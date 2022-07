Można już kupić samochód używany z programem gwarancyjnym od producenta

Taką usługę wprowadził niedawno Lexus. Wszystkie samochody japońskiej marki objęte są standardową gwarancją na okres 3 lat lub do 100 tys. km. Auta z napędami hybrydowymi mają też gwarancję na hybrydowe komponenty oraz akumulator (ten wchodzący w skład napędu hybrydowego) na okres 5 lat lub 100 tys. km. Dodatkowo, właściciele hybrydowych Lexusów mogą sukcesywnie przedłużać gwarancję na akumulator układu hybrydowego o kolejny rok (lub 15 tys. km) do 10 lat. By to zrobić, trzeba wykonywać corocznie test baterii napędu hybrydowego w ASO Lexusa.

Lexus Relax - jak to działa

No dobrze, a co z autami używanymi dostępnymi u dilerów japońskiej marki? Do nich Lexus oferuje program Lexus Relax. Mogą z niego skorzystać właściciele nowych i używanych Lexusów, w wieku do 10 lat i z przebiegiem do 160 tys. km. W programie mogą wziąć udział auta, które miały przerwę w serwisowaniu u dilerów marki, a także takie, które pierwszą rejestrację miały za granicą, ale pochodzą z europejskiej dystrybucji.

Warunkiem objęcia pojazdu ochroną Lexus Relax jest wykonanie przeglądu okresowego, zgodnego z zaleceniami producenta w autoryzowanej stacji - to gwarancja automatycznej ochrony. Gdzie jest haczyk? Właściwie to go nie ma. Jedyne, o czym musi pamiętać klient, to fakt, że dodatkowa gwarancja mija albo po 15 tys. km, albo po roku - w zależności od tego, co nastąpi szybciej.