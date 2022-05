Spis treści: 01 Samochód rodzinny. Kombi, minivan czy SUV?

02 Jaki samochód rodzinny do 20 tysięcy złotych?

03 Citroen C4 Grand Picasso wyróżnia się z tłumu minivanów

04 Ford Galaxy. Minivan, który oferuje 7 miejsc i niemały bagażnik

05 Dacia Lodgy prosto z Rumunii

06 Opel Zafira. Większa Astra

07 Volvo V70. Kombi z kanapą w bagażniku

08 Mitsubishi Outlander. SUV, który kusi pojemnym nadwoziem

09 Mazda 5. Japoński minivan z przesuwanymi tylnymi drzwiami bocznymi

10 Renault Espace. Wygodny samochód dla rodziny

Samochód rodzinny. Kombi, minivan czy SUV?

Rynek używanych aut rodzinnych oferuje wiele rozwiązań dla 7-osobowej rodziny. Można wybierać między samochodami o nadwoziu minivan, kombi oraz SUV.



Minivan to auto o wielozadaniowym typie nadwozia. W połowie lat 80. XX w. przebojem na rynek weszły Chrysler Voyager oraz Renault Espace. Jednobryłowe i najczęściej dość wysokie nadwozie zapewnia komfortowe warunki podróży dla większej liczby osób niż standardowy samochód osobowy. Minivany produkowane są na podwoziach popularnych modeli aut z różnych segmentów. Samochody rodzinne, które mogą wygodnie zabrać na pokład 7 osób, mają zazwyczaj spore gabaryty, ale oferują też pojemną przestrzeń bagażową. Dostęp do drugiego rzędu siedzeń prowadzi przez klasyczne lub przesuwane drzwi boczne. Aby wsiąść do ostatniego rzędu, konieczne jest złożenie oparć lub całych foteli z wcześniejszego rzędu.

Reklama

Samochody używane Rządowe dopłaty do aut używanych? Jest taki projekt, ale jest i haczyk

Kombi, czyli klasyczne samochody rodzinne także występują w wersji 7-osobowej. Prekursorem był legendarny Mercedes W123 Kombi. Dwubryłowe nadwozie typu kombi najczęściej ma podobną wysokość na całej długości pojazdu oraz po trzy szyby na jego bokach. Samochód rodzinny o tym rodzaju nadwozia oferuje zazwyczaj spore możliwości ładunkowe. Niektóre modele mają w bagażniku dodatkowy rząd siedzeń, co pozwala zmienić popularne kombi w 7-osobowe auto. Dodatkowe fotele w przestrzeni bagażowej umieszczane są zgodnie z kierunkiem jazdy lub przeciwnie, w zależności od modelu pojazdu.

Przy wyborze 7-osobowego samochodu rodzinnego kombi warto zwrócić uwagę na auta wyposażone w relingi, które ułatwią montaż bagażnika dachowego. Dodatkowy rząd siedzeń zazwyczaj znacznie ogranicza pojemność bagażową



Nadwozie SUV (sport utility vehicle) łączy cechy samochodów terenowych oraz osobowych. Mają podwyższony prześwit, duże koła i często spore gabaryty. Nietrudno znaleźć samochód rodzinny tego rodzaju z napędem na cztery koła. Auta o nadwoziu SUV oferują większy komfort jazdy od typowych samochodów terenowych, które często skonstruowane są na ramie. SUV-y, podobnie jak auta osobowe, mają nadwozia samonośne. Na rynku można znaleźć modele wyposażone w 7 miejsc dla pasażerów. Dodatkowy rząd foteli mieści się w bagażniku, więc tak samo jak w przypadku kombi mogą przydać się relingi ułatwiające montaż bagażnika dachowego. Samochody rodzinne SUV są drogie w zakupie, nawet w przypadku pojazdów używanych.

Jaki samochód rodzinny do 20 tysięcy złotych?

Jaki samochód rodzinny do 20 tysięcy okaże się najlepszym wyborem? Poniżej przygotowaliśmy kilka propozycji, które sprawdzą się dla potrzeb 7-osobowej rodziny.

Citroen C4 Grand Picasso wyróżnia się z tłumu minivanów

Ten francuski minivan z 7 miejscami bazuje na kompaktowym modelu C4. Wersja Grand Picasso mierzy niemal 460 cm długości i zapewnia komfortowe warunki podróży dla 7 osób. Niemniej jednak przy komplecie pasażerów pozostaje jedynie 200 litrów przestrzeni bagażowej. Dłuższy wyjazd może wymagać montażu bagażnika dachowego.

Zdjęcie Citroen C4 Grand Picasso. / materiały prasowe

Francuski samochód rodzinny wyróżnia się z tłumu minivanów szybą czołową zachodzącą daleko na dach oraz nieruchomy środek kierownicy.

