Porsche pracuje nad nowym, flagowym SUV-em. Elektrycznym.

Podczas corocznego spotkania z udziałowcami, Oliver Blume - prezes Porsche - ogłosił plany elektryfikacji na nadchodzące lata. Poza zapowiedzianym już elektrycznym Macanem oraz bezemisyjnym sportowym roadsterem na bazie Porsche 718, niemiecki producent obwieścił także nadejście nowego, flagowego elektrycznego SUV-a. Model ma być produkowany w Lipsku i wyróżniać się m.in. technologiami współdzielonymi z wyczynowym elektrykiem Mission R.

Jak donosi serwis Automotive News - nowy flagowiec Porsche jest już w zaawansowanej fazie koncepcyjnej. Pojazd ma być "sportową interpretacją elektrycznego SUV-a", a jego głównym celem jest powtórzenie sukcesu sprzedażowego Taycana. Ma to przybliżyć Porsche do ambitnego celu, który zakłada, by do 2030 r. pojazdy elektryczne stanowiły ponad 80 proc. rocznej sprzedaży.

Reklama

Porsche K1 - jeszcze większy od Cayenne'a

Według plotek, samochód ma rozmiarami przewyższać model Cayenne i jako pierwsze Porsche zaoferuje klientom trzeci rząd siedzeń. Oprócz nowej, wysokowydajnej baterii z Porsche Mission R, pojazd otrzyma 920-woltowy układ elektryczny, który w znaczącym stopniu skróci wymagany czas jego ładowania. Także specjalnie zaprojektowany, chłodzony olejem silnik elektryczny ma pochodzić ze wspomnianego prototypu.

Zdjęcie Nowy SUV Porsche ma współdzielić technologie z wyścigowym Mission R / materiały prasowe

Premiera Porsche K1 - bo taką kodową nazwę nosi obecnie projekt - ma nastąpić w ciągu najbliższych lat. Chociaż na obecną chwilę za wcześnie jest, by szacować jego ceny - można być pewnym, że tanio nie będzie.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***