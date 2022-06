Średni wiek sprowadzanego samochodu. W 2022 roku padł niechlubny rekord

W ubiegłym miesiącu po raz pierwszy zarejestrowano w naszym kraju 69 589 używanych aut. Zdecydowana większość z nich, bo aż 63 658, to samochody osobowe.

Takie informacje płyną z najnowszego raportu opracowanego przez Instytut Samar. Majowy wynik jest aż o 13,2 proc. słabszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sumarycznie, od 1 stycznia 2022 do końca maja, na polskich drogach przybyło 335 tys. używanych samochodów. To o równe 14 proc. mniej niż w analogicznym okresie anno domini 2021.



W maju padł kolejny niechlubny rekord dotyczący średniego wieku sprowadzonego samochodu. Obecnie wynosi on już 12,67 roku. Średnią zawyżają samochody osobowe (12,73 roku), szczególnie te wyposażone w silniki benzynowe (13,58 roku). Najmłodsze są samochody elektryczne. W przypadku aut osobowych ich wiek wynosi 5,69 roku - czytamy w Samarze.

Średni wiek sprowadzanych samochodów. Diesel w odwrocie

Wśród sprowadzonych pojazdów dominują te wyposażone w silniki benzynowe. Stanowią one 58,2 proc. ogółu sprowadzonych do Polski w tym roku samochodów używanych. Udział aut z silnikiem Diesla w ogóle importu wynosi w tym roku 41,5 proc. Zaledwie 0,3 proc. sprowadzanych do kraju używanych aut może się pochwalić napędem elektrycznym (BEV).



Reklama

W rankingu najpopularniejszych marek (okres od 1 stycznia do końca maja 2022) prowadzi Volkswagen (30,7 tys. rejestracji), przed 2. Oplem (30,4 tys. rejestracji) i 3. Fordem (28,5 tys. rejestracji).

Do najchętniej sprowadzanych w tym roku modeli należą:

Opel Astra (9,3 tys. rejestracji), Audi A4 (9,3 tys. rejestracji), Volkswagen Golf (8,7 tys. rejestracji), BMW serii 3 (6,7 tys. rejestracji), Audi A3 (6,0 tys. rejestracji).





***



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Moto Flesz - odcinek 41. Motocykle na kategorię B, samochodowe premiery INTERIA.PL