Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION. Nowa wersja z napędem wszystkich kół

Do tej pory napęd na cztery koła był dostępny jedynie w topowej odmianie ID.4 - ID.4 GTX 4MOTION. W Polsce nową wersję ID.4 można już zamawiać, ceny zaczynają się od 233 590 zł.

Dwa silniki, napęd na cztery koła

Napęd na cztery koła zapewniany jest przez drugi silnik zamontowany przy przedniej osi. Poprawia on trakcję, a także osiągi. Nowy model z dwoma silnikami i napędem 4x4 sprawdzi się np. przy holowaniu przyczepy lub do przewozu łodzi. Maksymalna masa przyczepy ID.4 Pro 4MOTION wzrosła w porównaniu z wersją Pro Performance o 200 kg - do 1400 kg (masa hamowana). Trzeba przy tym pamiętać, że holowanie ciężkiej przyczepy drastycznie skróci zasięg, zapewne nie będzie on większy od 150 km.

Dwa elektryczne silniki dostarczają łącznie 265 KM, co pozwala przyspieszać od 0 do 100 km/h w 6,9 s. Głównym źródłem napędu jest wzbudzony na stałe silnik synchroniczny z przetwornicą impulsową, umieszczony przy tylnej osi. Jego moc wynosi 204 KM, jest ona przenoszona na koła za pośrednictwem jednobiegowej przekładni. Zaletami silnika synchronicznego są duża gęstość mocy, wysoka sprawność i stała moc wyjściowa w szerokim zakresie obrotów.

Silnik synchroniczny i asynchroniczny

Oś przednia jest napędzana silnikiem asynchronicznym, który również jest wyposażony w przetwornicę impulsową. Moc silnika to 109 KM. Silniki asynchroniczne pozwalają na krótkotrwałe przeciążenia i mają niskie straty, dlatego nadają się do roli jednostki wspomagającej, która może być uruchamiana tymczasowo.



ID.4 Pro 4MOTION jest wyposażony w akumulator o pojemności netto 77 kWh, co zapewnia zasięg do 517 km (wg WLTP). Prędkość maksymalna jest ograniczona do 180 km/h, podobnie jak w odmianie GTX 4MOTION. Maksymalna moc ładowania jest identyczna jak w pozostałych modelach ID.4 - 135 kW. Na stacji o takiej mocy doładowanie akumulatora od 5 do 80 procent trwa 36 minut, co zwiększy zasięg o 337 km (wg WLTP).



