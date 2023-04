AAA Auto z rekordową sprzedażą i sporymi inwestycjami w Polsce

Spis treści: 01 Rekordowy wynik AURES Holdings

02 AAA Auto mocno inwestuje w Polsce

03 Najlepiej sprzedające się samochody AAA AUTO w Polsce w I kwartale 2023 r.

Rekordowy wynik AURES Holdings

AURES Holdings, operator sieci AAA AUTO i Mototechna, zwiększył swoje przychody o 19% rok do roku do miliarda euro. Po rekordowej sprzedaży w 2022 roku, gdy obrót AURES sięgał 90 000 samochodów, wzrost sprzedaży trwa. W pierwszym kwartale tego roku grupa sprzedała 23 231 aut, co stanowi najwyższy wolumen sprzedaży w pierwszym kwartale w całej 30-letniej historii firmy.

Z perspektywy zysków udało nam się z powodzeniem złagodzić globalną presję inflacyjną, a dzięki ostrożnemu cięciu kosztów oraz wprowadzeniu automatyzacji i cyfryzacji, nasz skorygowany zysk EBITDA za rok 2022 wynosi 50,1 mln euro i wzrósł o 2% w porównaniu z 2021 r. podsumowała Karolína Topolová, Dyrektor Generalna i Prezes Zarządu AURES Holdings

AAA Auto mocno inwestuje w Polsce

Grupa działa obecnie w ponad 60 lokalizacjach i dynamicznie rozwija się w Polsce. Trzy tygodnie temu rozpoczęło pracę nowe call center w Łodzi, a w Radwanicach pod Wrocławiem powstało centrum importowo-eksportowe dla transakcji transgranicznych. Z kolei oddział w Krakowie zostanie przeniesiony do znacznie większej lokalizacji, pozwalającej na zwiększenie liczby aut ze 170 do 650. W Gdańsku natomiast zwiększona zostanie pojemność oddziału z 230 pojazdów do 350.

Wszystkie te zmiany oraz inwestycje mają pozwolić na zwiększenie łącznego wolumenu sprzedanych w Polsce samochodów o 30% w stosunku do roku ubiegłego, czyli do poziomu 26 000 sztuk.

Najlepiej sprzedające się samochody AAA AUTO w Polsce w I kwartale 2023 r.

Opel Astra Skoda Octavia Ford Focus Toyota Yaris Dacia Duster Renault Kia Sportage Skoda Fabia Opel Insignia Volkswagen Golf

