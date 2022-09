Smart #1 wchodzi na rynek. Znamy pierwsze ceny

Spis treści: 01 Smart #1 - nie taki mały

02 Smart #1 - szybie ładowanie i większy zasięg

03 Smart #1 - cyfrowe wnętrze, modny design

04 Smart #1 - trzy wersje wyposażenia, dwie wersje mocy

05 Smart #1 - wersja limitowana

Smart #1 to najnowsze dzieło inżynierów tej należącej do Mercedesa marki. Nazwa nie jest przypadka - symbolizuje nowy początek i całkowite zerwanie z przeszłością.

Smart #1 - nie taki mały

Smart od zawsze kojarzył się z małym, miejskim autem, którego główną zaletą była łatwość w parkowaniu. Natomiast Smart #1 to elektryczny crossover, który dzięki nadwoziu o długości 4,27 metra pomieści bez problemu cztery osoby dorosłe. Dla porównania dotychczas największy Smart ForFour miał... 3,75 m długości.

SMART #1 1 / 19 SMART #1

Samochód powstał we współpracy z chińską marką Geely, na platformie podłogowej SEA. Pierwszy raz Smart #1 został zaprezentowany 7 kwietnia 2022 roku w Berlinie. Auto ma rozstaw osi wynoszący 2,75 m, co pozwoliło na zamontowanie w nim baterii o pojemności 66 kWh.

Smart #1 - szybie ładowanie i większy zasięg

Dzięki dużej baterii Smart #1 ma deklarowany przez producenta zasięg, wg normy WLTP, wynoszący 420-440 km. Samochód może być ładowany prądem zmiennym o mocy do 22 kW lub prądem stałym o mocy do 150 kW.

Dzięki temu naładowanie akumulatora trakcyjnego od 10 do 80 proc. będzie, wg producenta, trwało odpowiednio do 3 godzin oraz do 30 minut.

Smart #1 - cyfrowe wnętrze, modny design

We wnętrzu nowego Smarta kierowca znajdzie centralny ekran dotykowy o przekątnej 12,8 cala oraz cyfrowy zestaw zegarów wyświetlany na ekranie o przekątnej 9,2 cala. Informacje wyświetlane na obu ekranach można oczywiście personalizować. Ponadto dostępny będzie wyświetlacz Head-Up, którego wielkość odpowiada 10-calowemu ekranowi.

SMART #1

Podążając za modą na crossovery Smart #1 ma podniesione zawieszenie, które ma ułatwić pokonywanie "miejskiej dżungli". Choć z drugiej strony kierowca będzie musiał uważać, aby nie zarysować seryjnych, 19-calowych felg. Smart #1 nie jest autem lekkim, ze względu na spore rozmiary i dużą baterię waży 1820 kg.

Przy takiej masie Smart #1 nie rozpieszcza także ładownością, która wynosi zaledwie 450 kg. Jeśli jednak bagaże podróżujących są lekkie, znajdzie się na nie miejsce w dwóch bagażnikach - przedni ma 15 litrów pojemności, a tylny od 273 do 411 l, w zależności od ustawienia składanych siedzeń tylnej kanapy.

Smart #1 - trzy wersje wyposażenia, dwie wersje mocy

Smart #1 oferowany będzie w trzech wersjach wyposażenia. Wersje Pro+ i Premium mają ten sam napęd - silnik generuje 272 KM i 343 Nm, które przenoszone są na tylną oś. Wersja BRABUS posiada silnik wzmocniony do 429 KM i 543 Nm oraz napęd na cztery koła. Smart #1 BRABUS osiąga 100 km/h w 3,9 sekundy.

Już w podstawowej wersji Pro+ Smart #1 oferuje pełen pakiet systemów bezpieczeństwa, kamerę 360 stopni, sterowanie głosowe oraz światła w technologii LED. Poziom wyposażenia Premium dodaje do tego m.in. system nagłośnienia Beats, wspomniany wyświetlacz Head-Up, reflektory LED Matrix i asystenta automatycznego parkowania.

SMART #1

Smart #1 w wersji BRABUS wyróżniał się będzie innymi zderzakami i progami, dedykowanym wzorem felg oraz czerwonymi elementami wykończenia z zewnątrz i w środku auta.

Smart #1 - wersja limitowana

Na początku sprzedaży Smart #1 dostępny będzie w limitowanej wersji Launch Edition, która trafi do Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii. Niemieckie ceny tego modelu startują od 41500 euro, zamówienia będzie można składać już w październiku.

Natomiast regularna sprzedaż Smarta #1 rozpocznie w drugim kwartale przyszłego roku, wtedy tez poznamy polskie ceny.

