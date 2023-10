Spis treści: 01 Średnia cena samochodu używanego w Polsce. W te dane aż trudno uwierzyć

Takie dane płyną z najnowszej analizy sieci komisów AAA Auto, której pracownicy monitorują wszystkie ogłoszenia dotyczące sprzedaży samochodów, jakie pojawiają się w polskim internecie.

Średnia cena samochodu używanego w Polsce. W te dane aż trudno uwierzyć

Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż na rynku wtórnym we wrześniu bieżącego roku był Opel Astra. Na nowych właścicieli czekało aż 5 453 takich samochodów. Na drugim miejscu znalazł się Volkswagen Golf (4 346 ofert). Trzecia pozycja przypadła Audi A4 (4 345 ofert). Analizując sytuację dojdziemy do wniosku, że wciąż "rządzą" samochody z silnikami wysokoprężnymi (92 271 ogłoszeń), chociaż udział w rynku między autami z silnikami Diesla i benzynowymi (87 373 oferty sprzedaży we wrześniu) rozkłada się niemal po równo.



Statystyczny obraz wystawionego na sprzedaż we wrześniu 2023 roku samochodu osobowego prezentował się następująco:



mediana ceny samochodu używanego - 32 900 zł,

mediana przebiegu - 176 620 km,



mediana wieku - 11,6 roku.

Trzęsienie ziemi na rynku używanych aut. Te ceny wbijają w fotel

Największe wrażenie robi dopiero porównanie obecnych trendów na rynku aut używanych z sytuacją sprzed pandemii koronawirusa i wybuchu konfliktu na Ukrainie. Pozwólcie, że przytoczę tu archiwalne notowania rynkowe dotyczące pierwszych ośmiu miesięcy roku 2019.

Z ówczesnych analiz AAA auto wynikało, że mediana wieku oferowanego wówczas na sprzedaż samochodu używanego wynosiła równe 11 lat, a mediana przebiegu - 180 tys. km. W tym zakresie rynek samochodów używanych w Polsce niewiele się zmienił.



Problem w tym, że mediana ceny samochodu używanego wynosiła wówczas - uwaga - 17 900 zł czyli o równe 15 tys. zł mniej niż obecnie. Oznacza to, że przez 5 lat samochody używane zdrożały w Polsce średnio o blisko 84 proc.

Warszawiacy żyją w bańce? Średnie ceny samochodów używanych w Polsce

Najnowsze dane ukazują również, jak bardzo poziom życia w Warszawie odbiega obecnie od pozostałych regionów kraju. Mediana ceny samochodu używanego wystawionego na sprzedaż w województwie mazowieckim we wrześniu wynosiła równe 40 tys. zł. To aż o 7,1 tys. zł więcej niż mediana ceny dla całego kraju. Warszawiacy pozbywali się też stosunkowo młodych pojazdów. Mediana wieku takiego auta wyniosła 10,2 roku, a mediana przebiegu przebieg - 166 797 km.



Poza Mazowszem, o najwyższych cenach aut używanych mówić można obecnie w stosunku do województw:



śląskiego (mediana ceny 34 900 zł),

małopolskiego (mediana ceny 34 826 zł),

wielkopolskiego (mediana ceny 33 900 zł).



Dla porównania mediana ceny samochodu używanego w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła we wrześniu 25 900 zł, a wśród "najtańszych" województw wymienić można jeszcze:

lubelskie (mediana ceny 26 tys. zł),

zachodniopomorskie (mediana ceny 26,5 tys. zł),

warmińsko-mazurskie (mediana ceny 26,995 zł).