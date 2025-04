Opisując to porównanie trzema słowami, można by napisać - nuda kontra ekstrawagancja. O ile bowiem Auris pierwszej generacji nie wyróżnia się niczym specjalnym na tle kompaktów z początku XXI wieku, o tyle Honda Civic VIII nie przez przypadek otrzymała przydomek "UFO".

Podobnie napisać możemy o kabinie, jedna jest dość nudna, druga szalona, ale realnie w przypadku tak starych aut używanych wygląd nie ma już aż takiego znaczenia. Dużo bardziej liczy się wytrzymałość oraz koszty utrzymania.

Dodajmy, że w naszym porównaniu skupiliśmy się na wersjach hatchback - w Civicu jest wybór między wersją 3- i 5-drzwiową, ale producent oferował także sedana. Natomiast Auris był oferowany wyłącznie jako hatchback, ponieważ sedan był sprzedawany pod nazwą Corolla.

My polecamy właśnie wersję pięciodrzwiową, bo to lepszy pomysł na auto rodzinne, niż trzydrzwiowa materiały prasowe

Civic vs Auris - jakie silniki wybrać?

Zacznijmy jednak od wyboru wersji silnikowych. Od razu w obydwu przypadkach odrzućmy diesle. W Hondzie silnik 2.2 i-CTDi jest udany, ale ze względu na wiek i duży dystans może wymagać sporego doinwestowania (a części są drogie). W Aurisie zarówno diesel 2.0, jak i 2.2 jest niepolecany (zwłaszcza w autach przedliftingowych). Z dystansem trzeba podchodzić do 1.4 D-4D, który jest generalnie udany, ale ciężko o auto z nim bez dużego przebiegu.

W przypadku Civica do wyboru mamy trzy silniki benzynowe - wszystkie udane. Podstawowy 1.3 (oznaczenie Hondy 1.4) o mocy 83 lub 99 KM jest nieco za słaby do auta tej wielkości. Pomijamy także wersję 2.0 z Type-R, bo za nieco ponad 20 tys. zł jej nie kupicie. Na placu boju pozostaje więc jednostka 1.8 o mocy 140 KM - bardzo wytrzymały silnik rodziny R. Jednostka ta zapewnia akceptowalne spalanie - około 7 litrów na 100 km i niezłe osiągi (8,9 s. do „setki”), no i przede wszystkim sprawia bardzo niewiele problemów eksploatacyjnych.

W Aurisie sytuacja z silnikami benzynowymi nieco się komplikuje, bo nie wszystkie są godne polecenia. Radzimy z dystansem podchodzić do silnika 1.33 (nietrwałe pierścienie) oraz do 1.6 o mocy 124 KM (podwyższone zużycie oleju). Podobne problemy może mieć także starsza jednostka 1.8 o mocy 136 KM. Optymalnym wyborem jest hybryda (układ z Priusa); niestety produkowano ją tylko przez dwa lata (2010-12 r.) i ciężko o zadbane egzemplarze. Pokusić można się o jednostkę 1.4 serii ZZ o mocy 97 KM, ale jej osiągi są dość słabe.

Niestety dzisiaj największym problemem modelu zaczyna być korozja materiały prasowe

My stawiamy na motor 1.6 w wersji Valvematic o mocy 132 KM lub wersję 1.8 Valvematic o mocy 147 KM. Pierwsza przyspiesza do 100 km/h w 10 s, druga w 9,5 - czyli już tylko odrobinę gorzej od Hondy. Spalanie to zwykle średnio około 7,5 l na 100 km w przypadku mniejszego motoru. Minusem jest fakt, że wersja 1.8 praktycznie nie występuje na rynku wtórnym, ale gdy ją znajdziecie, warto się zainteresować.

Wnętrze ma równie kosmiczny wygląd co nadwozie materiały prasowe

Ile kosztują Honda Civic VIII oraz Toyota Auris I?

Najtańsze Civiki VIII na rodzimym rynku wtórnym kosztują około 13 tys. zł. Oczywiście mowa tu o wersjach 1.4. Jeśli auto ma mieć polecany przez nas silnik 1.8 o mocy 140 KM, to wydacie na nie przynajmniej 16-17 tys. zł, Jeśli zaś myślicie o wersji poliftingowej (polecanej), ceny startują od około 20 tys. zł, a kończą się nawet na 30 tys. zł za zadbane auta z końca produkcji, z małym przebiegiem.

