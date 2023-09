Audi Q5. Jeszcze diesle nie zginęły

Spis treści: 01 Audi Q5. Nadwozie

02 Audi Q5. Wnętrze

03 Audi Q5. Wrażenia z jazdy i dane techniczne

04 Audi Q5. Ceny

Obecna generacja Audi Q5 w salonach pojawiła się na początku 2017 roku, po trzech latach auto zostało poddano modernizacji. Samochód powoli zbliża się już do końca rynkowej kariery.

Audi Q5. Nadwozie

Przy okazji liftingu Audi Q5 zmieniło się niewiele. Pojawiła się zmieniona osłona chłodnicy, a z tyłu - listwa dekoracyjne między światłami tylnymi. Same światła również się zmieniły. Standardem we wszystkich wersjach jest oświetlenie Full LED. Opcjonalnie można jednak zamówić matrycowe oświetlenie przednie oraz - co jest nowością wprowadzoną przy okazji liftingu - tylne światła wykonane w technologii OLED.

Reklama

Samochód ma 468,2 cm długości, 189,3 cm szerokości (214,0 cm z lusterkami) i 166,2 cm wysokości.

Audi Q5 40 TDI S Line 1 / 17 Audi Q5 40 TDI S Line Źródło: INTERIA.PL Autor: Krzysztof Mocek

Audi Q5. Wnętrze

Od liftingu w Q5 nie znajdziemy już pokrętła do sterowania systemem infotainment. Jak we wszystkich modelach Audi obsługuje się go już wyłącznie dotykowo, za pomocą wolnostojącego ekranu o przekątnej 10,1 cala. Zachowano natomiast małe pokrętło służące do obsługi głośności i przeskakiwania między utworami.

Zachowano również fizyczny panel sterowania klimatyzacją. Standardem jest ekran cyfrowych zegarów.

Zdjęcie Audi Q5 40 TDI S Line / Mirosław Domagała / INTERIA.PL

Pojemność bagażnika wynosi 550 litrów, ale można ją regulować, jeśli kupując zdecydujemy się na tylną kanapę z możliwością przesuwania (co jest opcją). W standardowym ustawieniu na pewno nikt nie będzie narzekał na ilość miejsca z tyłu - wszystko dzięki wynoszącemu 282 cm rozstawowi osi. Po złożeniu tylnej kanapy pojemność przestrzeni bagażowej rośnie do 1520 litrów.

Audi Q5. Wrażenia z jazdy i dane techniczne

Przy okazji liftingu zmodernizowano układy napędowe. Na testy do naszej redakcji trafił samochód w wersji 40 TDI, który napędzany jest dwulitrowym, wysokoprężnym silnikiem TDI. Współpracuje on z siedmiostopniową dwusprzęgłową przekładnią S-tronic, za której pośrednictwem moment obrotowy trafia na wszystkie koła.

Przed liftingiem silnik ten generował 190 KM, w wersji poliftingowej stał się hybrydą typu mild i dostarcza 204 KM oraz 400 Nm momentu obrotowego. Jak działa taka miękka hybryda? Podczas hamowania, alternator - rozrusznik RSG rekuperuje energię i magazynuje ją w akumulatorze litowo-jonowym, dzięki czemu możliwe jest "żeglowanie" z wyłączonym silnikiem, przy czym trwa to maksymalnie kilkadziesiąt sekund i według danych fabrycznych obniża zużycie paliwa o 0,3 l/100 km.

Zdjęcie Audi Q5 40 TDI S Line / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Testowany egzemplarz wyposażono niemal we wszystkie najnowsze technologie, które w swoich modelach montuje Audi. Samochód potrafi znacząco odciążyć kierowcę, np. w korku potrafi sam utrzymywać się na pasie, zachowywać dystans do poprzedzającego pojazdu, zatrzymywać się i ruszać.

A jak jeździ się Audi Q5 z dieslem? Auto przyśpiesza do 100 km/h w 7,6 s i rozpędza się do 222 km/h, skrzynia działa płynnie i bez zwłoki wrzuca te biegi, które oczekujemy. Zużycie paliwa? Na drogach krajowych, w zależności od temperamentu kierowcy wynosi około 6-7 l/100 km./ Natomiast w mieście (w korkach) i na autostradzie trzeba się liczyć ze spalaniem na poziomie 9-9,5 l/100 km.

Samochód jest świetnie wyciszony, wysokoprężny silnik słychać głównie zaraz po "zimnym starcie", a szum wiatru. nawet przy wyższych prędkościach nie jest dokuczliwy.

Zdjęcie Audi Q5 40 TDI S Line / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Audi Q5. Ceny

Cennik Audi Q5 zaczyna się od kwoty 204 tys. zł, tyle trzeba zapłacić za wersję 35 TDI z napędem na jedną oś. Auto z testowanym silnikiem 40 TDI w wersji S Line, to wydatek od 223 tys. zł. Samochód objęty jest czteroletnią gwarancją.