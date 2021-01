Nowy samochód z Polski. Tym razem mały... kamper

Z linii produkcyjnej zakładów Volkswagen Poznań zjechały pierwsze egzemplarze kompaktowego kampera Caddy California. Model ten powstał na bazie najnowszego Caddy piątej generacji. Caddy California to trzeci, obok Californii 6.1 i Grand Californii, kamper w ofercie Volkswagen Samochody Dostawcze i drugi produkowany w całości w Polsce.

Caddy California to zupełnie nowy model - każdy szczegół tego samochodu został przemyślany, zaprojektowany i wyprodukowany z myślą o komforcie użytkownika. W ten sposób powstało połączenie kompaktowego vana i fajnie zaprojektowanego kampera.



Samochód od początku do końca produkowany jest w Polsce. Budowa samego pojazdu odbywa się w fabryce w Poznaniu, natomiast montaż jego kempingowego wyposażenia w zakładzie Zabudów Specjalnych w Swarzędzu.



Caddy California ma na swoim pokładzie rozkładane łóżko o wymiarach 1980 x 1070 mm, mini kuchnię, siatki przeciw owadom na drzwiach kierowcy i pasażera, system oświetlenia wewnętrznego, dwa krzesła i stół kempingowy, które można szybko schować pod łóżkiem oraz system toreb do przechowywania, które mogą pomieścić przedmioty o wadze do pięciu kilogramów.

Z nowym Caddy California zamówić można też opcjonalny system namiotowy, który można łatwo połączyć z samochodem, tworząc jedną, dużą kempingową przestrzeń. Namiot ten może być również używany oddzielnie, bez połączenia z autem.

Silniki montowane w Caddy California - nowe turbo diesle TDI - są przyjazne środowisku. Dzięki podwójnemu katalizatorowi SCR i podwójnemu wtryskowi AdBlue, emisja tlenków azotu (NOx) jest znacznie ograniczona w porównaniu z poprzednim modelem.

Na początku silniki TDI będą dostępne w dwóch wersjach mocy: 55 kW (75 KM) i 90 kW (122 KM). Wydajność silników TDI dodatkowo poprawia nowa stylistyka zewnętrzna Caddy California. Dzięki niej, wartość c w została obniżona do 0,30 (poprzedni model: 0,33), co stanowi nowy punkt odniesienia dla tego segmentu pojazdów.

Ważną rzeczą dla każdego, kto lubi biwakować poza utartymi szlakami jest to, że Caddy California będzie również dostępny z napędem na wszystkie koła (4MOTION).