wersję kombi (Touring). W 2009 roku rozpoczęto też sprzedaż serii 5 GT (Gran Turismo), ale ta odmiana "piątki" bazowała już na serii 7. Face lifting serii 5 odbył się w 2013 roku i polegał na odświeżeniu przodu (obniżeniu wlotów powietrza, nowy "grill"), a także wzbogaceniu wyposażenia.

Zdjęcie System multimedialny iDrive to jeden z najwygodniejszych w obsłudze / materiały prasowe

Używane BMW 5 F10 - długość, szerokość, wysokość oraz pojemność bagażnika

BMW serii 5 mogło pochwalić się większą przestrzenią w kabinie niż poprzednik, ale nigdy nie było to auto komfortowe dla pięciu osób ze względu na wysoko poprowadzony tunel środkowy. Cztery osoby mogły podróżować "piątką" w całkiem przyzwoitych warunkach. Kierowcy narzekali jednak na podstawowe fotele, którym brakowało trzymania bocznego i dobrego podparcia lędźwi. Nie wszystkim też pasuje pozycja pedałów, które są skierowane nieco do prawej.

Bagażnik o pojemności 520 l w sedanie nie ma niestety regularnych kształtów, sporym ułatwieniem w wersji Touring może okazać się za to otwierana szyba, która zapewnia dostęp do 560-litrowego bagażnika. Uwaga, bagażnik wersji hybrydowej mieści tylko 375 litrów.

Używane BMW 5 F10 – wymiary nadwozia i pojemność bagażnika Dł./szer./wys. 4899/1860/1464 mm (4910/1860/1464 mm - kombi) Rozstaw osi 2968 mm Pojemność bagażnika 520 l (560-1670 l – kombi)

Zdjęcie Z tyłu dwójce pasażerów będzie wygodnie, trójce – niekoniecznie / materiały prasowe

Używane BMW serii 5 F10 - jeśli silnik benzynowy, to tylko R6

Radzimy trzymać się z dala od wysilonych, dwulitrowych jednostek 4-cylindrowych (N20, 184 i 245 KM), które zmagają się z kosztownymi awariami - napędu rozrządu, układu smarowania czy wtryskiwaczy i katalizatorów. Wtryskiwacze to w ogóle czuły punkt we wszystkich odmianach benzynowych, który wymaga wymiany już po 100 tys. km (koszt - od 1200 zł/szt.).

Wolnossące jednostki 6-cylindrowe, nie dość, że bardziej dynamiczne i bardziej pasujące do charakteru auta, nie są tak kłopotliwe w eksploatacji. Turbodoładowanie ma jedynie najmocniejszy, 306-konny wariant, pozostałe mają moc 204, 258 lub 272 KM i pojemność 3.0. Dla szukających wrażeń i auta z potencjałem na kultowe polecamy BMW M5, ale tylko po wnikliwym badaniu silnika, który, szczególnie gdy dużo pracował pod wysokim obciążeniem, może spalać olej, a nawet zatrzeć się. Po drodze do "M" są jeszcze wersje 4.4 o mocy 407 lub 450 KM.

Zdjęcie 520-litrowy bagażnik miał niestety ściany o nieregularnych kształtach / materiały prasowe

Używane BMW serii 5 F10 - jeśli z dieslem, to tylko 2.0 B47 lub 3.0 R6 N57

Wersje z silnikiem 2.0 (oznaczenie N47) należy omijać - występowały w odmianie 518d (143 KM), 520d (184 KM) oraz 525d (218 KM). Ma on awaryjny łańcuchowy rozrząd, którego wymiana kosztuje ok. 3 tys. zł, rozwarstwiają się w nim też koła pasowe (wymiana - 1500 zł). Do tego dochodzą awarie zaworu EGR i uszkodzenia pompy paliwa (regeneracja 1800 zł).

W wersji 525d nietrwałe są małe turbiny. Diesel 2.0 z oznaczeniem B47 (150, 190 KM) będzie oszczędny i dość dynamiczny, ale największą przyjemność zapewni jednostka 3.0 R6, która ma także wyższą kulturę pracy (moc 204, 245, 258, 299, 313 lub 381 KM). Warianty o mocy około 300 KM mają podwójne turbodoładowanie, a topowy ma aż trzy turbosprężarki, to niestety zwiększa koszty serwisu.