Dwulitrowy diesel o mocy od 136 do 163 KM z rodziny HDI stanowi najlepszy wybór. Cechuje się niską awaryjnością, średnim spalaniem na poziomie 6-7 litrów na 100 km i niezłą dynamiką. Warte rozważenia są także wolnossące silniki benzynowe, które dobrze znoszą zasilanie LPG.

Budżet 20 tysięcy zł pozwala na kupno egzemplarzy z roczników 2008-2012.

Ford Galaxy. Minivan, który oferuje 7 miejsc i niemały bagażnik

Podróż z kompletem pasażerów w Fordzie Galaxy pozostawia możliwość załadowania nieco ponad 300 litrów do bagażnika. Na wakacyjny wypad może okazać się to za mało, ale i tak jest to wartość przewyższająca większość konkurentów.

Zdjęcie Ford Galaxy. / materiały prasowe

Wnętrze cechuje niezły standard wykończenia oraz komfortową przestrzeń dla każdego z pasażerów. Najlepsze wyposażenie można znaleźć w topowej wersji Ghia. W ogłoszeniach samochodów używanych dominują diesle.

Najbardziej polecana jest dwulitrowa jednostka, taka sama jak w Citroenie C4 Grand Picasso. W Fordzie Galaxy ma moc 140 KM, a jej spalanie wynosi ok. 7 litrów.

Występuje też mocniejsza jednostka o pojemności 2,2 litra i mocy 175 KM, ale uchodzi za droższą w eksploatacji.

Założony budżet umożliwi zakup samochodu rodzinnego drugiej generacji z roczników 2006-2008.

Dacia Lodgy prosto z Rumunii

To 7-miejscowy minivan rumuńskiej marki. Dacia przekonuje do siebie dużą przestrzenią i najmłodszym wiekiem wśród aut z tego zestawienia. Auto mierzy 450 cm długości, a ławeczka w bagażniku pomieści dwie dorosłe osoby. Podróż z 7 osobami na pokładzie zostawi niewiele ponad 200 litrów pojemności bagażnika. Fabryczne relingi pozwalają za to łatwo zamontować bagażnik dachowy.

Zdjęcie Dacia Lodgy. Za 20 tysięcy zł można kupić auto z roczników 2012-2015. / materiały prasowe

Dacia Lodgy to budżetowy minivan, więc próżno szukać tu bogatego wyposażenia. Pojazd napędzają jednostki benzynowe o mocy od 83 do 116 KM. Silniki wolnossące dobrze znoszą zasilanie LPG. Spalają wtedy ok. 8-9 litrów tego paliwa na 100 km. Odpowiednio serwisowane uchodzą za mało awaryjne.

Dostępne są także diesle o pojemności 1,5 litra oraz mocy od 90 do 116 KM zużywające średnio ok. 5 litrów ON na 100 km. Koszty napraw silników diesla są wyższe od benzynowych. Za 20 tysięcy zł można kupić auto z roczników 2012-2015.

Opel Zafira. Większa Astra

Ten niemiecki minivan bazuje na kompaktowym modelu Astra. Mierzy niecałe 450 cm długości. W przypadku podróży z kompletem pasażerów do dyspozycji pozostaje jedynie 140 litrów pojemności bagażnika.

Najlepszymi jednostkami napędowymi dla tego samochodu rodzinnego są sprawdzone diesle. Motor o pojemności 1,9 litra to fiatowski silnik JTD o wysokiej trwałości i średnim spalaniu na poziomie 6 litrów na 100 km. Jednostka o pojemności 1,7 litra wyprodukowana została na podzespołach Isuzu. Jej spalanie wynosi około 5 litrów na 100 km, ale ma mniejszą moc i jest droższa w naprawach.

Zdjęcie Opel Zafira do 20 tysięcy złotych - tyle trzeba zapłacić za auta z roczników 2008-2011. / materiały prasowe

Rodzinny samochód Opel Zafira występuje też w usportowionej wersji OPC o mocy 240 KM. Do tej jednostki oraz do pozostałych silników benzynowych wolnossących produkowanych od 2010 roku nie zaleca się montażu LPG. Wyznaczony budżet pozwoli na zakup auta z roczników 2008-2011.

Volvo V70. Kombi z kanapą w bagażniku

V70 to szwedzkie kombi z 2-osobową kanapą w bagażniku. Klasyczne Volvo w nadwoziu kombi z dużym bagażnikiem to ciekawa propozycja samochodu rodzinnego.

W wersji 7-osobowej w bagażniku mieści się chowane w podłodze siedzenie dwuosobowe, odwrócone w kierunku przeciwnym do jazdy. Wykorzystanie tej możliwości nie zostawia wiele miejsca na bagaże. Tradycyjne relingi pozwalają na łatwy montaż belek lub bagażnika dachowego.

