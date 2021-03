Skoda Octavia RS iV – czy sport można połączyć z ekologią?

Motoryzacja w ostatnich latach mocno się zmieniła i nawet od usportowionych wersji samochodów oczekuje się niskiego zużycia paliwa i przyjazności dla środowiska. Czy te dwie, zawsze traktowane jako sprzeczne, cechy da się ze sobą połączyć? Sprawdzaliśmy, na przykładzie pierwszej w historii hybrydowej Octavii RS.

Reklama

Zdjęcie Skoda Octavia RS iV /INTERIA.PL Testy BMW M235i Gran Coupe – mistrzowska gra pozorów

Właściciele mocnych, usportowionych aut często słyszą od osób, które nie są fanami motoryzacji, wiecznie tą samą śpiewkę: "No może i fajne, ale po co ci tak szybkie auto? Gdzie będziesz tym jeździł? Ruch na drogach gęsty więc i tak wleczesz się razem z innymi". Właściciele owych samochodów zwykle odpowiadają, że może i racja, ale tu chodzi o reakcję na gaz, dźwięk silnika, precyzję układu kierowniczego oraz oczywiście o te sytuacje, kiedy mają przed sobą fragment pustej drogi i mogą mocniej wcisnąć gaz. Podobna racjonalizacja nie zmienia jednak faktu, że przez większość czasu potencjał takiego auta się marnuje, a jego mocny silnik niepotrzebnie zużywa duże ilości paliwa.

Reklama

Rozwiązaniem tej kwestii wydaje się być mocny napęd plug-in. Na co dzień można jeździć tylko na prądzie, ewentualnie w trybie hybrydowym, gdzie wyraźnie mniejszy i słabszy, niż wynika to z osiągów samochodu, silnik spalinowy wspomagany jest motorem elektrycznym, co pozwala utrzymać spalanie na rozsądnym poziomie. W razie potrzeby jednak możemy w każdej chwili skorzystać z wysokiej mocy systemowej takiego układu. A czy może być model, do którego taki napęd pasuje bardziej, niż do Octavii RS? Samochodu rozsądnego i rodzinnego, ale dla osób które chcą czasem poczuć trochę sportowych wrażeń? Na papierze to wręcz idealne połączenie pragmatyzmu i emocji.

Octavia RS iV jest równie mocna co wersja z klasycznym napędem (245 KM), ale ma wyższy o 30 Nm maksymalny moment obrotowy (400 Nm). Z racji jednak na wyższą masę własną (o 175 kg), przyspiesza do 100 km/h w 7,3 s, czyli o 0,6 s wolniej. Pewien wpływ na ten wynik może mieć także fakt, że hybryda korzysta ze starszej, sześciobiegowej przekładni DSG.

Zdjęcie Skoda Octavia RS iV / INTERIA.PL

Subiektywnie jednak RS iV nie daje żadnych powodów do narzekań - po mocniejszym wciśnięciu gazu motor elektryczny natychmiast bierze się do pracy, ograniczając zwłokę doładowanego silnika i zapewniając dodatkowego kopa. Auto zawsze zachowuje sobie zapas energii na takie sprinty, a po wybraniu trybu Sport (w którym Octavia robi się wręcz narowista), doładowuje baterię korzystając z jednostki spalinowej, dzięki czemu prądu nie braknie nawet gdyby chciał ktoś poszaleć tym autem po torze.

Z drugiej strony Octavią RS iV można jeździć wyłącznie na prądzie (deklarowany zasięg na jednym ładowaniu to 64 km, ale zimą było to raczej 35 km), co też jest na swój sposób przyjemne. Silnik elektryczny ma 115 KM i aż 350 Nm, więc bez problemów nadążymy za innymi kierowcami w codziennym ruchu. Jazdę w trybie elektrycznym ułatwia też sposób pracy pedału gazu - możemy swobodnie nim manipulować, bez obaw że przypadkiem uruchomimy jednostkę benzynową. Dopiero pokonując wyraźny opór pod sam koniec, w wersjach spalinowych wykorzystywanego jako kickdown, dajemy autu do zrozumienia, że nagle potrzebujemy mocno przyspieszyć i wtedy natychmiast mamy do dyspozycji wszystkie 245 KM.