Toyotę Auris z podstawowymi benzyniakami jesteście w stanie kupić o kilka tysięcy złotych taniej niż Hondę. Jeśli jednak na Waszym celowniku jest polecana przez nas wersja 1.6 o mocy 132 KM, ceny używanych egzemplarzy są bardzo zbliżone do Hondy Civic 1.8 - zaczynają się bowiem od około 19, a kończą na 30 tys. zł za najświeższe auta.

Warto jednak dodać, że Civica oferowano do 2012 roku, a pierwszą generację Aurisa do 2014. Oznacza to, że Aurisy są nieco niżej wyceniane od Civików, zwłaszcza jeśli chodzi o samochody zadbane. Jest więc szansa na młodszy egzemplarz samochodu za podobną kwotę pieniędzy.

Czy Civic i Auris korodują?

W początkowym okresie produkcji Honda Civic UFO korodowała w okolicach przedniej szyby, przy górnej uszczelce, co było wynikiem błędu technologicznego i wklejenia zbyt twardej uszczelki, która niszczyła dość cienki lakier, robiąc miejsce dla wody i rdzy. Niestety był to dopiero początek. Przed zakupem koniecznie trzeba skontrolować podwozie, bo zdarza się, że jest ono już zaatakowane przez rdzę. Podobnie rzecz ma się z nadwoziem.

Toyota Auris ma dokładnie ten sam problem, co Honda Civic. Sporadycznie pojawiają się egzemplarze, w których występuje korozja - głównie od spodu samochodu.

Toyota Auris miała mieć nieco bardziej nowoczesny design, niż Corolle, dzisiaj określilibyśmy go jako mocno zachowawczy, zwłaszcza na tle Hondy materiały prasowe

Warto jednak dodać, że występuje ona nieco rzadziej niż w przypadku Hondy, co nie zmienia faktu, że problem ten może się tu pojawić i trzeba mieć to na uwadze podczas oględzin przed zakupem.

Porównywane auta mają także dość podobne ceny części zamiennych - na rynku nie brakuje do nich niezłych zamienników. Oczywiście są one zwykle kilkanaście procent droższe niż w przypadku elementów do modeli Grupy VW, ale ich ceny trudno uznać za wygórowane.

Żaden z prezentowanych modeli nie ma też bardziej skomplikowanej budowy, nawet tylne zawieszenie w Civicu to belka, podobnie jak w Aurisie (poza wersją 2.2 D-4D, która ma z tyłu zawieszenie wielowahaczowe).

Deska rozdzielcza ze zdjęcia wygląda, jakby była zrobiona z bardzo dobrych materiałów wykończeniowych, rzeczywistość jest jednak zupełnie inna materiały prasowe

Honda Civic konta Toyota Auris - który model jeździ lepiej?

Jeśli lubicie nieco sportu w samochodzie, zdecydowanie powinniście wybrać Civica, który ma bardziej bezpośredni układ kierowniczy, a jego silnik lubi wysokie obroty. Jest też to samochód, który ma dość sztywne zawieszenie. Jeśli zaś poszukujecie większej ilości komfortu, a do auta macie bardziej utylitarne podejście - lepszym wyborem będzie pierwsza generacja Aurisa.

Pod względem ilości miejsca z tyłu - nieco lepiej wypada kabina Hondy, ale Auris też nada się na samochód dla rodziny 2+2. Duże różnice znajdziecie jednak w bagażnikach - kufer Aurisa ma pojemność 354-1335 l, a do Civica zmieścicie rekordowe: 456-1352 l. Dużym plusem Civica 5d jest też system Magic Seats, pozwalający podnosić siedzisko kanapy (można w tym miejscu przewozić wyższe przedmioty).

Auris I ma też problemy z korozją, ale mimo wszystko mniejsze niż Civic materiały prasowe

Co wybrać? Honda Civic czy Toyota Auris

Czy za nieco ponad 20 tys. zł zdecydować się na Hondę Civic VIII 1.8, czy na Toyotę Auris I 1.6? Wiele zależy od tego, jakie egzemplarze uda Wam się znaleźć, bo obydwa modele mają już problemy z korozją. Przy założeniu jednak, że macie możliwość kupna egzemplarzy bez korozji i stajecie przed takim wyborem, trzeba odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań.

Czy samochód za podobne pieniądze ma być młodszy (Toyota) czy starszy (Honda)? Czy zależy Wam na tym, jak jeździ (Honda), czy wybieracie większy komfort (Toyota)? Czy bagażnik ma być ogromny (Honda), czy wystarczy przeciętny (Toyota)? Na ogół przy odpowiednim sprawdzeniu przedzakupowym auta i wyborze dobrej wersji silnikowej - te dwa typy wciąż mogą być całkiem bezproblemowe i tanie w utrzymaniu.