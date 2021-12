Toyota GR Yaris na wodór! Klasyczna motoryzacja ma przyszłość?

Producenci Toyota Corolla z silnikiem wodorowym ma coraz więcej mocy

W ogólnym dyskursie upowszechniona jest już właściwie narracja, że przyszłość to samochody elektryczne, ewentualnie z umiarkowanie chętną akceptacją istnienia tych z ogniwami paliwowymi, zasilanymi wodorem. Tymczasem nie od dziś prowadzone są prace nad silnikami spalinowymi, które byłyby prawdziwie ekologiczne.

Zwykle w tym kontekście mówi się o paliwach syntetycznych, ale ostatnio powrócono do koncepcji spalania wodoru. Wróciła konkretnie Toyota, która zastosowała takie rozwiązanie w wyścigowej Corolli, a teraz trafiło ono także do usportowionego GR Yarisa.



Tak jak ten zasilany benzyną, tak i wodorowy Yaris korzysta z trzycylindrowej jednostki 1.6 z doładowaniem, w której zmodyfikowano jedynie układ paliwowy oraz wtryski, dzięki czemu silnik może spalać wodór. Paliwo magazynowane jest w zbiornikach pożyczonych z modelu Mirai

Reklama

Toyota GR Yaris na wodór 1 / 12 Toyota GR Yaris na wodór Źródło: udostępnij

Wodorowa Toyota GR Yaris w porównania do jego seryjnego odpowiednika, okazuje się mieć szybszą reakcję na gaz oraz podobny, gardłowy dźwięk. Otrzymujemy więc wszystkie zalety i charakter silnika spalinowego, ale nie emitujemy przy tym spalin.

Niestety chociaż podobne rozwiązania w przeszłości trafiały już nawet do aut seryjnych (BMW Hydrogen 7), do ich faktycznej komercjalizacji jeszcze daleka droga. Toyota pracuje nad tą technologią od 2017 roku i określa, że nadal jest ona we "wczesnej fazie projektowania".

***