Japończycy pokazali niesamowite auto. Nudny minivan? W środku jest kosmos!

Minivany wracają do łask? Japończycy szaleją

Kolejny japoński producent przymierza się do wprowadzenia na rynek kosmicznego minivana. Nissan, podobnie jak Lexus swoim modelem LM, chce pokazać, że podróżowanie może być wyjątkowym przeżyciem. Owszem, luksusowy Nissan Hyper Tourer jest tylko autem koncepcyjnym, ale - co trzeba głośno powiedzieć - bardzo obiecującym.

Hyper Tourer to pierwszy tak luksusowy Nissan

Japończycy narysowali niesamowicie futurystycznego minivana, który wygląda, jakby przybył z dalekiej przyszłości. Kosmiczna bryła jest dwukolorowa, co jest pewnym synonimem luksusu. Do tego dochodzą gigantyczne i bardzo ciekawe felgi w kolorze nadwozia. Swoją drogą już sam lakier jest wystarczającym komunikatem, że mamy do czynienia z czymś bardzo wyjątkowym.

Zdjęcie Nissan Hyper Tourer / Nissan

Kosmiczne wnętrze. To się nazywa japońska gościnność

Jeszcze większe i lepsze wrażenie od samej karoserii robi luksusowa kabina Nissana Hyper Tourer. W koncepcyjnym modelu mamy do czynienia z bardzo skomplikowanym mechanizmem, dzięki któremu drzwi po prostu przesuwają się do boku, jak te w galeriach handlowych. Wnętrze skrywa przestronny i bardzo luksusowy salon na kołach, który jest ucieleśnieniem japońskiej gościnności (omotenashi).

Zdjęcie Nissan Hyper Tourer / Nissan

Kabina przypomina eleganckie biuro - przestrzeń do rozmów i relaksu. Do dyspozycji osób na tylnych siedzeniach jest przenośny ekran, umożliwiający sterowanie funkcjami systemu multimedialnego i systemem audio. Osoby podróżujące Hyper Tourerem mogą rozmawiać twarzą w twarz, bowiem przednie fotele odwracają się w stronę tylnego rzędu. Wówczas kierowca może aktywować tryb w pełni autonomicznej jazdy i całkowicie oddać się rozmowie. Jeżeli tak wygląda przyszłość, to nie mogę się jej doczekać.

Zdjęcie Nissan Hyper Tourer / Nissan

Tak wygląda przyszłość podróżowania

Temu autu jest daleko od wersji produkcyjnej, jednak już nawet taka makieta potrafi zobrazować, do jakiej mobilności zmierza dana marka. Według Nissana przyszłość motoryzacji jest elektryczna i napędzana czterema kołami, a podróż chwilą na odpoczynek, refleksję i rozmowę. Koncepcyjny Nissan Hyper Tourer po raz pierwszy zostanie zaprezentowany na targach motoryzacyjnych Japan Mobility Show.