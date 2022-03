Prototypy Tak będzie wyglądał elektryczny SUV Lotusa

Czasy się zmieniają. Coraz więcej firm, które dotychczas kojarzyły się głównie z niewielkimi, sportowymi samochodami wyposażonymi w mocne silniki spalinowe, teraz z nadzieją spogląda w kierunku ekologii. Nie inaczej jest ze słynnym brytyjskim Lotusem, który od czasu przejęcia firmy przez chiński koncern Geely postanowił zanurkować we wcześniej, wydawałoby się niedostępne, rejony elektryfikacji.

Niedawno w internecie zadebiutował krótki filmik zapowiadający nadchodzącą transformację marki. Przybrała ona formę usportowionego SUV-a z napędem elektrycznym, początkowo określanego mianem Type 132. Chociaż do tej pory wygląd pojazdu był pilnie strzeżoną tajemnicą, już niebawem przyjdzie nam go ujrzeć w pełnej krasie. Oficjalna premiera samochodu odbędzie się dziś o godzinie 20:30. Zanim jednak do tego dojdzie, poznajcie jego nazwę.

Reklama

Pierwszy elektryczny Lotus przyjmie nazwę...

Szanowni państwo, nowy elektryczny SUV Lotusa będzie nosił miano Eletre. Nazwa nieprzypadkowa, bowiem oznaczająca po portugalsku po prostu "elektryka", a do tego kontynuująca tradycję marki do oznaczeń modeli rozpoczynających się na literę "E".

Niestety wciąż niewiele więcej wiadomo na temat danych technicznych bezemisyjnego SUV-a. Pierwsze przecieki sugerują, że pojazd ma bazować na zupełnie nowej platformie, stworzonej specjalnie pod kątem samochodów elektrycznych. Jego wielkość ma odpowiadać mniej więcej takim modelom jak BMW X5, czy Porsche Cayenne. Na zamieszczonych niedawno grafikach patentowych widać, że stylistyka nowego Lotusa prezentuje się szalenie dynamicznie. Szczególne wrażenie robi nisko opadająca linia dachu oraz liczne profile mające przyczynić się do zmniejszenia oporów powietrza.

Więcej informacji poznamy już dziś wieczorem.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***