Zdjęcie Skoda Octavia RS iV / INTERIA.PL

Hybrydy plug-in często są krytykowane, szczególnie ostatnio, że jeśli się ich regularnie nie ładuje (a duża część ich właścicieli tego nie robi), to oszczędności z jazdy nimi są znikome. Octavia RS iV udowadnia, że nie jest to prawdą. Jazda miejska z pustą baterią zaowocowała w naszym przypadku spalaniem poniżej 7 l/100 km, natomiast testowana przez nas jakiś czas temu wersja benzynowa (2.0 TSI 245 KM) potrzebowała w takich samych warunkach około 12 l/100 km. Różnica jest więc naprawdę duża.

Skoda Octavia RS iV na zdjęciach 1 / 30 Skoda Octavia RS iV Źródło: INTERIA.PL udostępnij

Subiektywnie powodów do narzekań nie daje także prowadzenie. Początkowo mieliśmy pewne obawy co do tego, jak wyższa masa, spowodowana pakietem baterii w bagażniku, wpłynie na zachowanie usportowionej Octavii na drodze. Dodatkowe kilogramy faktycznie są odczuwalne, ale paradoksalnie balast w bagażniku może mieć pewną zaletę - auto ma korzystniejszy rozkład mas. Ten balans czuć podczas szybkiego pokonywania zakrętów, a w wyczuciu samochodu pomaga progresywny układ kierowniczy. Z kolei zawieszenie w trybie Sport wyraźnie się utwardza, ale pozostawia pewien margines komfortu (w czym pomagało z pewnością to, że testowany egzemplarz miał felgi w standardowym rozmiarze 18 cali, a nie opcjonalne 19-stki).

Skoda Octavia RS iV wydaje się być więc całkiem ciekawym samochodem, ale ma jeden poważny problem w postaci groźnego konkurenta, który nazywa się... Octavia iV. Ta "cywilna" odmiana korzysta z tego samego układu napędowego o identycznych parametrach, z tą tylko różnicą, że moc systemowa jest obniżona do 204 KM, a maksymalny moment obrotowy do 350 Nm. Auto przyspiesza do 100 km/h w 7,7 s, więc różnica jest tylko symboliczna. Co więc takiego wyróżnia testowaną wersję, że zasługuje na znaczek RS?

Zdjęcie Skoda Octavia RS iV / INTERIA.PL

Pierwsza odpowiedź, jaka się nasuwa, to oczywiście bardziej wyrazista stylistyka z czarnymi elementami oraz sportowe fotele i kierownica. RS powinien też wyróżniać się układem jezdnym takim jak w innych sportowych wersjach oraz oczywiście rasowym dźwiękiem. No i tu właśnie pojawia się problem. Testowana wersja ma co prawda powiększone, 17-calowe tarcze hamulcowe z przodu, tak jak wersja benzynowa. Ale już seryjny progresywny układ kierowniczy nie jest argumentem, bo do zwykłej wersji hybrydowej dokupimy go za 700 zł. Zawieszenie? W przeciwieństwie do wersji RS z silnikiem benzynowym oraz Diesla, nie jest obniżone o 15 mm. Z kolei adaptacyjne amortyzatory są takie, jak w zwykłych Octaviach i mają tylko ustawienie Normal i Sport, a nie płynną regulację jak inne RSy (oferujące 15 ustawień).

Zdjęcie Skoda Octavia RS iV / INTERIA.PL

Dźwięk? Układ wydechowy jest zupełnie zwyczajny i przyspieszaniu nie towarzyszą żadne ciekawe odgłosy. Co prawda tyczy się to też RSa z silnikiem 2.0 TSI, ale tam przynajmniej próbowano to tuszować, "sportowym" dźwiękiem dobywającym się z głośników (trochę sztucznym w swojej rasowości). W RS iV zabrakło nawet tego. Poważnym brakiem jest też nieobecność stosowanej w poprzedniej generacji Octavii szpery (nie mam jej też wersja benzynowa), przez co właściciele usportowionej hybrydy, muszą borykać się z poważnymi problemami z trakcją, podobnie jak osoby, który kupił jej zwykłą wersję.