Zdjęcie Po face liftingu w 2011 roku zmieniła się m.in. stylizacja świateł do jazdy dziennej / materiały prasowe

Skrzynia automatyczna o ośmiu przełożeniach w serii 5 F10 jest godna polecenia, pracuje szybko i gładko, choć trzeba pamiętać o wymianie oleju co maksymalnie 60 tys. km, zresztą tak jak w skrzyniach mechanicznych, które potrafią się zaciąć.

Używane BMW 5 F10 - typowe usterki

zawieszające się multimedia

awarie elektroniki aktywnego układu kierowniczego i przekładni automatycznych

luzy w zawieszeniu po 100 tys. km

awarie skrzynki rozdzielczej w wersjach 4x4

glikol wyciekający z nieszczelnej chłodniczki zaworu EGR - uwaga, może to prowadzić do pożaru auta (tylko w wersjach z dieslem do 2017 roku)

usterki wtryskiwaczy

awarie układu klimatyzacji

Zdjęcie Wersja kombi stanowi na rynku aut używanych w Polsce nawet połowę wszystkich ofert / materiały prasowe

Używane BMW serii 5 F10 - ceny na rynku aut używanych

Aut z pierwszych lat produkcji w cenie od około 30 tys. zł nie polecamy - przeważnie mają niepełną historię serwisową lub wątpliwy/wysoki przebieg, a najczęściej jedno i drugie. Takie auto, choć tanie w zakupie, to niemal 100% szansy na kosztowne awarie. Po drugiej stronie skali są egzemplarze z lat 2015-2017 z mocnymi dieslami i np. pakietem M, które potrafią kosztować około 150 tys. zł.

Większość "piątek" F10 ma przebieg co najmniej 100 tys. km. Wersje polecane po face liftingu (a najlepiej - po 2014 roku) to odmiany 520d (190 KM), za które, w przypadku egzemplarzy z historią serwisową zapłacimy 60-85 tys. zł oraz te z dieslem 3.0 (najczęściej o mocy 258 KM), które kosztują 10-15 tys. więcej. W podobnej cenie sprzedawane są benzynowe 3.0 R6.

Zdjęcie BMW M5 ma agresywną stylizację, silnik 4.4 V8 i moc od 560 do 600 KM / materiały prasowe

Używane BMW serii 5 F10 - plusy

znakomita kombinacja pewnych właściwości jezdnych i komfortu

łatwe w obsłudze wnętrze, nowocześniejsze niż u poprzednika multimedia

bogate wyposażenie

dynamiczne i oszczędne silniki

brak podatności na korozję

wysoka jakość montażu

bardzo dobrze działająca przekładnia automatyczna

Używane BMW serii 5 F10 - minusy

niska jakość skórzanej tapicerki w niektórych egzemplarzach

wysokie ceny większości części

ryzyko pożaru niektórych wersji

kosztowne awarie silników wysokoprężnych N47 oraz benzynowych N20

odkształcające się aluminiowe obręcze kół w egzemplarzach z oponami typu run-flat

parujące klosze reflektorów

Wybór Interii

BMW 530d (258 KM), ewentualnie 520d (190 KM) - najlepiej od 2014 r.

BMW serii 5 F10 – dane techniczne (polecane wersje) Wersja 530i 520d 530d Silnik R6 R4, turbodiesel R6, turbodiesel Pojemność skokowa 2996 cm3 1995 cm3 2993 cm3 Moc maksymalna

przy obrotach 272 KM

przy 6100 obr/min 190 KM

przy 4000 obr/min 258 KM

przy 4000 obr/min Maksymalny moment obrotowy

przy obrotach 310 Nm

1600-4250 obr/min 400 Nm

przy 1750-2500 obr/min 560 Nm

przy 1500-3000 obr/min Masa własna/ładowność 1635/610 kg 1620/610 kg 1685/610 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 6,5 s 7,9 s 5,8 s Prędkość maksymalna 250 km/h 236 km/h 250 km/h