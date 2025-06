Co z aresztem dla Sebastiana M.? Jest decyzja sądu

Sebastian M. został sprowadzony 26 maja br. do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie uciekł po wypadku Co prawda został on został zatrzymany w Dubaju 4 października 2023 roku, ale wyszedł na wolność już 31 stycznia 2024 roku. Zgodnie bowiem z prawem obowiązującym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zatrzymanie poszukiwanego może odbyć się na maksymalnie 60 dni. Po tym czasie podejrzany może opuścić areszt po wpłaceniu kaucji. Do czasu zakończenia postępowania ekstradycyjnego miał on jedynie zatrzymany paszport oraz zakaz opuszczania terenu ZEA.