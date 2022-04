Reklama

Zdjęcie Porsche 911 Sport Classic 2022 / Porsche /

Napęd na tylną oś, siedmiobiegowa skrzynia manualna, 550 KM mocy - Porsche 911 Sport Classic to raj dla purystów. Nawiązania do lat 60. i początku lat 70. są tutaj liczne. Porsche wyciska z modelu 911 wszystko, co się da, ale ani przez chwilę nie czujesz, że są to działania na siłę.

Zdjęcie Porsche 911 Sport Classic 2022 / Porsche /

Porsche 911 Sport Classic mocno limitowane

Porsche Exclusive Manufaktur przygotuje tylko 1250 egzemplarzy tego modelu. Cena startująca od 272 tys. euro (ok. 1,26 mln zł) zapewne nie odstraszy potencjalnych nabywców. Niewątpliwie część z zakupionych egzemplarzy od razu trafi do garaży kolekcjonerów i nigdy nie zasmakuje asfaltu. Po części to zrozumiałe, bo wartość tego auta będzie tylko rosła, choć z drugiej strony jak silną trzeba mieć wolę, by nie przekonać się na własnej skórze, co potrafi 550-konne 911 z manualną skrzynią biegów i napędem na tylną oś?

Zdjęcie Porsche 911 Sport Classic 2022 / Porsche /

Nawiązania do historii

Czym 911 Sport Classic nawiązuje do historii Porsche? Manualna skrzynia biegów i napęd na tył to tylko jedna ze składowych. We wnętrzu odnajdziemy chociażby fotele w pepitę czy zielony font na zegarach.

Zdjęcie Porsche 911 Sport Classic 2022 / Porsche /

A co na zewnątrz? Szerokie nadwozie (zarezerwowane dla modeli 911 Turbo), tylny spojler w stylu słynnego "kaczego ogona" Carrery RS 2.7 oraz dach z podwójnymi "bańkami" to cechy charakterystyczne nowego 911 Sport Classic.

Zdjęcie Porsche 911 Sport Classic 2022 / Porsche /

Podobnie jak w przypadku pierwszego modelu 911 Sport Classic generacji 997 wprowadzonego na rynek w 2009 roku, projektanci, wybierając lakier dla nowej limitowanej edycji, inspirowali się lakierem Fashion Grey z Porsche 356. Nowe 911 Sport Classic to pierwszy samochód z lakierem Sport Grey Metallic. Nie jest on jednak jedynym wyborem. Nowe 911 Sport Classic jest też dostępne w kolorach Solid Black, Agate Grey Metallic lub Gentian Blue Metallic. Podwójne pasy namalowane na masce, dachu i tylnym spojlerze w jasnym kolorze Sport Grey podkreślają sportowy charakter samochodu.

Zdjęcie Porsche 911 Sport Classic 2022 / Porsche /

Napęd Porsche 911 Sport Classic

Koncepcja układu napędowego Porsche 911 Sport Classic jest wyjątkowa. 3,7-litrowy silnik twin-turbo (sześciocylindrowy boxer) przenosi moc 550 KM za pośrednictwem tylnych kół. W połączeniu z siedmiobiegową manualną skrzynią biegów, nowe 911 Sport Classic jest najmocniejszą manualną 911-ką dostępną obecnie na rynku.

Skrzynia wyposażona jest w funkcję auto-blip, która kompensuje różnice w prędkości obrotowej silnika pomiędzy poszczególnymi biegami poprzez krótki skok obrotów przy zmianie biegu na niższy (tzw. przegazówka). Standardowy sportowy układ wydechowy został specjalnie dostosowany do tego modelu, aby zapewnić jeszcze więcej emocji.

Zdjęcie Porsche 911 Sport Classic 2022 / Porsche /

Zawieszenie, wzorowane na zawieszeniu modeli 911 Turbo i 911 GTS, spełnia wysokie wymagania w zakresie osiągów: dzięki standardowemu systemowi Porsche Active Suspension Management (PASM) amortyzatory błyskawicznie reagują na dynamiczne zmiany.



Nikt tak jak Porsche nie potrafi łączyć nowoczesnej techniki ze swoją bogatą historią. Kiedy wydawało się, że z 911 nie da się wyssać nic więcej, Porsche pokazało wersję Sport Classic, która zachwyca każdego motoryzacyjnego purystę. Wybaczcie brak obiektywizmu - to auto po prostu zachwyca.