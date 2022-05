AAA Auto chwali się rekordowymi wynikami i kontynuuje ekspansję na zachód

Motorynek W Polsce zabraknie używanych aut? Dane nie są optymistyczne

Rekordowa sprzedaż AAA Auto i problemy na rynku

Firma AURES Holdings już wcześniej informowała o kolejnych rekordowych wynikach sprzedaży w swojej sieci AAA Auto. Poważne problemy z dostępnością nowych samochodów na rynku sprawił, że wielu klientów zaczęło szukać alternatywy w postaci aut używanych pochodzących z pewnego źródła.

- W pierwszym kwartale 2022 roku sprzedawaliśmy w całej grupie średnio ponad 245 samochodów dziennie. W ciągu pierwszych trzech miesięcy sprzedaliśmy 21 787 aut, co stanowi rekordowy wynik kwartalny w historii. W Czechach było to 12 033 samochodów, w Polsce 4924, zaś na Słowacji 4544 - podsumowała Karolína Topolová, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings. Jej zdaniem sytuację na rynku samochodów używanych nadal komplikuje szereg czynników, co prowadzi do niedoboru samochodów.

Reklama

- Na rynku brakuje nowych samochodów. Wynika to z problemów w produkcji, które nasiliły się w związku z wojną w Ukrainie. To z kolei doprowadziło do zwiększenia popytu na samochody używane i długoterminowego wzrostu cen o około 15% rocznie w ciągu ostatnich dwóch lat. Tendencja ta prawdopodobnie się utrzyma, a jej złagodzenia raczej nie należy się spodziewać - podsumowuje Karolina Topolová.

Ważnym kierunkiem w rozwoju usług firmy jest obecnie tzw. handel transgraniczny. Firma korzysta z algorytmów, które oceniają, na którym rynku dany samochód ma największe szanse na znalezienie klienta. Czasami to samo auto oferowane jest w kilku krajach jednocześnie, co zauważalnie przyspiesza sprzedaż.

AAA Auto kontynuuje ekspansję na zachód

Sieć AAA Auto kojarzona jest głównie z Europą Centralną, ale obecnie największym przedsięwzięciem w ramach grupy, jest platforma Driverama, skoncentrowana na internetowym handlu samochodami używanymi w Europie Zachodniej. W niespełna rok po rozpoczęciu działalności Driverama ma już 11 punktów sprzedaży detalicznej w Niemczech i zatrudnia 160 osób. Oferta Driverama obejmuje ponad 1000 pojazdów.

- Od czasu uruchomienia platformy Driverama wiosną ubiegłego roku zakupiono ponad 2800 pojazdów. W ciągu czterech miesięcy 2022 roku (od stycznia do kwietnia) było to ponad 1600 aut. Obecnie Driverama kupuje ponad 500 samochodów miesięcznie - wylicza dyrektor generalny Driverama, Stanislav Gálik. - W ramach platformy Driverama sprzedaliśmy ponad 2600 pojazdów, w tym ponad 600 za pośrednictwem niemieckiej sieci punktów sprzedaży i poprzez dostawy pod wskazany adres.

Matura z języka polskiego - arkusz z odpowiedziami

***