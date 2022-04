Amerykańska Honda HR-V to nowy model, który pojawi się w Europie pod zupełnie nową nazwą

Krzysztof Mocek Wiadomości

Dołącz do nas:

Na amerykańskim rynku zadebiutowała właśnie nowa Honda HR-V. Jeśli jej wygląd jest dla was zaskoczeniem – uspokajamy - to zupełnie inny model niż ten dostępny w Europie. Co ciekawe – także on trafi na stary kontynent.

Zdjęcie Amerykańska Honda HR-V /