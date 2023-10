Lexus LM 350h. Samochodowa klasa biznes

Spis treści: 01 Lexus LM 350h – Ultraluksusowa wersja 4-osobowa

02 Lexus LM 350h - Proweniencja ma znaczenie

03 Lexus LM 350h - Hybrydowy napęd z nowymi akumulatorami

04 Lexus LM 350h - Polska najważniejszym rynkiem w Europie

Zacznijmy od ultrakomfortowej 4-osobowej wersji najnowszego luksusowego vana Lexusa, której wnętrze mieści 4 niezależne fotele i podzielone jest na dwie strefy.

Z przodu jest przestrzeń dla szofera, a z tyłu dla gości. Na ścianie grodziowej znalazł się 48-calowy, rozciągający się na całą szerokość wnętrza ekran multimediów oraz odsuwana szyba, którą z pomocą przycisku można zmatowić. Nad głowami znajdują się dwa okna, które można przysłonić, podobnie jak i szyby w drzwiach. Wtedy biznesmen zasiadający z tyłu może liczyć na pełną intymność. Na ekranie można wyświetlać treści bezpośrednio z telefonu lub tabletu.

System może służyć zarówno do rozrywki, jak i do prowadzenia spotkań biznesowych online. Lexus LM jest pierwszym modelem marki, w którym system audio może pracować niezależnie dla kabiny kierowców oraz przestrzeni pasażerskiej.

Zatapiam się w wykończonym miękką skórą fotelu drugiego rzędu, a głowa ląduje na wygodnym zagłówku. To najbardziej zaawansowane technologicznie i najwygodniejsze fotele montowane kiedykolwiek w Lexusie. Od razu mam ochotę przyciąć pozycję półleżącą i włączyć film lub posłuchać dobrej muzyki płynącej 23 głośników systemu Mark Levinson.

Zaawansowany układ Lexus Climate Concierge wykorzystuje dodatkowe czujniki podczerwieni, które mierzą temperaturę ciała pasażerów i otoczenia, by jeszcze precyzyjniej utrzymać optymalną temperaturę. Ta funkcja może się przydać kiedy rosną emocje, ale mam wrażenie, że w Lexusie LM nie zdarza się to często, bo atmosfera znakomicie relaksuje. Jeśli będziesz wystarczająco zmotywowany możesz podczas podróży podjąć próbę pracy w tym mobilnym biurze. Szkoda tylko, że wysuwane niczym w samolotach stoliki na laptop są niewielkie. Można za to z powodzeniem poprowadzić wideokonferencję. W przedniej części wysokich podłokietników znajdują się dwa tablety wielkości telefonów, które służą od obsługi głównie multimediów.

Jednym z priorytetów było wyciszenie kabiny. Za inspirację posłużył model LS. Inżynierowie starali się osiągnąć naturalne wrażenie, a nie głuchą ciszę znaną z pomieszczeń dźwiękoszczelnych. Rzeczywiście wnętrze skutecznie odcina pasażerów od tych drażniących częstotliwości dźwięku.

Lexus wraz z modelem LM wprowadził nowy tryb jazdy Rear Seat Comfort, który dba o komfort pasażerów podróżujących z tyłu. Nie tylko rozmiękcza zawieszenie, ale również łagodzi reakcję na gaz oraz proces zmiany biegów po to, by niepotrzebnie nie poniewierać dostojnymi gośćmi zasiadającymi z tyłu. Przysiadanie nadwozia podczas przyspieszania zredukowane jest o 10%, a nurkowanie podczas hamownia o 45%.

Wnętrze 4-osobowej odmiany modelu LM do złudzenia przypomina klasę biznesową w samolotach. Przy procesie projektowania konsultowano się z właścicielami prywatnych odrzutowców, by sprostać ich oczekiwaniom.

Najbliższymi konkurentami Lexusa LM w tej klasie samochodów są VW Multivan i Mercedes klasy V. Ale żaden z nich nie oferuje tak wygodnych foteli z tyłu, ani tak starannego i luksusowego wykończenia. Na nierównych drogach w VW i Mercedesie słychać poskrzypywanie elementów wnętrza, a środek Lexusa wypełnia cisza, którą z rzadka zakłóca benzynowy silnik, ale o tym za chwilę.

Zasadnicza różnica pomiędzy VW Multivanem i Mercedesem klasy V, a Lexusem polega na pochodzeniu. Płyta podłogowa Lexusa o znaczeniu GA-K ma swój początek w samochodach osobowych, a niemieccy konkurenci korzystają z konstrukcji wykorzystywanej przez auta dostawcze. Z tego też powodu wnętrza VW i Mercedesa oferują więcej przestrzeni, a Lexus więcej komfortu. LM ma 513 cm długości, 189 cm szerokości, 194,5 cm wysokości, a 3-metrowy rozstaw osi, który jest kluczowy dla komfortu pasażerów.

Wersja 7-osobowa nie ma ściany grodziowej, a co za tym idzie 48-calowego ekranu. Drugi rząd podobnie jak w wersji 4-osobowej oferuje najwyższy komfort podróży, ale już miejsca na nogi jest nieco mniej. Jeśli chcemy zabrać na pokład 7 osób musimy pogodzić się z tym, że na bagaże pozostanie skromna przestrzeń (110 l), która pomieści chyba tylko torby ma laptopy. Jeśli pozbędziemy się dwóch pasażerów i podwiesimy fotele ostatniego rzędu (nie składają się automatycznie) przestrzeń bagażowa powiększy się do 1191 l. Wnętrze wersji 7-osobowej jest wykończone równie wytwornie jak w przypadku odmiany 4-osobowej.

Zawieszenie pracuje cicho i z godną limuzyny klasą pochłania nierówności. To kolejna cecha, która odróżnia VW i Mercedesa od Lexusa. Jego niewielkie słabości odkrywają kręte drogi. Na zakrętach samochód wyraźnie się przechyla. Ale przecież Van nie jest samochodem do szybkiej jazdy, więc trudno potraktować to jako wadę.

Generalnie cały samochód najlepiej sprawdza się podczas dostojnej jazdy. Lexus LM będzie dostępny w wersji LM 350h z 2,5-litrowym napędem hybrydowym, znanym z modeli NX 350h oraz RX 350h. Jego moc wynosi 250 KM, a maksymalny moment obrotowy sięga 239 Nm. Napęd pozwala na przyspieszenie do setki w 8,7 s i osiągnięcie 180 km/h. Przy dużym obciążeniu czterocylindrowy silnik niepotrzebnie wzbija się na wysokie obroty. Zatem niemieckie autostrady bez ograniczeń nie będą naturalnym środowiskiem tego auta. Nowością w Lexusie są akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe, które z czasem pojawią pozostałych hybrydowych modelach Lexusa.

Jak zapewnia producent wnętrze zostało tak zaprojektowane, by pasażerowie mogli się zrelaksować nie tylko fizycznie. I rzeczywiście. Rozpływałem się w tej aksamitnej aurze rozluźniając układ nerwowy do momentu kiedy spojrzałem w cennik. Za wersję 4-osobową trzeba zapłacić 729 900 zł zł, a z 7-osobową - 599 900 zł. zł. Muszę jednak nabrać większego dystansu do pieniądza. Wtedy będę mógł w pełni delektować się komfortem modelu LM, podobnie jak ok. 200 szczęśliwców, którzy w ciągu najbliższych 12 miesięcy staną się właścicielami tego luksusowego vana. Nasz kraj ma być rekordowym rynkiem dla tego modelu w Europie. Z pewnością dlatego europejską prezentację Lexusa LM zorganizowano w Krakowie.