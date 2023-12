Spis treści: 01 6 sprawdzonych i tanich samochodów używanych

02 Kia Venga (YN, 2009-2019)

03 Suzuki Swift (RS/AZ, 2004-2017)

04 Toyota Auris (E180, 2012-2018)

05 Honda Civic (9. generacja, 2011-2016)

06 Mitsubishi ASX (GA, 2010-2022)

07 Hyundai i20 (2. generacja, 2014-2020)

Redakcja wskazała modele, które nigdy nie były przesadnie popularne w Niemczech i nie odnosiły wielkich sukcesów na tamtejszym rynku, ale tym, którzy je kupili, dały sporo powodów do zadowolenia. Magazyn AutoBild wyróżnił sześć nieoczywistych modeli, którymi powinien zainteresować się każdy poszukujący taniego, mało awaryjnego i praktycznego środka transportu. Co ciekawe, w zestawieniu nie ma ani jednego auta z Niemiec - to reprezentanci Japonii i Korei Południowej.

Większość osób podczas podejmowania decyzji zakupu auta z rynku wtórnego, w pierwszej kolejności rozgląda się za modelami, które są dobrze znane. Jednakże, kiedy na pierwszym planie jest niska cena i tania eksploatacja, popularność niekiedy schodzi na drugi plan. I o ile Toyota Auris pewnie często trafia na listę modeli do rozważenia, pozostałe propozycje, które przedstawił niemiecki magazyn AutoBild, nie są już takie oczywiste.

Kia Venga (YN, 2009-2019)

Pierwszym z wyróżnionych jest Kia Venga, czyli nieduży minivan, który był oferowany na rynku europejskim od 2009 do 2019 roku. Model ten występował z wolnossącymi jednostkami benzynowymi MPI i wysokoprężnymi CRDi o pojemności 1,4 i 1,6-litra. W zależności od wersji za przenoszenie napędu na przednią oś odpowiadała 5- i 6-biegowa skrzynia manualna, jak również 4- i 6-stopniowy automat. Auto wyróżnia się przestronną kabiną i sporych rozmiarów bagażnikiem.

Zdjęcie Kia Venga / Kia / materiały prasowe

Suzuki Swift (RS/AZ, 2004-2017)

Drugim modelem, którym zdaniem redaktorów niemieckiego magazynu warto się zainteresować, jest Suzuki Swift pierwszej (RS) i drugiej generacji (AZ). Samochód występował z prostymi, wolnossącymi jednostkami benzynowymi o pojemności 1,2, 1,3, 1,5 oraz 1,6-litra. Napęd przenosiła 5-biegowa skrzynia manualna bądź niekiedy 4-stopniowy automat. Autobild zwraca uwagę, że sporą zaletą jest dostępność napędu na cztery koła, co w segmencie B jest rzadkością.

Zdjęcie Suzuki Swift / Informacja prasowa

Toyota Auris (E180, 2012-2018)

W zestawieniu pojawiła się także Toyota Auris drugiej generacji, której następca powrócił do nazwy Corolla. Redaktorzy podkreślają, że ów model nigdy nie był szczególnie popularny i nie zapewniał świetnych wrażeń z jazdy. Jednakże, jak na Toyotę przystało, Auris był bezawaryjny i oszczędny, bowiem poza silnikami benzynowymi (1.2 T, 1.3 Dual VVT-i, 1.6 Valvematic) i wysokoprężnymi (1.4 D-4D, 1.6 D-4D, 2.0 D-4D), dostępne były także wersje hybrydowe (1.8 136 KM).

Zdjęcie / materiały prasowe

Honda Civic (9. generacja, 2011-2016)

Wysokie noty w rankingu zebrała również Honda Civic dziewiątej generacji, a dokładniej wersja Tourer (kombi). Redaktorzy zwracają uwagę na ogromny jak na kompakta bagażnik (624-1668 litrów) oraz unikalne rozwiązania tj. tylne fotele Magic Seats, których siedziska można złożyć do pionu w celu zwiększenia przestrzeni bagażowej. W tym przypadku do wyboru są dwa silniki benzynowe (1.4 i-VTEC oraz 1.8 i-VTEC), a także dwa warianty wysokoprężne (1.6 i-DTEC oraz 2.2 i-DTEC).

Zdjęcie Honda Civic Tourer 9. generacji / Honda / materiały prasowe

Mitsubishi ASX (GA, 2010-2022)

Kolejną propozycją jest Mitsubishi ASX pierwszej generacji, które w ciągu blisko 12 lat obecności na rynku przeszło trzy modernizacje. W raportach TUV i rankingach awaryjności ADAC japoński crossover zawsze był wysoko oceniany. Redaktorzy podkreślają, że najczęściej klienci wybierali dobrze wyposażone wersje, wobec czego na rynku wtórnym można powybrzydzać. Ten model przez lata występował z tymi samymi wolnossącymi “benzyniakami" o pojemności 1,6, 1,8 i 2,0 l. Najcześciej spotykane są skrzynie ręczne (5- i 6-biegowe), choć znajdą się też egzemplarze ze skrzyniami automatycznymi.

Zdjęcie Mitsubishi ASX / Informacja prasowa

Hyundai i20 (2. generacja, 2014-2020)

Wysoko oceniony został także Hyundai i20 drugiej generacji. Mały koreański hatchback dojrzał do konkurowania z bardzo utalentowanymi modelami tj. Opel Corsa, Renault Clio czy Volkswagen Polo. Mieszczuch nie sprawia wielu problemów i występuje z prostymi w obsłudze jednostkami benzynowymi 1.0, 1.2 oraz 1.4. Znajdą się także propozycje wysokoprężne 1.1 CRDi oraz 1.4 CRDi.