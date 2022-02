Litera T, która w nomenklaturze Porsche odnosi się do oznaczenia "Touring" od ponad 60 lat reprezentuje lepsze właściwości jezdne i ekskluzywne wyposażenie w modelach niemieckiego producenta. Nowy Macan T pozostaje wiernym tym założeniom i charakteryzuje się nowym zestrojeniem podwozia, mniejszą wagą oraz szeroką gamą wyposażenia standardowego.

Pojazd posiada turbodoładowany 4-cylindrowy silnik o pojemności 2 litrów, zdolny rozwijać 265 KM oraz 400 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Całość współpracuje z dobrze znaną 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową PDK oraz układem napędu na cztery koła Porsche Traction Management (PTM). Dzięki temu Macan T przyspiesza do 100 km/h w 6,2 s i osiąga prędkość maksymalną 232 km/h. Co ciekawe - w porównaniu do 2,9-litrowej jednostki V6 biturbo montowanej w mocniejszych modelach S oraz GTS, zespół napędowy odmiany T waży o 58,8 kg mniej.

Reklama

Mniejszą moc Macan T nadrabia bogatym wyposażeniem, obejmującym już w standardowej wersji pakiet Sport Chrono z przełącznikiem trybów jazdy. Pojazd jest również jedynym modelem Porsche, który w standardzie został wyposażony w zawieszenie z systemem Porsche Active Suspension Management (PASM) w połączeniu ze zmniejszonym o 15 mm prześwitem. Z przodu zastosowano sztywniejsze stabilizatory, a zestrojenie podwozia samochodu zostało zmodyfikowane. Także układ Porsche Traction Management (PTM) dopasowano do właściwości jezdnych nowego Macana - ze szczególnym ukierunkowaniem na napęd tylnej osi. Całość ma skutkować o wiele lepszymi właściwościami jezdnymi niż w przypadku bazowego modelu.

Porsche Macan T 1 / 7 Źródło: udostępnij

Na liście standardowego wyposażenia znalazły się także elementy stylistyczne w kolorze Agate Grey Metallic, sportowe końcówki układu wydechowego oraz 20-calowe obręcze z lekkich stopów Macan S. Wewnątrz klienci mogą liczyć na m.in. wielofunkcyjną kierownicę GT z funkcją podgrzewania oraz stoper Sport Chrono umieszczony w górnej sekcji deski rozdzielczej.

Opcjonalnie nabywcy mogą doposażyć pojazd w adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne z PASM i prześwitem zmniejszonym o kolejne 10 mm - to nowość w modelach Macan z 4-cylindrowymi silnikami. Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia układu Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), który został przystosowany do charakterystyki wariantu T i jeszcze bardziej "wyostrza" dynamikę jazdy.

Dostawy nowego Macana T rozpoczną się już w kwietniu 2022 roku. Cena samochodu startuje od 294 tys. zł.

***