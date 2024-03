Spis treści: 01 BMW Vision Neue Klasse X nawiązuje do klasycznych modeli BMW

BMW oficjalnie pokazało światu drugi już pojazd koncepcyjny, oparty na platformie Neue Klasse dla samochodów elektrycznych. Model Vision Neue Klasse X to zapowiedź zmian, które wkrótce obejmą całą gamę modeli niemieckiego producenta i jednocześnie wizja nowej generacji popularnego SUV-a BMW iX3.

Neue Klasse to znacznie więcej niż tylko samochód czy konkretna koncepcja, to nowa definicja marki BMW - i jednocześnie bardziej BMW niż kiedykolwiek dotąd. podkreśla Oliver Zipse, Prezes Zarządu BMW AG.

BMW Vision Neue Klasse X nawiązuje do klasycznych modeli BMW

Zaprezentowana nowość wyraźnie nawiązuje stylistyką do poprzednio zaprezentowanego konceptu Neue Klasse. Fanów BMW z pewnością ucieszy fakt, że auto nie posiada już dużych nerek, które przez ostatnie lata doczekały się wielu niepochlebnych opinii. Vision Neue Klasse X przyjmuje interesującą wersję klasycznych atrap chłodnicy, nawiązując do wąskich, pionowych pasów przednich, które były popularne w modelach BMW z lat 60. Z przodu pojawił się charakterystyczny "nos rekina".

Z tyłu pierwsze skrzypce grają duże światła, które zajmują prawie całą szerokość samochodu. Pomiędzy nimi dostrzec można nową interpretację logo BMW, która tym razem przypomina dyskretny grawer. W całym projekcie dominują proste linie, a samochód sprawia wrażenie lekkiego. Do klasycznych modeli BMW nawiązują także duże szyby boczne, co jest w pewnym sensie zerwaniem z ogólnie przyjętą w motoryzacji modą.

Zdjęcie BMW Neue Klasse X / materiały prasowe

BMW Vision Neue Klasse X. Futurystycznie i ascetyczne zarazem

Wnętrze BMW Vision Neue Klasse X jest całkowicie futurystyczne i ascetyczne. Na środku dominuje duży wyświetlacz informacyjno-rozrywkowy. Chociaż na pierwszy rzut oka kabina konceptu zdaje się być pozbawiona ekranu cyfrowych zegarów, sprawne oko dostrzeże kolejny wyświetlacz u podstawy przedniej szyby. To właśnie tam znajdują się wszelkie informacje o funkcjach samochodu. Co ciekawe, rozwiązanie to ma trafić w przyszłości także do innych modeli BMW - nie tylko tych opartych na platformie Neue Klasse. Cała komunikacja z samochodem ma odbywać się za pomocą centralnego ekranu dotykowego oraz głosowo.

BMW Vision Neue Klasse X. Nowa platforma i szybsze ładowanie

Nowy wygląd BMW Vision Neue Klasse X to jednak nie wszystko. Główną rolę w niezwykłym koncepcie odgrywa zupełnie nowa platforma przygotowana od podstaw dla samochodów elektrycznych. Kluczowe zadanie spełniają w niej cztery wysokowydajne komputery, które przetwarzają każdą informację przekazywaną do samochodu przez jego otoczenie, pasażerów i podzespoły. Jak podkreśla marka - zapewnia to do 10 razy większą moc obliczeniową niż w przypadku obecnej generacji pojazdów producenta.

Zdjęcie BMW Neue Klasse X / materiały prasowe

Jednocześnie nowa platforma umożliwia stosowanie napędu eDrive szóstej generacji oraz ulepszonych silników elektrycznych. Nowe, cylindryczne ogniwa akumulatorów litowo-jonowych, w połączeniu z instalacją 800 V przyspieszają ładowanie nawet o 30 procent. Oznacza to, że Neue Klasse X będzie potrzebowało jedynie 10 nim na pobór energii potrzebnej na pokonanie 300 km.

BMW Vision Neue Klasse X. Prace są już na zaawansowanym etapie

Niemieckie nowości oparte na platformie Neue Klasse będą produkowane w fabryce BMW w węgierskim Debreycznie. Pierwszy ich przedstawiciel - elektryczny sedan zbliżony rozmiarami do BMW serii 3 - wyjedzie z fabryki już w 2025 roku. Jak donoszą zachodnie media, prace nad Neue Klasse X są już na zaawansowanym etapie. Wersja produkcyjna elektrycznego SUV-a - prawdopodobnie oznaczonego jako nowe BMW iX3 - powinna trafić na ulice w okolicy 2026 roku.

Zdjęcie BMW Neue Klasse X / materiały prasowe

Zdjęcie BMW Neue Klasse X / materiały prasowe

Zdjęcie BMW Neue Klasse X / materiały prasowe