Modele Vosco S106 mają spalinowy silnik, są dopuszczone do ruchu, a ich sprzedaż przyciąga uwagę miłośników polskiej motoryzacji.

Planów wskrzeszenia kultowych polskich samochodów było już co najmniej kilka - w 2013 r. wizję stworzenia nowej Syreny miała firma polsko-kanadyjskiego projektanta przemysłowego Arkadiusza Kamińskiego, która zachowała prawa do oryginalnej marki FSO Syrena oraz do wytwarzania i marketingu pojazdów pod marką AK Syrena. W tym samym roku stworzenie współczesnej Syreny ogłosiła również firma AMZ-Kutno znana z budowy pojazdów wojskowych oraz zabudów specjalistycznych. Pierwszy jeżdżący prototyp był gotowy już rok później, a auto zaprojektowano tak, aby mogło otrzymać homologację drogową.