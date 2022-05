Oto Honda ZR-V, czyli amerykańska... HR-V. Tak, można się pogubić

Spis treści: 01 Nowa Honda ZR-V e:HEV

Honda potwierdziła, że niedawno zapowiedziany nowy SUV marki, należący do segmentu C, będzie nosił nazwę ZR-V. Nowy model, który wejdzie do sprzedaży na rynkach europejskich w 2023 roku, będzie plasował się w ofercie Hondy pomiędzy modelami HR-V i CR-V.

Nowa Honda ZR-V e:HEV

ZR-V będzie dostępny wyłącznie z hybrydowym układem napędowym e:HEV.

Japończycy nie zdradzili jeszcze stylizacji nowego modelu. My jednak wiemy, jak ZR-V będzie wyglądał!

Honda ZR-V, czyli... amerykańska HR-V

Skąd to wiemy? Otóż w marcu tego roku, podczas europejskiej premiery Civica, Honda zdradziła kilka swoich planów na przyszłość. Wśród nich był nowy SUV, który po premierze w 2023 roku ma być pozycjonowany między obecnymi modelami HR-V i CR-V. Wówczas pokazano grafikę prezentującą zarys tego pojazdu.

Na początku kwietnia, gdy Japończycy zaprezentowali pierwsze zdjęcia amerykańskiej Hondy HR-V okazało się, że model ten nie ma nic wspólnego z europejskim HR-V, ale za to idealnie wpisuje się w szkic nowego, kompaktowego "europejskiego SUV-a". Innymi słowy - samochód, który w USA będzie sprzedawany jako Honda HR-V, na rynki europejskie trafi pod nazwą ZR-V.

W salonach w 2023 roku

Niestety, poza wyglądem niewiele możemy powiedzieć o nowym modelu, a to z tego powodu, że oficjalna premiera, podczas której poznamy dane techniczne (silniki czy wymiary) amerykańskiej Hondy HR-V jeszcze się nie odbyła.

Wiadomo jedynie, że Honda HR-V / ZR-V została zbudowana na tej samej płycie podłogowej, co Civic 11 generacji. Ponieważ ma posiadać wyłącznie napęd e:HEV, istnieje duża szansa, że będzie to identyczne rozwiązanie jak w hybrydowym Civicu, możemy się więc spodziewać układu opartego o czterocylindrowy silnik 2.0 o mocy systemowej 184 KM i momencie 315 Nm.

Premiera rynkowa Hondy ZR-V zaplanowana jest na 2023 rok.