Zdjęcie Volvo V70 dla rodziny. W cenie do 20 tysięcy można kupić auta z roczników 2004-2006. / materiały prasowe

Volvo V70 kombi to bardzo wygodny i bezpieczny samochód rodzinny. Pomimo sporego wieku konstrukcji wyposażenie może być bardzo bogate. Silniki diesla i benzynowe uchodzą za trwałe, ale należy mieć na uwadze wiek auta oraz duży przebieg. Koszty napraw Volvo nie należą do niskich.

Jednostki benzynowe o pojemności od 2 do 2,5 litra spalają średnio ponad 10 litrów na 100 km. Diesle są bardziej ekonomiczne, ich zużycie zamyka się średnio w 7 litrach. W założonej kwocie kupisz auto pochodzące z roczników 2004-2006.

Mitsubishi Outlander. SUV, który kusi pojemnym nadwoziem

Ten japoński SUV kusi pojemnym i wysoko zawieszonym nadwoziem. Dodatkowy rząd siedzeń, pozwalający zmieścić 7 osób, wymaga dopłaty. Składana ławka, którą umieszczono w bagażniku, oferuje wystarczający komfort jedynie dzieciom bądź drobnym dorosłym. Podróż samochodem rodzinnym z kompletem pasażerów zostawia niewiele ponad 180 litrów przestrzeni bagażowej.

Zdjęcie Mitsubishi Outlander. / materiały prasowe

Jak przystało na SUV-a, Outlander ma relingi dachowe, co znacznie ułatwia uzyskanie dodatkowej przestrzeni ładunkowej. Największą popularnością cieszy się dwulitrowy diesel. Nie jest to najlepszy wybór, ponieważ to jednostka koncernu VAG 2,0 TDI pierwszej generacji, która ma swoje wady. Lepsza opcja to 2,2-litrowy diesel pochodzący z koncernu PSA lub jednostka opracowana przez Mitsubishi o tej samej pojemności, ale większej mocy.

Średnie spalanie w przypadku zasilania olejem napędowym wynosi 6,5-7,5 litra na 100 km. Występują też trzy silniki benzynowe o pojemności od 2 do 3 litrów. Uchodzą za trwałe i bezawaryjne.

20 tysięcy zł pozwoli na zakup Mitsubishi Outlandera z 2006 lub 2007 roku.

Mazda 5. Japoński minivan z przesuwanymi tylnymi drzwiami bocznymi

Jednobryłowe nadwozie Mazdy 5 skrywa komfortowe wnętrze. Ten minivan rozczarowuje jednak pojemnością bagażnika, która podczas podróży w 7 osób wynosi zaledwie nieco ponad 100 litrów.

Podczas dłuższych wypadów pomocne będą fabryczne relingi dachowe. Środkowy rząd oferuje 3 miejsca, z czego środkowe jest znacznie węższe od pozostałych. Poza tym wykończenie wnętrza prezentuje się na dobrym poziomie.

Zdjęcie Kwota 20 tysięcy zł wystarczy na kupno Mazdy 5 z lat 2008-2011. / materiały prasowe

Przesuwane drzwi boczne pozwalają na wygodne wsiadanie i wysiadanie. Przy wyborze modelu pierwszej generacji najlepiej wystrzegać się dwulitrowych jednostek diesla, które są awaryjne i drogie w naprawie.

W aucie drugiej generacji, oferowanym od 2010 roku, jedyny silnik diesla to jednostka 1,6 HDI od koncernu PSA. Wykazuje niskie średnie spalanie na poziomie 5 litrów na 100 km, ale brakuje mu dynamiki.

Obie generacje produkowano z silnikami benzynowymi o pojemności 1,8 oraz 2,0 litrów, które mają opinię trwałych, ale palą średnio ok. 8-9 litrów na 100 km. Kwota 20 tysięcy zł wystarczy na kupno z lat 2008-2011.

Renault Espace. Wygodny samochód dla rodziny

Renault Espace to pełnowymiarowy francuski minivan z przestronnym wnętrzem, który należy do pionierów tego segmentu. Jest to wygodny samochód rodzinny, który pomieści 7 osób i oferuje od 290 do aż 456 litrów pojemności bagażnika.

Zdjęcie Za około 20 tysięcy można kupić Renault Espace z roczników 2007-2010. / materiały prasowe

Wersja Grand Espace wyróżnia się większą pakownością i wydaje się lepszym wyborem dla dużej rodziny. Większość aut dostępnych z drugiej ręki występuje w krótszej wersji nadwozia. Lepiej unikać diesli z roczników 2003-2006, które mają opinię awaryjnych. W 2006 roku wprowadzono do oferty nową jednostkę dwulitrową.

Jest to trwały silnik, wykazujący dobrą dynamikę przy średnim spalaniu na poziomie 7,5 litrów na 100 km. Jednostki benzynowe dobrze znoszą zasilanie LPG. Za ok. 20 tysięcy zł można kupić pojemny samochód rodzinny z roczników 2007-2010.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***