Na koniec wspomnijmy jeszcze o tym, że decydując się na odmianę iV musimy pogodzić się z mniejszym bagażnikiem - zamiast przepastnych 600 l, otrzymujemy przeciętne 450 l. Na plus można jedynie zaliczyć regularne kształty oraz pozostawienie miejsca pod podłogą na kable. Pomniejszono także bak z i tak niezbyt dużych 50 l do zaledwie 39,5 l.

Zdjęcie Skoda Octavia RS iV / INTERIA.PL

Wracając do myśli z początku tekstu - czy Octavia RS iV jest zatem idealnym połączeniem rozsądku, praktyczności i oszczędności na co dzień, z możliwością zafundowania sobie czasem szczypty sportowych emocji? W dużej mierze tak... aczkolwiek do nie końca. Auto potrafi być szybkie na prostej i posłusznie się prowadzi. Łączna praca dwóch silników może dać niezłego kopa, a dzięki sprawnie działającej skrzyni dwusprzęgłowej, nie mamy wrażenia rozmycia reakcji na gaz, jak to się zdarza w mocnych japońskich hybrydach. W Octavii RS iV po prostu czujemy, że mamy tabun koni pod prawą nogą, a napęd w żaden sposób nie zdradza, że zamiast jednej mocnej jednostki napędowej, mamy dwie przeciętne.

Do ideału brakuje nam jednak, jak wspomnieliśmy, zawieszenia z wersji benzynowej, szpery z poprzednika oraz sportowego wydechu (oczywiście mającego tryb łagodny i rasowy - w końcu to jednak auto rodzinne no i hybryda). Dla osób oczekujących ponadprzeciętnych możliwości przewozowych (z czego przecież Skoda jest znana), niewątpliwą wadą będzie też pomniejszony bagażnik.

Zdjęcie Skoda Octavia RS iV / INTERIA.PL

Ceny Skody Octavii RS iV zaczynają się od 159 500 zł, więc wersja ta jest droższa o ponad 11 tys. zł od benzynowego RSa i o ponad 15 tys. zł od 204-konnej cywilnej hybrydy z topowym wyposażeniem Style. Czy warto więc dopłacać? To już każdy powinien sobie przeliczyć. Jeśli macie garaż z gniazdkiem i nie robicie dużych przebiegów dziennych, to odmiana ta może okazać się zaskakująco tania w eksploatacji. Coś nam jednak mówi, że większym zainteresowaniem, przynajmniej w Polsce, będzie cieszyła się szybsza o 0,5 s wersja z 200-konnym dieslem i 4x4.

Skoda Octavia RS iV Dane techniczne Silnik spalinowy R4, benzynowy, doładowany Pojemność 1395 ccm Moc 150 KM Maksymalny moment obrotowy 250 Nm (1550-3500 obr./min) Moc silnika elektrycznego 115 KM Maks. mom. obr. silnika el. 350 Nm Łączna moc układu 245 KM Łączny maks. mom. układu 400 Nm Skrzynia biegów dwusprzęgłowa, 6b Napęd na przód Pojemność baterii 13 kWh Osiągi Przyspieszenie 0-100 km/h 7,3 s Prędkość maksymalna 225 km/h Zasięg elektryczny 64 km Średnie zużycie paliwa 1,1 l/100 km Wymiary Długość 4702 mm Szerokość 1829 mm Wysokość 1480 mm Rozstaw osi 2680 mm Pojemność bagażnika 450/1405 l Wyposażenie standardowe Reflektory LED matrycowe, alufelgi 18 cali, przyciemniane szyby czujniki parkowania przód/tył, dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, nawigacja z ekranem 10 cali, cyfrowe zegary, sportowe fotele, ogrzewanie przednich foteli, system bezkluczykowy, oświetlenie nastrojowe, tempomat adaptacyjny, asystent pasa ruchu, progresywny układ kierowniczy. Wyposażenie testowanego egzemplarza Podgrzewana kierownica i tylna kanapa, tapicerka ze skóry i alcantary, elektrycznie sterowane przednie fotele, fotel kierowcy z masażem odcinka lędźwiowego, wyświetlacz head-up, elektrycznie sterowana klapa bagażnika, nagłośnienie Canton, asystent parkowania, adaptacyjne zawieszenie. Cena testowanej wersji 159 500 zł Cena testowanego egzemplarza 195 300 zł

Michał Domański