Spis treści: Ile kosztuje używana Toyota Yaris Cross? Używana Toyota Yaris Cross - silnik 1.5 oraz hybryda 1.5 Hybrid Używana Toyota Yaris Cross ma solidne zawieszenie i układ kierowniczy Używana Toyota Yaris Cross - oświetlenie i hamulce Używana Toyota Yaris Cross - typowe usterki Używana Toyota Yaris Cross i akumulator 12 V Czy warto kupić używana Toyotę Yaris Cross?

Yaris Cross jest atrakcyjny dla osób, które chcą Toyoty na lata i nie mają ochoty na ryzykowne eksperymenty z elektroniką czy układami oczyszczania spalin. Mimo to, przed zakupem warto wiedzieć, co sprawdzić, bo nie wszystko w modelach używanych jest całkowicie bezproblemowe.

To typowy mały crossover segmentu B, zbudowany na bazie Yarisa, ale z wyraźnie wyższym prześwitem i pozycją za kierownicą. Wnętrze jest kompaktowe, jednak przemyślane, a dla wielu kierowców kluczowe jest to, że mimo miejskich rozmiarów auto daje poczucie większego samochodu. W ofertach przewijają się egzemplarze bogato wyposażone, a część wersji ma napęd na cztery koła, co w tej klasie nie jest regułą. Uwaga, aż około 25 procent egzemplarzy wystawionych na polskim portalu z ogłoszeniami to oferty samochodów uszkodzonych.

Ile kosztuje używana Toyota Yaris Cross?

Większość ofert dotyczy modeli wyposażonych w napęd hybrydowy (więcej o nim poniżej) - te auta są z reguły droższe i na egzemplarze 3-4 letnie trzeba przygotować minimum 70 tys. zł, a zwykle nawet o 10 tys. zł więcej. Przebiegi potrafią przebić 150 tys. km, a jeśli mowa o aucie użytkowanym prywatnie i z niższym przebiegiem, cena automatycznie idzie w górę o około 10 proc. 3-letnie wersje benzynowe kosztują około 80 tys. zł. Z drugiej strony skali są Yarisy Cross w sportowo stylizowanych wersjach GR Sport oraz odmiany z napędem 4x4, które, mimo roku produkcji 2023/2024, potrafią kosztować około 120-130 tys. zł (przebieg około 10 tys. km.)

Używana Toyota Yaris Cross - silnik 1.5 oraz hybryda 1.5 Hybrid

W gamie napędów bazą jest trzycylindrowy silnik 1.5. Występuje jako klasyczna benzyna o mocy 125 KM, zwykle z napędem na przód i manualną skrzynią, oraz jako hybryda 1.5 Hybrid. W hybrydzie spotyka się wariant 116 KM, a także mocniejszą odmianę o mocy 130 KM, standardowo współpracującą z automatem typu CVT. To właśnie hybrydy dominują na rynku i są często wybierane do miasta, bo potrafią jeździć cicho i sprawnie w ruchu miejskim.

Toyota Yaris Cross w wersji GR Sport ma nieco bardziej sportowy charakter Toyota materiały prasowe

Hybrydowy układ napędowy jest technicznie dopracowany, a elektryczna część napędu i trzycylindrowa benzyna współpracują poprawnie. Jest jednak uwaga, która może zaskoczyć część kierowców: przy mocnym wciśnięciu gazu mały SUV potrafi być głośny, co jest typowe dla hybrydy z przekładnią bezstopniową. Wersje w stylu GR Sport mogą też jeździć na dużych, 18-calowych kołach, co poprawia wygląd, ale zwykle pogarsza komfort na gorszych nawierzchniach.

Używana Toyota Yaris Cross ma solidne zawieszenie i układ kierowniczy

Yaris Cross to samochód relatywnie lekki, co sprzyja trwałości zawieszenia. W kwestii żywotności i odporności dobrze wypadają osie i przeguby, a układ kierowniczy nie zaskakuje niespodziewanymi usterkami. Nie ma też typowych problemów z korozją w punktach mocowania zawieszenia, co jest ważne w autach eksploatowanych zimą. Sporadycznie dochodzi do przedwczesnego zużycia amortyzatorów, ale nie jest to częsta przypadłość tego modelu.

Używana Toyota Yaris Cross - oświetlenie i hamulce

Wśród pojedynczych nieprawidłowości pojawia się źle ustawione przednie oświetlenie. W praktyce chodzi o regulację świateł, która nie zawsze działa poprawnie i rozregulowuje się. Pojawiają się też sytuacje związane z tylnym oświetleniem, dlatego przed zakupem warto sprawdzić wszystkie lampy, kierunkowskazy i poprawność działania świateł stop.

Układ hamulcowy w Yarisie Cross z reguły nie budzi zastrzeżeń, zarówno jeśli chodzi o skuteczność, jak i stan elementów eksploatacyjnych. Warto jednak zwrócić uwagę na typowe punkty: klocki, przewody elastyczne, płyn hamulcowy i ogólną kondycję układu, ale poważniejsze usterki należą do rzadkości. Nie ma też sygnałów, by częstym problemem był hamulec postojowy, co w autach miejskich bywa akurat czułym miejscem.

Używana Toyota Yaris Cross - typowe usterki

W Yarisie Cross zdarzają się problemy związane z oprogramowaniem i działaniem cyfrowych wskaźników. Stwierdzono przypadki, w których po uruchomieniu auta wyświetlacz potrafi pozostać czarny, a część kontrolek ostrzegawczych się nie pojawia. W takiej sytuacji rozwiązaniem ma być aktualizacja oprogramowania. W niektórych egzemplarzach interwencja może dotyczyć systemu automatycznego wezwania pomocy e-call.

Wnętrze Toyoty Yaris Cross w wersji sprzed modernizacji - później pojawiły się nowsze multimedia i całkowicie cyfrowe zegary Toyota materiały prasowe

Dlatego przed zakupem warto sprawdzić, czy samochód ma aktualne oprogramowanie, czy nie wyświetla błędów, czy ekran uruchamia się zawsze prawidłowo i czy właściciel ma potwierdzenia wizyt serwisowych związanych z kampaniami aktualizacji.

Używana Toyota Yaris Cross i akumulator 12 V

W autach, które jeżdżą głównie na krótkich dystansach, bateria 12 V potrafi być newralgicznym punktem, a to z kolei potrafi generować dziwne, trudne do powiązania komunikaty. Przy zakupie warto więc nie tylko odpalić auto raz, ale wykonać kilka rozruchów, sprawdzić działanie systemów komfortu i poprosić o test akumulatora.

Yaris Cross może zużywać więcej paliwa, niż niektórzy oczekują od małej hybrydy. To zwykle kwestia stylu jazdy, obciążenia i opon, ale też faktu, że mamy jednak wyższe nadwozie i większy opór powietrza niż w zwykłym Yarisie. Mimo to auto w mieście wyniki zużycia paliwa na poziomie 4,5-5 l/100 km nie są niczym niezwykłym, dopiero przy prędkościach autostradowych rośnie ono do 7,5-8 l/100 km.

Czy warto kupić używana Toyotę Yaris Cross?

Yaris Cross jest na rynku od 2021 roku, więc wiele egzemplarzy to jeszcze stosunkowo młode auta, często po leasingu i z pełną historią ASO. To nie jest tani model, ale w zamian zwykle dostajemy samochód o sprawdzonej mechanice i tylko drobnych niedociągnięciach.

Toyota Yaris Cross po modernizacji. Zmian nie zobaczysz gołym okiem INTERIA.PL INTERIA.PL