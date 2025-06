- Bez dwóch zdań, to najtrudniejszy wyścig na świecie - krótko podsumował 24-godzinne zmagania na torze w Le Mans reprezentant Orlen Teamu. - Na końcowy sukces składa się ciężka praca kierowców, inżynierów i mechaników. Pomimo, że w tym roku było to już moje piąte Le Mans, to chyba było najbardziej wymagające ze wszystkich.